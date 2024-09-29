شهداء لبنانيين وسوريين بهجمات على لبنان وإسرائيل تتأهب بعد اغتيال نصر الله

MENAFN - Palestine News ) بيروت /PNN/ وسع جيش الاحتلال الإسرائيلي وسلاح الجو التابع له من هجماته على مناطق مختلفة في لبنان وسوريا فجر اليوم الاحد ما أسفر عن وقوع عشرات الشهداء والجرحى، وذلك بعد اغتيال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، إثر غارات إسرائيلية على الضاحية الجنوبية في بيروت، إلى جانب قادة آخرين، من بينهم علي كركي قائد الجبهة الجنوبية بالحزب.

واستهدفت الغارات الإسرائيلية مركزا للدفاع المدني في بلدة طيردبا جنوبي لبنان، ومدينة الهرمل شرقي لبنان ومحيطها، مناطق متفرقة من البقاع ومحيط مدينة بعلبك، بينما كثفت المدفعية الإسرائيلي بلدات الجنوب اللبناني.

وهاجم الجيش الإسرائيلي في ساعات الفجر الأولى عشرات الأهداف التابعة لحزب الله في الأراضي اللبنانية، وخلال الـ24 ساعة الماضية، هاجم الجيش مئات الأهداف في جميع أنحاء لبنان، على ما أفاد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي.

وفي سوريا أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان عن استشهاد 18 عنصرا مواليا لإيران ليل السبت الأحد في غارات جوية نفذتها طائرات مجهولة على مواقعهم في شرق سورية، فيما وقعت انفجارات في قاعدة كونيكو التي تتمركز فيها قوات أميركية بريف محافظة دير الزور.

وأوضحت وسائل إعلام سورية أن قصفا عنيفا بطائرات مسيّرة انتحارية استهدف قاعدة كونيكو التي تتمركز فيها قوات أميركية. وحتى الحين لم يتضح ما إذا كان الهجوم على القاعدة الأميركية خلّف خسائر بشرية.

وقال المرصد إن الغارات الخمس أوقعت أيضا عددا كبيرا من الجرحى واستهدفت مواقع في مدينة دير الزور وشرقها، وكذلك منطقة البوكمال القريبة من الحدود مع العراق.

لم يعلن أي طرف مسؤوليته على الفور عن الهجمات، وتتعرض منطقة دير الزور بانتظام لغارات إسرائيلية وأحيانا أميركية، وتمارس فيها إيران نفوذا كبيرا، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وأفاد المرصد أن الغارات استهدفت خصوصا مواقع عسكرية قرب مطار دير الزور.

وأمس السبت، استهدف الطيران الحربي الإسرائيلي مستودع يعود لأشخاص عاملين مع حزب الله اللبناني في المنطقة الواقعة بين الطفيل وعسال الورد بريف دمشق عند الحدود السورية – اللبنانية، مما أدى لتدميره تزامنا مع تحليق طائرات مسيرة واستطلاع في الأجواء.

كما نفذت مسيرة إسرائيلية ضربة طالت آلية بريف القصير عند الحدود السورية – اللبنانية، مما أدى لتدميرها ومقتل شخص مجهول الهوية ممن كانوا بداخلها.

ومنذ بداية الحرب في سورية عام 2011، نفذت إسرائيل مئات الغارات التي استهدفت خصوصا الفصائل الموالية لإيران. واستهدفت الولايات المتحدة أيضا هذه الفصائل في شرق سورية.

ونادرا ما تعلق السلطات الإسرائيلية على الضربات، لكنها قالت مرارا إنها لن تسمح لعدوها اللدود إير لإيران بترسيخ وجودها العسكري في سورية.

وشهدت المنطقة في الأيام الأخيرة تصاعدا في التوترات، بعدما شن الجيش الإسرائيلي حملة قصف مكثف على معاقل حزب الله في لبنان واغتيال الأمين لحزب الله حسن نصر الله.

وقد استهدف الجيش الإسرائيلي مرارا طرق إمداد الحزب بالأسلحة على الحدود السورية اللبنانية، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وأحصى المرصد السوري لحقوق الإنسان منذ مطلع العام 2024، 84 مرة قامت خلالها إسرائيل باستهداف الأراضي السورية، 67 منها جوية و17 برية، أسفرت تلك الضربات عن إصابة وتدمير نحو 159 هدفا ما بين ومستودعات للأسلحة والذخائر ومقرات ومراكز وآليات.

وتسببت تلك الضربات بمقتل 221 من العسكريين بالإضافة لإصابة 157 آخرين منهم بجراح متفاوتة.