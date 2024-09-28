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الجزائر: مركز الاتحاد الأفريقي لمكافحة الإرهاب ينظم فعالية لإبراز دور الفن في ترقية ثقافة السلم

9/28/2024 11:41:28 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الجزائر - 28 - 9 (كونا) -- نظم مركز الاتحاد الأفريقي لمكافحة الإرهاب اليوم السبت فعالية عنوانها (الفن من أجل السلام) لترقية ثقافة السلم وإبراز دور الفن كأداة للمقاومة ضد التطرف والانقسام والإرهاب.
وقال المركز ومقره الجزائر العاصمة إن "تظاهرة (الفن من أجل السلام) التي نظمت بمناسبة اليوم الدولي لمكافحة الإرهاب الموافق 28 سبتمبر من كل عام تهدف إلى استخدام الفن كوسيلة لتعزيز السلام والتسامح ومكافحة الإرهاب".
وأوضح أن "هذا الحدث يندرج أيضا ضمن فعاليات (اليوم الدولي للسلام) الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1981 ويحتفي به العالم سنويا في 21 سبتمبر والذي يأتي هذه السنة تحت شعار (تعزيز ثقافة السلام)".
من جهته أشار المدير المؤقت لمركز الاتحاد الافريقي لمكافحة الارهاب إدريس منير لعلالي في كلمة لدى إعطائه إشارة انطلاق التظاهرة الى أن "الحدث يكتسي أهمية كبيرة وهو مناسبة يتأمل فيها الجميع القيمة الثمينة للسلام بالنسبة للبشرية كما يعيد تأكيد الالتزام بالتصدي للقوى المدمرة التي تهدد الأمن الجماعي والقيم الإنسانية".
ومن هذا المنطلق تطرق لعلالي الى "تداعيات الإرهاب بما يحصده من أرواح ويحدثه من دمار مادي" مبينا أن "التنمية الاجتماعية والاقتصادية والتحول الكبير الذي تنشده القارة الإفريقية لا يمكن التضحية بهما على مذبح انعدام الأمن والصراعات والحروب التي لا تجلب سوى العوائق أمام تقدمنا".
وتضمن برنامج الفعالية التي شارك فيها ممثلون عن عدد من الوزارات وأعضاء من السلك الدبلوماسي المعتمد بالجزائر إلى جانب فنانين معارض للوحات ومنحوتات وعروض فنية بالإضافة إلى عرض مأكولات متنوعة من التراث لمختلف الدول الأفريقية والتي أبرزت التنوع الثقافي الغني للقارة. (النهاية)

م ر / ر ج



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