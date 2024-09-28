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((إكس)) تمتثل لقرارات قضائية وتطلب رفع الحظر عنها في البرازيل

9/28/2024 11:41:04 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأحد ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

في‭ ‬تراجع‭ ‬كبير‭ ‬عن‭ ‬موقفها،‭ ‬أبلغت‭ ‬شركة‭ ‬إكس‭ ‬المملوكة‭ ‬لإيلون‭ ‬ماسك‭ ‬المحكمة‭ ‬العليا‭ ‬في‭ ‬البرازيل‭ ‬بأنها‭ ‬امتثلت‭ ‬لأوامر‭ ‬وقف‭ ‬انتشار‭ ‬المعلومات‭ ‬المضللة،‭ ‬وطلبت‭ ‬من‭ ‬القاضي‭ ‬رفع‭ ‬الحظر‭ ‬عن‭ ‬المنصة،‭ ‬وذلك‭ ‬وفقاً‭ ‬لوثيقة‭ ‬اطلعت‭ ‬عليها‭ ‬‮«‬رويترز‮»‬‭.‬

كان‭ ‬الملياردير‭ ‬الأمريكي‭ ‬قد‭ ‬تحدى‭ ‬لأكثر‭ ‬من‭ ‬خمسة‭ ‬أشهر‭ ‬ما‭ ‬أسماه‭ ‬‮«‬الرقابة‮»‬‭ ‬في‭ ‬نزاع‭ ‬مع‭ ‬أحد‭ ‬القضاة‭ ‬في‭ ‬واحدة‭ ‬من‭ ‬أكبر‭ ‬أسواق‭ ‬‮«‬إكس‮»‬،‭ ‬وحجبت‭ ‬المحكمة‭ ‬المنصة‭ ‬أمام‭ ‬البرازيليين‭ ‬في‭ ‬أواخر‭ ‬أغسطس‭.‬

ولا‭ ‬يزال‭ ‬قرار‭ ‬المحكمة‭ ‬بشأن‭ ‬عودة‭ ‬منصة‭ ‬‮«‬إكس‮»‬‭ ‬معلقاً؛‭ ‬لكن‭ ‬مقربين‭ ‬من‭ ‬ماسك‭ ‬في‭ ‬البرازيل‭ ‬يعتقدون‭ ‬أن‭ ‬الخدمة‭ ‬ستعود‭ ‬في‭ ‬غضون‭ ‬أيام‭. ‬وتراجعت‭ ‬منصة‭ ‬‮«‬إكس‮»‬‭ ‬في‭ ‬معركتها‭ ‬مع‭ ‬القضاء‭ ‬البرازيلي،‭ ‬واستسلمت‭ ‬لمطالب‭ ‬المحكمة‭ ‬العليا‭ ‬بتعيين‭ ‬ممثل‭ ‬قانوني‭ ‬في‭ ‬البلاد‭.‬

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