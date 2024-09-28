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سناب شات تضيف ذكاء غوغل الاصطناعي إلى My AI

9/28/2024 11:41:05 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأحد ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

أعلنت‭ ‬شركة‭ ‬سناب‭ ‬عقد‭ ‬شراكة‭ ‬مع‭ ‬غوغل‭ ‬للاستفادة‭ ‬من‭ ‬نماذج‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬التي‭ ‬تطوّرها،‭ ‬وإضافتها‭ ‬إلى‭ ‬المساعد‭ ‬الذكي My AI ‭ ‬ في‭ ‬منصة‭ ‬سناب‭ ‬شات‭. ‬ومن‭ ‬المنتظر‭ ‬أن‭ ‬يؤدي‭ ‬إدماج‭ ‬نماذج‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬ Gemini ‭ ‬في‭ ‬روبوت‭ ‬الدردشة‭ ‬ My ‭ ‬ AI ‭ ‬إلى‭ ‬تحسينات‭ ‬كبيرة‭ ‬في‭ ‬الأداء‭ ‬وقدرات‭ ‬أوسع‭ ‬من‭ ‬ذي‭ ‬قبل‭.‬

وكانت‭ ‬سناب‭ ‬شات‭ ‬قد‭ ‬أطلقت‭ ‬روبوت‭ ‬الدردشة‭ ‬ My ‭ ‬ AI ‭ ‬لمستخدميها‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2023‭ ‬مدعومًا‭ ‬بنماذج‭ ‬ GPT ‭ ‬من‭ ‬ OpenAI ‭. ‬ومع‭ ‬ذلك،‭ ‬فإن‭ ‬الترقية‭ ‬إلى‭ ‬ Gemini ‭ ‬ستجعل‭ ‬الروبوت‭ ‬أكثر‭ ‬قدرة‭ ‬على‭ ‬فهم‭ ‬النصوص‭ ‬والصور‭ ‬ومقاطع‭ ‬الفيديو‭ ‬والعمل‭ ‬معها،‭ ‬وبتوقع‭ ‬أن‭ ‬يؤدي‭ ‬ذلك‭ ‬إلى‭ ‬زيادة‭ ‬تفاعل‭ ‬المستخدمين‭ ‬مع‭ ‬الروبوت‭ ‬يوميًا‭.‬

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