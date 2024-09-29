«سيكون إلى جانبنا».. زيلينسكي يكشف تفاصيل لقائه بترامب

كشف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن معلومات مباشرة تلقَّاها من الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، موضحاً أن المرشح الجمهوري أكد اعتزامه دعم أوكرانيا في الحرب ضد روسيا.

وقال زيلينسكي، في مقابلة مع قناة «فوكس نيوز» بثت أمس، إنه تلقى «معلومات مباشرة للغاية» من تشير إلى أنه سيدعم أوكرانيا في الحرب ضد روسيا إذا أعيد انتخابه في الانتخابات الرئاسية في نوفمبر.

وقدَّم زيلينسكي، الذي كان في الولايات المتحدة لحضور الجمعية العامة للأمم المتحدة، «خطة النصر» في الحرب إلى ترامب خلال اجتماع مغلق الجمعة، بعد أن قال المرشح الجمهوري للرئاسة إنه سيعمل مع كل من أوكرانيا وروسيا لإنهاء الصراع بينهما.

وأضاف: «لا أعرف ماذا سيحدث بعد الانتخابات ومن سيكون الرئيس... لكنني حصلت من دونالد ترامب على معلومات مباشرة للغاية بأنه سيكون إلى جانبنا، وأنه سيدعم أوكرانيا».

واستغل زيلينسكي زيارته للولايات المتحدة للترويج لخطته للنصر التي وصفها مسؤول أمريكي بأنها طلب معاد صياغته للحصول على المزيد من الأسلحة ورفع القيود المفروضة على الصواريخ بعيدة المدى.

وقال المسؤول إن الخطة تفترض الهزيمة النهائية لروسيا في الحرب. ويرى بعض المسؤولين أن هذا الهدف غير واقعي.

وأكد زيلينسكي، الذي التقى أيضاً نائبة الرئيس الأمريكي والمرشحة الرئاسية الديمقراطية كامالا هاريس والرئيس جو بايدن، أنه يسعى للحصول على دعم أمريكي موحَّد في حربه المستمرة مع روسيا، مشيراً إلى أنه لا يدعم أي جانب في الانتخابات الأمريكية.

وقال ترامب، الجمعة، إنه سعيد بلقاء زيلينسكي، وهو ما يمثل تغييراً ملحوظاً في نبرته مقارنة ببعض تعليقاته السابقة خلال الحملة الانتخابية.

وتساءل ترامب وبعض الجمهوريين في الكونغرس عن قيمة التمويل الأمريكي والأسلحة الإضافية لمعركة أوكرانيا المستمرة منذ عامين ضد روسيا، ووصفوها بأنها «غير مجدية»، في حين سعى الديمقراطيون بقيادة بايدن إلى معاقبة روسيا ودعم أوكرانيا، واعتبروا انتصار أوكرانيا مصلحة حيوية للأمن القومي.