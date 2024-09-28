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موسم الرياض يطرح تذاكر بطولة التنس لأفضل ستة لاعبين في العالم

9/28/2024 11:41:28 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الرياض - 28 - 9 (كونا) -- اعلنت هيئة الترفيه السعودية اليوم السبت عن طرح تذاكر بطولة موسم الرياض للتنس التي تجمع افضل ستة لاعبين في العالم.
وذكرت الهيئة في بيان ان تذاكر بطولة (الملوك الستة) المنتظرة ضمن فعاليات موسم الرياض باتت متوافرة للبيع.
وستشهد البطولة التي تعد واحدة من أهم البطولات التي تقدم أغلى الجوائز على مستوى العالم منافسة بين ستة من أفضل لاعبي التنس في العالم على مدار ثلاثة أيام من الإثارة والحماس إذ ستقام المباريات في 16 و17 و19 أكتوبر المقبل.
ويتصدر المنافسات النجم العالمي الصربي نوفاك ديوكوفيتش الذي يحمل الرقم القياسي في عدد الفوز بالبطولات الكبرى (غراند سلام) حيث إنه حاصل على 24 لقبا ويشارك الى جانبه الإسباني رافاييل نادال المعروف ب"ملك الملاعب الرملية" لتفوقه الكبير في بطولة (رولان غاروس) الفرنسية والتي حقق لقبها 14 مرة.
ويمثل الجيل الصاعد النجم الإسباني كارلوس ألكاراز أصغر لاعب يتصدر التصنيف العالمي والذي أبدع في بطولة كأس موسم الرياض للتنس في العام الماضي عندما تغلب على منافسه ديوكوفيتش.
كما يشارك الروسي دانييل ميدفيديف المصنف الثاني عالميا والإيطالي الشاب يانيك سينر أحد أبرز الوجوه الجديدة في الساحة العالمية والدنماركي هولغر رونه الذي يواصل تحقيق النجاحات الكبيرة على المستوى الدولي.
وتشكل البطولة فرصة ذهبية لعشاق التنس لمتابعة مواجهات لا تفوت بين عمالقة اللعبة.
يذكر أن النسخة الخامسة من موسم الرياض تشهد مجموعة من البطولات العالمية والفعاليات الرياضية المتميزة التي ينتظرها عشاق الرياضة والترفيه في إطار حرص الموسم على تقديم تجربة استثنائية بمعايير دولية في العاصمة السعودية. (النهاية)

خ ن ش / ر ج



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