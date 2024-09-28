منظمة التعاون الإسلامي تؤكد أهمية (التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين)

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
جدة - 28 - 9 (كونا) -- أكد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين طه اليوم السبت أهمية (التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين) داعيا جميع الدول للانضمام إلى هذه "المبادرة السياسية" التاريخية التي تشكل شبكة حماية لحل الدولتين بموجب القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقراراتها.
واشار الأمين العام في بيان صحفي الى ما تجسده المبادرة من التزام بدعم الجهود الرامية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية وتحقيق السلام العادل والشامل والدائم في المنطقة.
وجدد دعوته الدول التي لم تعترف بدولة فلسطين الى المسارعة في الانضمام إلى الإجماع الدولي المتمثل ب149 دولة تعترف بفلسطين ودعم حقها في الحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.
واعتبر ان هذا الاعتراف يعزز مشروعيتها ومكانتها السياسية والقانونية ويسهم في تثبيت حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف بما فيها حقه في تقرير المصير وتجسيد اقامة دولته المستقلة وذات السيادة على حدود الرابع من يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس الشريف.
وأعلن وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان أمس الجمعة عن إطلاق (التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين) باسم الدول العربية والإسلامية والشركاء الأوروبيين مؤكدا بذل الجهود كافة "لتحقيق مسار موثوق لا رجعة فيه لسلام عادل وشامل". (النهاية)
ف ن / ر ج
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