الجيش الإسرائيلي يدفع نحو عمليات برية في لبنان

MENAFN - Palestine News ) تل ابيب /PNN/ يرى الجيش الإسرائيلي أن العدوان على لبنان يجب أن يتواصل ضد حزب الله، بل يدفع نحو عمليات برية لأن ذلك وفق تقديراته هو الوسيلة الوحيدة التي يمكن من خلالها إعادة سكان بلدات الشمال الحدودية إلى منازلهم.

وذكرت صحيفة "هآرتس" نقلا عن الجيش، ، أنه إذا توقف القتال في هذه المرحلة ضد حزب الله، فستتمكن إيران من استعادة قدرات حزب الله التي تضررت بشكل كبير في الأسبوعين الماضيين، وأن المؤسسة الأمنية ترى أن "نافذة زمنية محدودة قد فُتحت" لتنفيذ عملية برية، وهو ما قد يمنع حزب الله من التعافي وإعادة تأهيل قواته من الضربات التي تعرض لها

وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، فإن الجيش يعتقد أن القوات البرية اكتسبت الخبرة خلال 11 شهرا من القتال في قطاع غزة، ولديها ثقة في قدرتها على تنفيذ اجتياح بري في جنوبي لبنان. وبحسب "هآرتس" فإن المؤسسة العسكرية والأمنية ترى أن المعلومات الاستخبارية التي جمعتها في لبنان في السنوات الأخيرة هي ذات جودة أعلى بكثير من تلك التي كانت لدى إسرائيل عن قدرات حماس في قطاع غزة.

ويرى مسؤولون في الجيش والأجهزة الأمنية أن عملية برية في لبنان ستسمح لإسرائيل بتدمير البنية التحتية العسكرية لحزب الله، ما سيسمح لسكان البلدات الحدودية في الشمال بالعودة إلى منازلهم بأمان. ويدعي المسؤولون أن الهجوم المستمر على حزب الله سيجعل من الممكن استعادة قدرة الردع للجيش الإسرائيلي، التي تلقت ضربة قاسية في 7 تشرين الأول/ أكتوبر.

وفي الأسبوعين الأخيرين، بحسب الجيش الإسرائيلي، وفق "هآرتس"، خسر حزب الله خلال فترة قصيرة قيادات التنظيم، فضلا عن العشرات من كبار القادة في أهم التشكيلات العسكرية. ويزعم الجيش أن العمليات الإسرائيلية الأخيرة أدت إلى إلحاق أضرار كبيرة بالحزب.

ويدعي الجيش الإسرائيلي أن حزب الله يطلق حوالي عُشر كمية الصواريخ التي خطط لإطلاقها، وذلك بسبب الأضرار التي لحقت بمستوى القيادة والسيطرة في الحزب ومستودعات الذخيرة، إلى جانب ذلك، هاجم الجيش الإسرائيلي بشكل متكرر في الأيام الأخيرة شحنات وطرق العبور على الحدود السورية - اللبنانية، ومنع الطائرات الإيرانية من الهبوط في مطار بيروت. ومع ذلك، يؤكد الجيش، وفق الصحيفة، أن حزب الله قادر على إطلاق الصواريخ على إسرائيل. وقال الجيش إن "على الجمهور في إسرائيل أن يعلم أنه قد لا تكون هناك أيام سهلة".

وبحسب "هآرتس"، فقد تقرر في الجيش توسيع الصلاحيات الممنوحة لقادة الجبهات، بما في ذلك قائد الجبهة الشمالية، أوري غوردين. ويتيح ذلك لها اتخاذ قرارات مهمة والاستجابة بسرعة للتطورات، وحتى إصدار تعليمات للقوات بشن هجمات واغتيالات، في الحالات التي تكون فيها الفرص متاحة.