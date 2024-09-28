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الدوري الإسباني: المتصدر (برشلونة) يسقط أمام (أوساسونا) بهدفين لأربعة أهداف

9/28/2024 11:41:28 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) مدريد - 28 - 9 (كونا) -- سقط متصدر الدوري الإسباني لكرة القدم (برشلونة) أمام مضيفه (أوساسونا) بهدفين لأربعة أهداف اليوم السبت في إطار الجولة الثامنة من المسابقة المحلية.
وتقدم (أوساسونا) بهدف سجله المهاجم الكرواتي أنتي بوديمير في الدقيقة 18 قبل أن يضيف زميله برايان ثاراغوثا الهدف الثاني في الدقيقة 28 من زمن اللقاء الذي أقيم على ملعب (إل سادار) لينتهي الشوط الأول بتقدم أصحاب الأرض بهدفين دون رد.
وفي الشوط الثاني سجل فيكتور باو هدف تقليص الفارق لبرشلونة في الدقيقة 53 لكن بوديمير سجل الهدف الثاني له والثالث ل(أوساسونا) من ركلة جزاء ناجحة في الدقيقة 72 ثم أضاف زميله آبيل بريتونيس الهدف الرابع لأصحاب الأرض في الدقيقة 85.
غير ان البرشلوني لامين يامال نجح في تسجيل الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 89.
وبهذه النتيجة تجمد رصيد (برشلونة) عند 21 نقطة في الصدارة بفارق أربع نقاط أمام الوصيف (ريال مدريد) فيما رفع (أوساسونا) رصيده إلى 14 نقطة في المركز السادس بالترتيب.
ويلتقي الوصيف (ريال مدريد) و(أتلتيكو مدريد) الثالث بالترتيب يوم غد الأحد في أول مباراة (ديربي) بالموسم على ملعب (سيفيتاس متروبوليتانو). (النهاية)

ه ن د / ر ج



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