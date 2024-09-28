موسم الرياض يطرح تذاكر بطولة التنس لأفضل ستة لاعبين في العالم

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الرياض - 28 - 9 (كونا) -- اعلنت هيئة الترفيه السعودية اليوم السبت عن طرح تذاكر بطولة موسم الرياض للتنس التي تجمع افضل ستة لاعبين في العالم.
وذكرت الهيئة في بيان ان تذاكر بطولة (الملوك الستة) المنتظرة ضمن فعاليات موسم الرياض باتت متوافرة للبيع.
وستشهد البطولة التي تعد واحدة من أهم البطولات التي تقدم أغلى الجوائز على مستوى العالم منافسة بين ستة من أفضل لاعبي التنس في العالم على مدار ثلاثة أيام من الإثارة والحماس إذ ستقام المباريات في 16 و17 و19 أكتوبر المقبل.
ويتصدر المنافسات النجم العالمي الصربي نوفاك ديوكوفيتش الذي يحمل الرقم القياسي في عدد الفوز بالبطولات الكبرى (غراند سلام) حيث إنه حاصل على 24 لقبا ويشارك الى جانبه الإسباني رافاييل نادال المعروف ب"ملك الملاعب الرملية" لتفوقه الكبير في بطولة (رولان غاروس) الفرنسية والتي حقق لقبها 14 مرة.
ويمثل الجيل الصاعد النجم الإسباني كارلوس ألكاراز أصغر لاعب يتصدر التصنيف العالمي والذي أبدع في بطولة كأس موسم الرياض للتنس في العام الماضي عندما تغلب على منافسه ديوكوفيتش.
كما يشارك الروسي دانييل ميدفيديف المصنف الثاني عالميا والإيطالي الشاب يانيك سينر أحد أبرز الوجوه الجديدة في الساحة العالمية والدنماركي هولغر رونه الذي يواصل تحقيق النجاحات الكبيرة على المستوى الدولي.
وتشكل البطولة فرصة ذهبية لعشاق التنس لمتابعة مواجهات لا تفوت بين عمالقة اللعبة.
يذكر أن النسخة الخامسة من موسم الرياض تشهد مجموعة من البطولات العالمية والفعاليات الرياضية المتميزة التي ينتظرها عشاق الرياضة والترفيه في إطار حرص الموسم على تقديم تجربة استثنائية بمعايير دولية في العاصمة السعودية. (النهاية)
خ ن ش / ر ج
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