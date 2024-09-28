الجزائر: مركز الاتحاد الأفريقي لمكافحة الإرهاب ينظم فعالية لإبراز دور الفن في ترقية ثقافة السلم

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الجزائر - 28 - 9 (كونا) -- نظم مركز الاتحاد الأفريقي لمكافحة الإرهاب اليوم السبت فعالية عنوانها (الفن من أجل السلام) لترقية ثقافة السلم وإبراز دور الفن كأداة للمقاومة ضد التطرف والانقسام والإرهاب.
وقال المركز ومقره الجزائر العاصمة إن "تظاهرة (الفن من أجل السلام) التي نظمت بمناسبة اليوم الدولي لمكافحة الإرهاب الموافق 28 سبتمبر من كل عام تهدف إلى استخدام الفن كوسيلة لتعزيز السلام والتسامح ومكافحة الإرهاب".
وأوضح أن "هذا الحدث يندرج أيضا ضمن فعاليات (اليوم الدولي للسلام) الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1981 ويحتفي به العالم سنويا في 21 سبتمبر والذي يأتي هذه السنة تحت شعار (تعزيز ثقافة السلام)".
من جهته أشار المدير المؤقت لمركز الاتحاد الافريقي لمكافحة الارهاب إدريس منير لعلالي في كلمة لدى إعطائه إشارة انطلاق التظاهرة الى أن "الحدث يكتسي أهمية كبيرة وهو مناسبة يتأمل فيها الجميع القيمة الثمينة للسلام بالنسبة للبشرية كما يعيد تأكيد الالتزام بالتصدي للقوى المدمرة التي تهدد الأمن الجماعي والقيم الإنسانية".
ومن هذا المنطلق تطرق لعلالي الى "تداعيات الإرهاب بما يحصده من أرواح ويحدثه من دمار مادي" مبينا أن "التنمية الاجتماعية والاقتصادية والتحول الكبير الذي تنشده القارة الإفريقية لا يمكن التضحية بهما على مذبح انعدام الأمن والصراعات والحروب التي لا تجلب سوى العوائق أمام تقدمنا".
وتضمن برنامج الفعالية التي شارك فيها ممثلون عن عدد من الوزارات وأعضاء من السلك الدبلوماسي المعتمد بالجزائر إلى جانب فنانين معارض للوحات ومنحوتات وعروض فنية بالإضافة إلى عرض مأكولات متنوعة من التراث لمختلف الدول الأفريقية والتي أبرزت التنوع الثقافي الغني للقارة. (النهاية)
م ر / ر ج
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