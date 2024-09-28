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سعر PS5 Pro يثير انتقادات.. و((سوني)) تبرر

9/28/2024 11:41:05 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأحد ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

بررت‭ ‬شركة‭ ‬سوني‭ ‬سبب‭ ‬ارتفاع‭ ‬سعر‭ ‬جهاز‭ ‬‮«‬بلايستيشن‭ ‬5‭ ‬برو‭- ‬ playstation ‭ ‬ 5 ‭ ‬ Pro ‮»‬،‭ ‬الذي‭ ‬يبلغ‭ ‬700‭ ‬دولار،‭ ‬وما‭ ‬يجعله‭ ‬أعلى‭ ‬بـ250‭ ‬دولارا‭ ‬من‭ ‬سعر‭ ‬‮«‬ PlayStation ‭ ‬ 5 ‭ ‬ Slim ‮»‬‭. ‬

ويأتي‭ ‬ PS5 Pro ‭ ‬مزوداً‭ ‬بتقنيات‭ ‬جديدة‭ ‬تشمل‭ ‬وحدة‭ ‬معالجة‭ ‬رسومية‭ ‬مخصصة‭ (‬ GPU ‭) ‬وتقنيات‭ ‬ذكاء‭ ‬اصطناعي‭ ‬تعتمد‭ ‬على‭ ‬التعلم‭ ‬الآلي‭ ‬لتحسين‭ ‬أداء‭ ‬الألعاب،‭ ‬ما‭ ‬يجعله‭ ‬جهازاً‭ ‬متطوراً‭ ‬يقدم‭ ‬تجربة‭ ‬لعب‭ ‬مختلفة،‭ ‬خصوصاً‭ ‬في‭ ‬أوضاع‭ ‬الأداء‭ ‬المكثف‭.‬

في‭ ‬مقابلة‭ ‬مع‭ ‬موقع‭ ‬ IGN ‭ ‬،‭ ‬أوضح‭ ‬‮«‬توشي‭ ‬آوكي‮»‬،‭ ‬مدير‭ ‬المنتجات‭ ‬الرئيسي‭ ‬بقطاع‭ ‬‮«‬بلايستيشن‮»‬‭ ‬في‭ ‬سوني،‭ ‬أن‭ ‬السعر‭ ‬المرتفع‭ ‬مبرر‭ ‬بفضل‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬المتقدمة‭ ‬التي‭ ‬قدمتها‭ ‬الشركة‭ ‬على‭ ‬متن‭ ‬بلايستيشن‭ ‬5‭ ‬برو،

وقال‭ ‬إن‭ ‬‮»‬التقنيات‭ ‬التي‭ ‬نضيفها‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬تقديم‭ ‬تجارب‭ ‬جديدة‭ ‬للاعبين،‭ ‬وتأتي‭ ‬مع‭ ‬تحسينات‭ ‬في‭ ‬التخزين‭ ‬بمحرك‭ ‬تخزين‭ ‬صلب‭ ‬من‭ ‬نوع‭ ‬ SSD ،‭ ‬ودعم‭ ‬لتشغيل‭ ‬الجيل‭ ‬المتطور‭ ‬من‭ ‬شبكات‭ ‬الإنترنت‭ ‬اللاسلكي‭ ‬ Wi-Fi ‭ ‬7،‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬التقنيات‭ ‬التي‭ ‬تحيط‭ ‬بتجربة‭ ‬اللعب‮«‬‭.‬

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