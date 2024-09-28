Sunday, 29 September 2024 08:58 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


منظمة التعاون الإسلامي تؤكد أهمية (التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين)

9/28/2024 11:41:28 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) جدة - 28 - 9 (كونا) -- أكد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين طه اليوم السبت أهمية (التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين) داعيا جميع الدول للانضمام إلى هذه "المبادرة السياسية" التاريخية التي تشكل شبكة حماية لحل الدولتين بموجب القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقراراتها.
واشار الأمين العام في بيان صحفي الى ما تجسده المبادرة من التزام بدعم الجهود الرامية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية وتحقيق السلام العادل والشامل والدائم في المنطقة.
وجدد دعوته الدول التي لم تعترف بدولة فلسطين الى المسارعة في الانضمام إلى الإجماع الدولي المتمثل ب149 دولة تعترف بفلسطين ودعم حقها في الحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.
واعتبر ان هذا الاعتراف يعزز مشروعيتها ومكانتها السياسية والقانونية ويسهم في تثبيت حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف بما فيها حقه في تقرير المصير وتجسيد اقامة دولته المستقلة وذات السيادة على حدود الرابع من يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس الشريف.
وأعلن وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان أمس الجمعة عن إطلاق (التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين) باسم الدول العربية والإسلامية والشركاء الأوروبيين مؤكدا بذل الجهود كافة "لتحقيق مسار موثوق لا رجعة فيه لسلام عادل وشامل". (النهاية)

ف ن / ر ج



MENAFN28092024000071011013ID1108726145

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث