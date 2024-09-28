سعر PS5 Pro يثير انتقادات.. و((سوني)) تبرر

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأحد ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00
بررت شركة سوني سبب ارتفاع سعر جهاز «بلايستيشن 5 برو- playstation 5 Pro »، الذي يبلغ 700 دولار، وما يجعله أعلى بـ250 دولارا من سعر « PlayStation 5 Slim ».
ويأتي PS5 Pro مزوداً بتقنيات جديدة تشمل وحدة معالجة رسومية مخصصة ( GPU ) وتقنيات ذكاء اصطناعي تعتمد على التعلم الآلي لتحسين أداء الألعاب، ما يجعله جهازاً متطوراً يقدم تجربة لعب مختلفة، خصوصاً في أوضاع الأداء المكثف.
في مقابلة مع موقع IGN ، أوضح «توشي آوكي»، مدير المنتجات الرئيسي بقطاع «بلايستيشن» في سوني، أن السعر المرتفع مبرر بفضل التكنولوجيا المتقدمة التي قدمتها الشركة على متن بلايستيشن 5 برو،
وقال إن »التقنيات التي نضيفها تهدف إلى تقديم تجارب جديدة للاعبين، وتأتي مع تحسينات في التخزين بمحرك تخزين صلب من نوع SSD ، ودعم لتشغيل الجيل المتطور من شبكات الإنترنت اللاسلكي Wi-Fi 7، وغيرها من التقنيات التي تحيط بتجربة اللعب«.
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