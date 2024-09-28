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ارتفاع حصيلة ضحايا إعصار (هيلين) إلى أكثر من 50 قتيلا

9/28/2024 11:41:28 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) نيويورك - 28 - 9 (كونا) -- أعلنت السلطات المحلية الأمريكية اليوم السبت ارتفاع حصيلة ضحايا إعصار (هيلين) إلى أكثر من 50 قتيلا بعد أن خلف دمارا واسع النطاق في جميع أنحاء جنوب شرق الولايات المتحدة.
وذكر المركز الوطني الأمريكي للأعاصير أنه تم الإبلاغ عن أكثر من 50 حالة وفاة مرتبطة بالإعصار في ولايتي كارولينا الجنوبية والشمالية وجورجيا وفلوريدا وفيرجينيا.
وأضاف المركز أن إعصار (هيلين) تسبب أيضا بقطع الكهرباء عن أكثر من ثلاثة ملايين شخص في ولايتي (فلوريدا) و(أوهايو) كما تسبب بفيضانات "كارثية وتاريخية" وجرت مئات عمليات الإنقاذ من السيول المدمرة.
وأشار إلى أنه من المتوقع أن يحوم (هيلين) فوق وادي تينيسي يومي السبت والأحد كما غطت تحذيرات الرياح العاتية أجزاء من تينيسي وأوهايو.
وضرب (هيلين) الشاطئ في منطقة (بيغ بيند) بولاية فلوريدا كإعصار من الفئة الرابعة في وقت متأخر من الخميس الماضي مع رياح بلغت سرعتها 140 ميلا في الساعة ثم تحرك بسرعة عبر جورجيا وكارولينا وتينيسي. (النهاية)

ع س ت / م م ج




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