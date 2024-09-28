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((زين البحرين)).. عملاؤها في أمان

9/28/2024 11:41:04 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأحد ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

مناقشة التهديدات السيبرانية في بيئة التكنولوجيا التشغيلية

معالجة المخاوف المتزايدة المرتبطة بالتهديدات السيبرانية في البنية التحتية الحيوية

استكشاف الحلول لحماية أنظمة التحكم الصناعية

أقامت‭ ‬زين‭ ‬البحرين،‭ ‬شركة‭ ‬الاتصالات‭ ‬الرائدة،‭ ‬مؤخرًا‭ ‬فعالية‭ ‬خاصة‭ ‬لمناقشة‭ ‬التهديدات‭ ‬السيبرانية‭ ‬في‭ ‬بيئة‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬التشغيلية،‭ ‬وذلك‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬شركة‭ ‬أوريغون‭ ‬سيستمز،‭ ‬الشركة‭ ‬الرائدة‭ ‬إقليميًا‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬خدمات‭ ‬الأمن‭ ‬السيبراني‭ ‬للتكنولوجيا‭ ‬التشغيلية‭ ‬وتكنولوجيا‭ ‬المعلومات‭.‬

أقيمت‭ ‬الفعالية‭ ‬في‭ ‬فندق‭ ‬ريتز‭ ‬كارلتون‭ ‬وسط‭ ‬مشاركة‭ ‬وحضور‭ ‬قادة‭ ‬القطاع‭ ‬وخبراء‭ ‬الأمن‭ ‬السيبراني‭ ‬وشركاء‭ ‬الأعمال‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات‭ ‬بهدف‭ ‬اكتساب‭ ‬رؤى‭ ‬جديدة‭ ‬حول‭ ‬أحدث‭ ‬الاتجاهات‭ ‬والتقنيات‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬أمن‭ ‬تكنولوجيا‭ ‬المعلومات‭ ‬التشغيلية،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬شاركت‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬المتحدثين‭ ‬والخبراء‭ ‬الحضور‭ ‬رؤى‭ ‬قيّمة‭ ‬حول‭ ‬أفضل‭ ‬الممارسات‭ ‬لحماية‭ ‬وتحديد‭ ‬ومراقبة‭ ‬شبكات‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬التشغيلية‭ ‬ضد‭ ‬الهجمات‭ ‬السيبرانية‭.‬

هذا‭ ‬وأتاحت‭ ‬هذه‭ ‬المبادرة‭ ‬المميزة‭ ‬للحضور‭ ‬فرصة‭ ‬فريدة‭ ‬لاستكشاف‭ ‬الحلول‭ ‬والخدمات‭ ‬المتطورة‭ ‬لحماية‭ ‬أنظمة‭ ‬التحكم‭ ‬الصناعية‭ ‬والبنية‭ ‬التحتية‭ ‬الحيوية‭ ‬من‭ ‬التهديدات‭ ‬السيبرانية‭ ‬الحديثة،‭ ‬مما‭ ‬وفر‭ ‬لهم‭ ‬شعورًا‭ ‬بالتفاؤل‭ ‬والثقة‭ ‬في‭ ‬قدرتهم‭ ‬على‭ ‬مواجهة‭ ‬التهديدات‭ ‬السيبرانية‭ ‬بفعالية‭.‬

وفي‭ ‬تعليقه‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬صرح‭ ‬علي‭ ‬مصطفى،‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لقطاع‭ ‬الأعمال‭ ‬وخدمات‭ ‬المشغلين‭ ‬في‭ ‬زين‭ ‬البحرين،‭ ‬بالقول‭: ‬‮«‬نفخر‭ ‬في‭ ‬زين‭ ‬البحرين‭ ‬باستضافة‭ ‬هذه‭ ‬الفعالية‭ ‬الرائدة‭ ‬التي‭ ‬تسلّط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬أحدث‭ ‬تقنيات‭ ‬الأمن‭ ‬السيبراني‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬التشغيلية‭ ‬وإنترنت‭ ‬الأشياء،‭ ‬ونسعى‭ ‬إلى‭ ‬معالجة‭ ‬المخاوف‭ ‬المتزايدة‭ ‬المرتبطة‭ ‬بالتهديدات‭ ‬السيبرانية‭ ‬في‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬الحيوية‭. ‬إن‭ ‬الاعتماد‭ ‬المتزايد‭ ‬للصناعات‭ ‬على‭ ‬الأنظمة‭ ‬المترابطة‭ ‬يجعل‭ ‬الحاجة‭ ‬إلى‭ ‬تدابير‭ ‬قوية‭ ‬للأمن‭ ‬السيبراني‭ ‬أكثر‭ ‬إلحاحًا‭ ‬من‭ ‬أي‭ ‬وقت‭ ‬مضى‭. ‬لذلك،‭ ‬جاءت‭ ‬هذه‭ ‬المبادرة‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬شركة‭ ‬أوريغون‭ ‬سيستمز،‭ ‬الشركة‭ ‬المعروفة‭ ‬بخبرتها‭ ‬الواسعة‭ ‬في‭ ‬تقديم‭ ‬حلول‭ ‬الأمن‭ ‬السيبراني‭ ‬الشاملة‮»‬‭.‬

