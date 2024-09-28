موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم السبت الساعة 00ر00 بتوقيت غرينيتش

MENAFN - Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - وزارة الداخلية تنفذ حملة أمنية موسعة في (حولي) بإشراف ميداني مباشر من النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح في إطار تعزيز الجهود المتواصلة للحفاظ على الأمن والنظام العام.

بيروت - حزب الله اللبناني يعلن مقتل أمينه العام حسن نصرالله وذلك في بيان بثته الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية.

بيروت - الصحة العامة اللبناني فراس الأبيض يعلن أن حصيلة اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على لبنان منذ الثامن من أكتوبر الماضي حتى اليوم السبت بلغت 1640 قتيلا من بينهم 104 أطفال و194 امرأة و8408 جرحى وذلك غير المفقودين تحت الركام.

عمان - الجيش الاردني يعلن أن صاروخا من نوع (غراد) أطلق من جنوب لبنان سقط في منطقة صحراوية خالية من السكان بمنطقة الموقر شرق العاصمة عمان دون أن يسفر عن وقوع أضرار بشرية أو مادية.

نيويورك - السلطات المحلية الأمريكية تعلن ارتفاع حصيلة ضحايا إعصار (هيلين) إلى أكثر من 50 قتيلا بعد أن خلف دمارا واسع النطاق في جميع أنحاء جنوب شرق الولايات المتحدة.

مدريد - التلفزيون الإسباني الرسمي يقول إن تسعة مهاجرين غير شرعيين لقوا حتفهم فيما يجري البحث عن 48 آخرين في عداد المفقودين بعد انقلاب القارب الذي كان ينقلهم إلى الشواطئ الإسبانية.

إسلام أباد - ستة أشخاص على الأقل يلقون مصرعهم وثمانية آخرون يصابون بجروح في تحطم مروحية مستأجرة تابعة لشركة بترول تقل أجانب في إقليم خيبر بختونخوا شمالي باكستان. (النهاية) ر ج