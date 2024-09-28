ارتفاع حصيلة ضحايا إعصار (هيلين) إلى أكثر من 50 قتيلا

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
نيويورك - 28 - 9 (كونا) -- أعلنت السلطات المحلية الأمريكية اليوم السبت ارتفاع حصيلة ضحايا إعصار (هيلين) إلى أكثر من 50 قتيلا بعد أن خلف دمارا واسع النطاق في جميع أنحاء جنوب شرق الولايات المتحدة.
وذكر المركز الوطني الأمريكي للأعاصير أنه تم الإبلاغ عن أكثر من 50 حالة وفاة مرتبطة بالإعصار في ولايتي كارولينا الجنوبية والشمالية وجورجيا وفلوريدا وفيرجينيا.
وأضاف المركز أن إعصار (هيلين) تسبب أيضا بقطع الكهرباء عن أكثر من ثلاثة ملايين شخص في ولايتي (فلوريدا) و(أوهايو) كما تسبب بفيضانات "كارثية وتاريخية" وجرت مئات عمليات الإنقاذ من السيول المدمرة.
وأشار إلى أنه من المتوقع أن يحوم (هيلين) فوق وادي تينيسي يومي السبت والأحد كما غطت تحذيرات الرياح العاتية أجزاء من تينيسي وأوهايو.
وضرب (هيلين) الشاطئ في منطقة (بيغ بيند) بولاية فلوريدا كإعصار من الفئة الرابعة في وقت متأخر من الخميس الماضي مع رياح بلغت سرعتها 140 ميلا في الساعة ثم تحرك بسرعة عبر جورجيا وكارولينا وتينيسي. (النهاية)
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