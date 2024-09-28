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الاردن: سقوط صاروخ أطلق من جنوب لبنان في منطقة صحراوية خالية من السكان

9/28/2024 11:41:28 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) عمان - 28 - 9 (كونا) -- أعلن الجيش الاردني أن صاروخا من نوع (غراد) أطلق من جنوب لبنان مساء اليوم السبت سقط في منطقة صحراوية خالية من السكان بمنطقة الموقر شرق العاصمة عمان دون أن يسفر عن وقوع أضرار بشرية أو مادية.
وقال مصدر عسكري مسؤول بالقيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية في بيان صحفي "إن منظومات الدفاع الجوي ستتعامل مع أي نشاط لصواريخ أو طائرات مسيرة أخرى تحاول اختراق الأجواء الأردنية".
وأهاب المصدر بالمواطنين "ضرورة تلقي المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم تناقل الشائعات والروايات التي من شأنها إثارة الهلع والفوضى" مطمئنا بأن "القوات المسلحة ماضية في حماية سماء وأرض وحدود الأردن من أي خطر يراد به زعزعة أمنه واستقراره". (النهاية)

ع م ن / رؤ ج



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