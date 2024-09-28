((إكس)) تمتثل لقرارات قضائية وتطلب رفع الحظر عنها في البرازيل

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأحد ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00
في تراجع كبير عن موقفها، أبلغت شركة إكس المملوكة لإيلون ماسك المحكمة العليا في البرازيل بأنها امتثلت لأوامر وقف انتشار المعلومات المضللة، وطلبت من القاضي رفع الحظر عن المنصة، وذلك وفقاً لوثيقة اطلعت عليها «رويترز».
كان الملياردير الأمريكي قد تحدى لأكثر من خمسة أشهر ما أسماه «الرقابة» في نزاع مع أحد القضاة في واحدة من أكبر أسواق «إكس»، وحجبت المحكمة المنصة أمام البرازيليين في أواخر أغسطس.
ولا يزال قرار المحكمة بشأن عودة منصة «إكس» معلقاً؛ لكن مقربين من ماسك في البرازيل يعتقدون أن الخدمة ستعود في غضون أيام. وتراجعت منصة «إكس» في معركتها مع القضاء البرازيلي، واستسلمت لمطالب المحكمة العليا بتعيين ممثل قانوني في البلاد.
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