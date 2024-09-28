موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم السبت الساعة 00ر00 بتوقيت غرينيتش

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - وزارة الداخلية تنفذ حملة أمنية موسعة في (حولي) بإشراف ميداني مباشر من النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح في إطار تعزيز الجهود المتواصلة للحفاظ على الأمن والنظام العام.
بيروت - حزب الله اللبناني يعلن مقتل أمينه العام حسن نصرالله وذلك في بيان بثته الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية.
بيروت - وزير الصحة العامة اللبناني فراس الأبيض يعلن أن حصيلة اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على لبنان منذ الثامن من أكتوبر الماضي حتى اليوم السبت بلغت 1640 قتيلا من بينهم 104 أطفال و194 امرأة و8408 جرحى وذلك غير المفقودين تحت الركام.
عمان - الجيش الاردني يعلن أن صاروخا من نوع (غراد) أطلق من جنوب لبنان سقط في منطقة صحراوية خالية من السكان بمنطقة الموقر شرق العاصمة عمان دون أن يسفر عن وقوع أضرار بشرية أو مادية.
نيويورك - السلطات المحلية الأمريكية تعلن ارتفاع حصيلة ضحايا إعصار (هيلين) إلى أكثر من 50 قتيلا بعد أن خلف دمارا واسع النطاق في جميع أنحاء جنوب شرق الولايات المتحدة.
مدريد - التلفزيون الإسباني الرسمي يقول إن تسعة مهاجرين غير شرعيين لقوا حتفهم فيما يجري البحث عن 48 آخرين في عداد المفقودين بعد انقلاب القارب الذي كان ينقلهم إلى الشواطئ الإسبانية.
إسلام أباد - ستة أشخاص على الأقل يلقون مصرعهم وثمانية آخرون يصابون بجروح في تحطم مروحية مستأجرة تابعة لشركة بترول تقل أجانب في إقليم خيبر بختونخوا شمالي باكستان. (النهاية) ر ج
MENAFN28092024000071011013ID1108726142
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.