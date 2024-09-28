الاردن: سقوط صاروخ أطلق من جنوب لبنان في منطقة صحراوية خالية من السكان

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
عمان - 28 - 9 (كونا) -- أعلن الجيش الاردني أن صاروخا من نوع (غراد) أطلق من جنوب لبنان مساء اليوم السبت سقط في منطقة صحراوية خالية من السكان بمنطقة الموقر شرق العاصمة عمان دون أن يسفر عن وقوع أضرار بشرية أو مادية.
وقال مصدر عسكري مسؤول بالقيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية في بيان صحفي "إن منظومات الدفاع الجوي ستتعامل مع أي نشاط لصواريخ أو طائرات مسيرة أخرى تحاول اختراق الأجواء الأردنية".
وأهاب المصدر بالمواطنين "ضرورة تلقي المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم تناقل الشائعات والروايات التي من شأنها إثارة الهلع والفوضى" مطمئنا بأن "القوات المسلحة ماضية في حماية سماء وأرض وحدود الأردن من أي خطر يراد به زعزعة أمنه واستقراره". (النهاية)
ع م ن / رؤ ج
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