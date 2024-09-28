الدوري الفرنسي: (موناكو) يهزم (مونبلييه) بهدفين لهدف

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
باريس - 28 - 9 (كونا) -- هزم فريق (موناكو) ضيفه (مونبلييه) بهدفين لهدف في اللقاء الذي اقيم على استاد (لويس الثاني) اليوم السبت ضمن الجولة السادسة من الدوري
الفرنسي لكرة القدم.
وتقدم فريق (مونبلييه) بهدفه الاول من خلال لاعب
الوسط الفرنسي فلوريان بالوجون لكن (موناكو) نجح في تسجيل هدف التعادل من خلال لاعب الوسط الفرنسي رابي نزينجولا وذلك في الدقيقة 32 من عمر المباراة.
واستطاع (موناكو) ان يعزز موقفه بهدف ثان سجله لالين كمارا في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي.
وبهذه النتيجة يحتل (موناكو) المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المحلي برصيد 16 نقطة بينما يقع فريق (مونبلييه) في المركز السادس عشر برصيد 4 نقاط. (النهاية)
م ع / ر ج
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