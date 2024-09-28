((زين البحرين)).. عملاؤها في أمان

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأحد ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00
مناقشة التهديدات السيبرانية في بيئة التكنولوجيا التشغيلية
معالجة المخاوف المتزايدة المرتبطة بالتهديدات السيبرانية في البنية التحتية الحيوية
استكشاف الحلول لحماية أنظمة التحكم الصناعية
أقامت زين البحرين، شركة الاتصالات الرائدة، مؤخرًا فعالية خاصة لمناقشة التهديدات السيبرانية في بيئة التكنولوجيا التشغيلية، وذلك بالتعاون مع شركة أوريغون سيستمز، الشركة الرائدة إقليميًا في مجال خدمات الأمن السيبراني للتكنولوجيا التشغيلية وتكنولوجيا المعلومات.
أقيمت الفعالية في فندق ريتز كارلتون وسط مشاركة وحضور قادة القطاع وخبراء الأمن السيبراني وشركاء الأعمال من مختلف المجالات بهدف اكتساب رؤى جديدة حول أحدث الاتجاهات والتقنيات في مجال أمن تكنولوجيا المعلومات التشغيلية، في حين شاركت مجموعة من المتحدثين والخبراء الحضور رؤى قيّمة حول أفضل الممارسات لحماية وتحديد ومراقبة شبكات التكنولوجيا التشغيلية ضد الهجمات السيبرانية.
هذا وأتاحت هذه المبادرة المميزة للحضور فرصة فريدة لاستكشاف الحلول والخدمات المتطورة لحماية أنظمة التحكم الصناعية والبنية التحتية الحيوية من التهديدات السيبرانية الحديثة، مما وفر لهم شعورًا بالتفاؤل والثقة في قدرتهم على مواجهة التهديدات السيبرانية بفعالية.
وفي تعليقه على هذه المناسبة، صرح علي مصطفى، الرئيس التنفيذي لقطاع الأعمال وخدمات المشغلين في زين البحرين، بالقول: «نفخر في زين البحرين باستضافة هذه الفعالية الرائدة التي تسلّط الضوء على أحدث تقنيات الأمن السيبراني في مجالات التكنولوجيا التشغيلية وإنترنت الأشياء، ونسعى إلى معالجة المخاوف المتزايدة المرتبطة بالتهديدات السيبرانية في البنية التحتية الحيوية. إن الاعتماد المتزايد للصناعات على الأنظمة المترابطة يجعل الحاجة إلى تدابير قوية للأمن السيبراني أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى. لذلك، جاءت هذه المبادرة بالتعاون مع شركة أوريغون سيستمز، الشركة المعروفة بخبرتها الواسعة في تقديم حلول الأمن السيبراني الشاملة».
وأضاف: «إن تطور المشهد الرقمي يقابله تحول مستمر في التحديات المترتبة على الأمن السيبراني، وهذه الفعالية تعكس التزامنا في زين البحرين بتعزيز أمان بيئة التشغيل لعملائنا الكرام وضمان استدامة البنية التحتية الحيوية في المنطقة. كما تسخّر هذه المبادرة معرفتنا وخبرتنا الواسعة في سبيل دعم الحضور والعملاء في فك رموز تعقيدات أمان بيئات التكنولوجيا التشغيلية، حيث نسعى دائمًا في زين البحرين إلى تمكين المؤسسات من الازدهار في العالم الرقمي من خلال تقديم حلولٍ مبتكرةٍ تعزز من تواصلها وتعمل على تحسين وتطوير عملياتها باستمرار.«
من جانبه، قال جلال علي، المدير الإقليمي الأول في شركة أوريغون سيستمز: «تعد أوريغون سيستمز موزعًا إقليميًا رائدًا لحلول الأمن السيبراني في مجالات التكنولوجيا التشغيلية وإنترنت الأشياء. نحن ملتزمون بدعم عملائنا في مجال البنية التحتية الحيوية لبلوغ أعلى مستويات الكفاءة الأمنية، مع مراعاة اللوائح والضوابط على الصعيدين المحلي والدولي. نعمل من خلال خدماتنا الشاملة، بما في ذلك تقييم الفجوات الأمنية، على تمكين عملائنا من تحديد نقاط الضعف ومعالجتها في بيئاتهم التشغيلية، مما يضمن لهم حمايةً فعالةً وامتثالاً صارمًا في جميع عملياتهم الحيوية. كما نؤمن بأن شراكتنا الاستراتيجية مع زين البحرين ستعزز من انتشار حلولنا وخدماتنا في السوق البحريني، مما يجعلنا المزود الرائد للحلول المبتكرة في القطاعين الحكومي والتجاري».
بدوره، أوضح محمد العباسي، مستشار الأعمال في أوريغون سيستمز، قائلًا: «حافظت أوريغون سيستمز على دورها الريادي في مجال تقديم حلول الأمن السيبراني للتكنولوجيا التشغيلية وإنترنت الأشياء في المنطقة منذ عام 2008. نفخر بكوننا شركة وطنية ملتزمة بحماية البنية التحتية الحيوية في مملكة البحرين عبر الشراكة مع زين البحرين، حيث ندرك أهمية هذه الشراكة الاستراتيجية في سعينا لحماية وتوسيع نطاق عملنا عبر المملكة».
MENAFN28092024000055011008ID1108726113
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.