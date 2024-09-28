الدوري السعودي: (الهلال) يفوز على (الخلود) برباعية وينفرد بالصدارة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الرياض - 28 - 9 (كونا) -- فاز فريق (الهلال) اليوم السبت على نظيره (الخلود) ضمن منافسات دوري (روشن) السعودي للمحترفين بنتيجة (4 - 2).
جاء ذلك خلال لقاء جمع الفريقين ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري على ملعب (الملك عبدالله) في بريدة.
واستطاع (الهلال) تسجيل الهدف الأول في الدقيقة ال38 سجله اللاعب السنغالي خاليدو كوليبالي قبل أن يعزز زميله البرازيلي مالكوم فيليبي النتيجة للهلال بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة ال43 وتمكن اللاعب علي البليهي من تسجيل الهدف الثالث في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول.
وفي الشوط الثاني أضاف اللاعب البرازيلي رينان لودي الهدف الرابع للهلال في الدقيقة ال48 بينما تمكن اللاعب همام الهمامي من تسجيل الهدف الأول للخلود في الدقيقة ال71 قبل ان يسجل اللاعب النيجيري وليام تروست الهدف الثاني للخلود في الدقيقة ال87 عن طريق ضربة جزاء.
وبهذا الفوز رفع (الهلال) رصيده من النقاط إلى 15 نقطة في المركز الأول بينما تجمد رصيد (الخلود) عند أربع نقاط في المركز ال12. (النهاية)
ع ش / م م ج
MENAFN28092024000071011013ID1108726150
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