وأضاف‭: ‬‮«‬إن‭ ‬تطور‭ ‬المشهد‭ ‬الرقمي‭ ‬يقابله‭ ‬تحول‭ ‬مستمر‭ ‬في‭ ‬التحديات‭ ‬المترتبة‭ ‬على‭ ‬الأمن‭ ‬السيبراني،‭ ‬وهذه‭ ‬الفعالية‭ ‬تعكس‭ ‬التزامنا‭ ‬في‭ ‬زين‭ ‬البحرين‭ ‬بتعزيز‭ ‬أمان‭ ‬بيئة‭ ‬التشغيل‭ ‬لعملائنا‭ ‬الكرام‭ ‬وضمان‭ ‬استدامة‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬الحيوية‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭. ‬كما‭ ‬تسخّر‭ ‬هذه‭ ‬المبادرة‭ ‬معرفتنا‭ ‬وخبرتنا‭ ‬الواسعة‭ ‬في‭ ‬سبيل‭ ‬دعم‭ ‬الحضور‭ ‬والعملاء‭ ‬في‭ ‬فك‭ ‬رموز‭ ‬تعقيدات‭ ‬أمان‭ ‬بيئات‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬التشغيلية،‭ ‬حيث‭ ‬نسعى‭ ‬دائمًا‭ ‬في‭ ‬زين‭ ‬البحرين‭ ‬إلى‭ ‬تمكين‭ ‬المؤسسات‭ ‬من‭ ‬الازدهار‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬الرقمي‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تقديم‭ ‬حلولٍ‭ ‬مبتكرةٍ‭ ‬تعزز‭ ‬من‭ ‬تواصلها‭ ‬وتعمل‭ ‬على‭ ‬تحسين‭ ‬وتطوير‭ ‬عملياتها‭ ‬باستمرار‭.‬‮«‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬قال‭ ‬جلال‭ ‬علي،‭ ‬المدير‭ ‬الإقليمي‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬شركة‭ ‬أوريغون‭ ‬سيستمز‭: ‬‮«‬تعد‭ ‬أوريغون‭ ‬سيستمز‭ ‬موزعًا‭ ‬إقليميًا‭ ‬رائدًا‭ ‬لحلول‭ ‬الأمن‭ ‬السيبراني‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬التشغيلية‭ ‬وإنترنت‭ ‬الأشياء‭. ‬نحن‭ ‬ملتزمون‭ ‬بدعم‭ ‬عملائنا‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬الحيوية‭ ‬لبلوغ‭ ‬أعلى‭ ‬مستويات‭ ‬الكفاءة‭ ‬الأمنية،‭ ‬مع‭ ‬مراعاة‭ ‬اللوائح‭ ‬والضوابط‭ ‬على‭ ‬الصعيدين‭ ‬المحلي‭ ‬والدولي‭. ‬نعمل‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬خدماتنا‭ ‬الشاملة،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬تقييم‭ ‬الفجوات‭ ‬الأمنية،‭ ‬على‭ ‬تمكين‭ ‬عملائنا‭ ‬من‭ ‬تحديد‭ ‬نقاط‭ ‬الضعف‭ ‬ومعالجتها‭ ‬في‭ ‬بيئاتهم‭ ‬التشغيلية،‭ ‬مما‭ ‬يضمن‭ ‬لهم‭ ‬حمايةً‭ ‬فعالةً‭ ‬وامتثالاً‭ ‬صارمًا‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬عملياتهم‭ ‬الحيوية‭. ‬كما‭ ‬نؤمن‭ ‬بأن‭ ‬شراكتنا‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬مع‭ ‬زين‭ ‬البحرين‭ ‬ستعزز‭ ‬من‭ ‬انتشار‭ ‬حلولنا‭ ‬وخدماتنا‭ ‬في‭ ‬السوق‭ ‬البحريني،‭ ‬مما‭ ‬يجعلنا‭ ‬المزود‭ ‬الرائد‭ ‬للحلول‭ ‬المبتكرة‭ ‬في‭ ‬القطاعين‭ ‬الحكومي‭ ‬والتجاري‮»‬‭.‬

بدوره،‭ ‬أوضح‭ ‬محمد‭ ‬العباسي،‭ ‬مستشار‭ ‬الأعمال‭ ‬في‭ ‬أوريغون‭ ‬سيستمز،‭ ‬قائلًا‭: ‬‮«‬حافظت‭ ‬أوريغون‭ ‬سيستمز‭ ‬على‭ ‬دورها‭ ‬الريادي‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬تقديم‭ ‬حلول‭ ‬الأمن‭ ‬السيبراني‭ ‬للتكنولوجيا‭ ‬التشغيلية‭ ‬وإنترنت‭ ‬الأشياء‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬2008‭. ‬نفخر‭ ‬بكوننا‭ ‬شركة‭ ‬وطنية‭ ‬ملتزمة‭ ‬بحماية‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬الحيوية‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬عبر‭ ‬الشراكة‭ ‬مع‭ ‬زين‭ ‬البحرين،‭ ‬حيث‭ ‬ندرك‭ ‬أهمية‭ ‬هذه‭ ‬الشراكة‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬في‭ ‬سعينا‭ ‬لحماية‭ ‬وتوسيع‭ ‬نطاق‭ ‬عملنا‭ ‬عبر‭ ‬المملكة‮»‬‭.‬

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