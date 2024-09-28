تونس تعلن عن تأمين رعاياها الراغبين في مغادرة لبنان

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
تونس - 28 - 9 (كونا) -- أعلنت الرئاسة التونسية اليوم السبت عن التكفل بتنظيم رحلات جوية للتونسيين المتواجدين في لبنان والراغبين في المغادرة بسبب العدوان الأسرائيلي المتواصل منذ أيام.
وذكرت وزارة الشؤون الخارجية التونسية في بيان أن الرئيس قيس سعيد وجه بإجلاء التونسيين الراغبين بمغادرة لبنان بشكل عاجل كما أوعز لكافة الهياكل المعنية لتنفيذ هذا القرار بالتنسيق الكامل مع السلطات اللبنانية المختصة.
واضافت أن الرئيس التونسي دعا وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج إلى التنسيق مع سفارة بلاده ببيروت "للشروع فورا في تحديد قائمة الأشخاص الراغبين في العودة إلى أرض الوطن مع الأخذ بالاعتبار الأولويات الأمنية والصحية والحالات الإنسانية".
وشدد على ضرورة تكثيف آليات التواصل مع التونسيين والتونسيات المقيمين في لبنان ومتابعة وضعياتهم والحرص على سلامتهم والتدخل لفائدتهم عند الحاجة.
وتضمن البيان تجديد تونس التأكيد على تضامنها الكامل مع لبنان ووقوفها إلى جانبه ودعمها في مواجهة كل التهديدات التي تنال من أمنه واستقراره. (النهاية)
ش ب م / ر ج
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