الدوري الإسباني: المتصدر (برشلونة) يسقط أمام (أوساسونا) بهدفين لأربعة أهداف

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
مدريد - 28 - 9 (كونا) -- سقط متصدر الدوري
الإسباني لكرة القدم
(برشلونة) أمام مضيفه (أوساسونا) بهدفين لأربعة أهداف اليوم السبت في إطار الجولة الثامنة من المسابقة المحلية.
وتقدم (أوساسونا) بهدف سجله المهاجم الكرواتي أنتي بوديمير في الدقيقة 18 قبل أن يضيف زميله برايان ثاراغوثا الهدف الثاني في الدقيقة 28 من زمن اللقاء الذي أقيم على ملعب (إل سادار) لينتهي الشوط الأول بتقدم أصحاب الأرض بهدفين دون رد.
وفي الشوط الثاني سجل فيكتور باو هدف تقليص الفارق لبرشلونة في الدقيقة 53 لكن بوديمير سجل الهدف الثاني له والثالث ل(أوساسونا) من ركلة جزاء ناجحة في الدقيقة 72 ثم أضاف زميله آبيل بريتونيس الهدف الرابع لأصحاب الأرض في الدقيقة 85.
غير ان البرشلوني لامين يامال نجح في تسجيل الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 89.
وبهذه النتيجة تجمد رصيد (برشلونة) عند 21 نقطة في الصدارة بفارق أربع نقاط أمام الوصيف (ريال مدريد) فيما رفع (أوساسونا) رصيده إلى 14 نقطة في المركز السادس بالترتيب.
ويلتقي الوصيف (ريال مدريد) و(أتلتيكو مدريد) الثالث بالترتيب يوم غد الأحد في أول مباراة (ديربي) بالموسم على ملعب (سيفيتاس متروبوليتانو). (النهاية)
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