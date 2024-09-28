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الرئيس التنفيذي لشركة الخليج لصناعة البتروكيماويات يعلن رعاية النسخة السادسة من ملتقى مايكرو شباب

9/28/2024 11:41:04 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأحد ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

أعلنت‭ ‬شركة‭ ‬الخليج‭ ‬لصناعة‭ ‬البتروكيماويات‭ ‬رعايتها‭ ‬النسخة‭ ‬السادسة‭ ‬من‭ ‬الملتقى‭ ‬الشبابي‭ ‬لريادة‭ ‬الأعمال‭ ‬‮«‬مايكرو‭ ‬شباب‮»‬،‭ ‬الذي‭ ‬من‭ ‬المنتظر‭ ‬أن‭ ‬يُقام‭ ‬مطلع‭ ‬أكتوبر‭ ‬القادم‭ ‬برعاية‭ ‬كريمة‭ ‬من‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬النائب‭ ‬الأول‭ ‬لرئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬قال‭ ‬المهندس‭ ‬ياسر‭ ‬العباسي،‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭ ‬الخليج‭ ‬لصناعة‭ ‬البتروكيماويات‭: ‬إن‭ ‬الشركة‭ ‬تولي‭ ‬الشباب‭ ‬ومشاريعهم‭ ‬اهتماما‭ ‬خاصاً،‭ ‬وتظهر‭ ‬حرصاً‭ ‬كبيراً‭ ‬على‭ ‬دعم‭ ‬مختلف‭ ‬الفعاليات‭ ‬التي‭ ‬من‭ ‬شأنها‭ ‬الاسهام‭ ‬في‭ ‬تنمية‭ ‬مواهبهم،‭ ‬ومساعدتهم‭ ‬على‭ ‬بناء‭ ‬مستقبل‭ ‬أكثر‭ ‬نجاحاً‭ ‬وقدرة‭ ‬على‭ ‬تحقيق‭ ‬أهدافهم‭ ‬وطموحاتهم‭.‬

ونوّه‭ ‬المهندس‭ ‬العباسي‭ ‬بأهمية‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬الملتقيات‭ ‬الشبابية‭ ‬نظراً‭ ‬الى‭ ‬كونها‭ ‬منصة‭ ‬لتشجيع‭ ‬الشباب‭ ‬على‭ ‬الدخول‭ ‬في‭ ‬عالم‭ ‬المال‭ ‬وريادة‭ ‬الأعمال،‭ ‬خاصة‭ ‬أن‭ ‬مبادرة‭ ‬‮«‬مايكرو‭ ‬شباب‮»‬‭ ‬قد‭ ‬نجحت‭ ‬في‭ ‬إبراز‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬النماذج‭ ‬الشبابية‭ ‬المشرفّة‭ ‬ممن‭ ‬دشنوا‭ ‬مشاريعا‭ ‬ناجحة،‭ ‬موضحاً‭ ‬أن‭ ‬الشباب‭ ‬غالباً‭ ‬ما‭ ‬يكونون‭ ‬مصدراً‭ ‬للإبداع‭ ‬والابتكار،‭ ‬لذلك‭ ‬فإن‭ ‬تقديم‭ ‬الدعم‭ ‬لهم‭ ‬من‭ ‬شأنه‭ ‬أن‭ ‬يتيح‭ ‬لهم‭ ‬الفرصة‭ ‬لتنفيذ‭ ‬مشاريع‭ ‬مبتكرة‭ ‬تُسهم‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬السوق‭ ‬والعمل‭ ‬التجاري‭ ‬ككل‭.‬

واختتم‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬تعليقه‭ ‬بتقديم‭ ‬خالص‭ ‬الشكر‭ ‬والتقدير‭ ‬إلى‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬النائب‭ ‬الأول‭ ‬لرئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬لرعايته‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬الفعاليات‭ ‬الشبابية،‭ ‬مؤكداً‭ ‬بأن‭ ‬الشركة‭ ‬ستمضي‭ ‬قدما‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬الفعاليات‭ ‬الشبابية‭ ‬وذلك‭ ‬باعتبارها‭ ‬شركة‭ ‬مسؤولة‭ ‬وداعمة‭ ‬للمجتمع‭ ‬والتنمية‭ ‬المستدامة،‭ ‬معرباً‭ ‬عن‭ ‬أمله‭ ‬بأن‭ ‬يُحقق‭ ‬الملتقى‭ ‬الشبابي‭ ‬القادم‭ ‬النجاح‭ ‬المأمول‭.

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