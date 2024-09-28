الرئيس التنفيذي لشركة الخليج لصناعة البتروكيماويات يعلن رعاية النسخة السادسة من ملتقى مايكرو شباب

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأحد ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00
أعلنت شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات رعايتها النسخة السادسة من الملتقى الشبابي لريادة الأعمال «مايكرو شباب»، الذي من المنتظر أن يُقام مطلع أكتوبر القادم برعاية كريمة من سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة، النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة.
وبهذه المناسبة، قال المهندس ياسر العباسي، الرئيس التنفيذي لشركة الخليج لصناعة البتروكيماويات: إن الشركة تولي الشباب ومشاريعهم اهتماما خاصاً، وتظهر حرصاً كبيراً على دعم مختلف الفعاليات التي من شأنها الاسهام في تنمية مواهبهم، ومساعدتهم على بناء مستقبل أكثر نجاحاً وقدرة على تحقيق أهدافهم وطموحاتهم.
ونوّه المهندس العباسي بأهمية مثل هذه الملتقيات الشبابية نظراً الى كونها منصة لتشجيع الشباب على الدخول في عالم المال وريادة الأعمال، خاصة أن مبادرة «مايكرو شباب» قد نجحت في إبراز العديد من النماذج الشبابية المشرفّة ممن دشنوا مشاريعا ناجحة، موضحاً أن الشباب غالباً ما يكونون مصدراً للإبداع والابتكار، لذلك فإن تقديم الدعم لهم من شأنه أن يتيح لهم الفرصة لتنفيذ مشاريع مبتكرة تُسهم في تطوير السوق والعمل التجاري ككل.
واختتم الرئيس التنفيذي تعليقه بتقديم خالص الشكر والتقدير إلى سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة، النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة لرعايته مثل هذه الفعاليات الشبابية، مؤكداً بأن الشركة ستمضي قدما في دعم الفعاليات الشبابية وذلك باعتبارها شركة مسؤولة وداعمة للمجتمع والتنمية المستدامة، معرباً عن أمله بأن يُحقق الملتقى الشبابي القادم النجاح المأمول.
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