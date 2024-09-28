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تونس تعلن عن تأمين رعاياها الراغبين في مغادرة لبنان

9/28/2024 11:41:28 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) تونس - 28 - 9 (كونا) -- أعلنت الرئاسة التونسية اليوم السبت عن التكفل بتنظيم رحلات جوية للتونسيين المتواجدين في لبنان والراغبين في المغادرة بسبب العدوان الأسرائيلي المتواصل منذ أيام.
وذكرت وزارة الشؤون الخارجية التونسية في بيان أن الرئيس قيس سعيد وجه بإجلاء التونسيين الراغبين بمغادرة لبنان بشكل عاجل كما أوعز لكافة الهياكل المعنية لتنفيذ هذا القرار بالتنسيق الكامل مع السلطات اللبنانية المختصة.
واضافت أن الرئيس التونسي دعا وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج إلى التنسيق مع سفارة بلاده ببيروت "للشروع فورا في تحديد قائمة الأشخاص الراغبين في العودة إلى أرض الوطن مع الأخذ بالاعتبار الأولويات الأمنية والصحية والحالات الإنسانية".
وشدد على ضرورة تكثيف آليات التواصل مع التونسيين والتونسيات المقيمين في لبنان ومتابعة وضعياتهم والحرص على سلامتهم والتدخل لفائدتهم عند الحاجة.
وتضمن البيان تجديد تونس التأكيد على تضامنها الكامل مع لبنان ووقوفها إلى جانبه ودعمها في مواجهة كل التهديدات التي تنال من أمنه واستقراره. (النهاية)

ش ب م / ر ج



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