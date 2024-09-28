مؤتمر سيتي سكيب البحرين 2024.. الريادة في العيش الحضري تحت شعار ((ابتكر.. ارتقي.. ازدهر))

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأحد ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

بعد‭ ‬النجاح‭ ‬الكبير‭ ‬الذي‭ ‬حققته‭ ‬النسختان‭ ‬السابقتان،‭ ‬يعود‭ ‬مؤتمر‭ ‬سيتي‭ ‬سكيب‭ ‬البحرين‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬مع‭ ‬تجديد‭ ‬التزامه‭ ‬برسم‭ ‬ملامح‭ ‬مستقبل‭ ‬العيش‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭. ‬وأقيم‭ ‬المؤتمر‭ ‬يوم‭ ‬أمس‭ ‬28‭ ‬نوفمبر‭ ‬2024‭ ‬في‭ ‬مركز‭ ‬البحرين‭ ‬العالمي‭ ‬للمعارض‭. ‬ويأتي‭ ‬شعار‭ ‬المؤتمر‭ ‬‮«‬ابتكر،‭ ‬ارتقي،‭ ‬ازدهر‭-‬مقومات‭ ‬العيش‭ ‬في‭ ‬قلب‭ ‬رؤية‭ ‬البحرين‮»‬‭ ‬متماشيًا‭ ‬مع‭ ‬الأهداف‭ ‬الطموحة‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬لتحقيق‭ ‬التنمية‭ ‬الحضرية‭ ‬والاستدامة‭.‬

وفي‭ ‬ظل‭ ‬الجهود‭ ‬الدؤوبة‭ ‬التي‭ ‬تبذلها‭ ‬البحرين‭ ‬لتحقيق‭ ‬رؤيتها‭ ‬2030،‭ ‬فإن‭ ‬المؤتمر‭ ‬سوف‭ ‬يركز‭ ‬على‭ ‬المواضيع‭ ‬المهمة‭ ‬مثل‭ ‬التنمية‭ ‬الحضرية‭ ‬المستدامة،‭ ‬وتطوير‭ ‬البنية‭ ‬التحتية،‭ ‬والنمو‭ ‬الاقتصادي،‭ ‬والرفاهية‭ ‬الاجتماعية،‭ ‬والاستدامة‭ ‬البيئية‭. ‬ومن‭ ‬خلال‭ ‬بحث‭ ‬هذه‭ ‬الموضوعات،‭ ‬سوف‭ ‬يسلط‭ ‬المؤتمر‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬كيفية‭ ‬دمج‭ ‬مقومات‭ ‬العيش‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬جوانب‭ ‬التنمية،‭ ‬بما‭ ‬يعزز‭ ‬مكانة‭ ‬البحرين‭ ‬كنموذج‭ ‬رائد‭ ‬للابتكار‭ ‬والمرونة‭ ‬على‭ ‬الساحة‭ ‬العالمية‭. ‬

وسوف‭ ‬يجمع‭ ‬المؤتمر‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬25‭ ‬خبيرًا‭ ‬محليًا‭ ‬وإقليميًا‭ ‬ودوليًا‭ ‬لبحث‭ ‬تأثير‭ ‬رؤية‭ ‬البحرين‭ ‬2030‭ ‬على‭ ‬التخطيط‭ ‬والتطوير‭ ‬العمراني‭. ‬وستلقي‭ ‬المناقشات‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬دور‭ ‬الاستثمارات‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬التوازن‭ ‬مع‭ ‬مقومات‭ ‬العيش‭ ‬لتحقيق‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬العقارات‭. ‬وتشتمل‭ ‬الموضوعات‭ ‬الأخرى‭ ‬على‭ ‬دور‭ ‬التعليم‭ ‬والرعاية‭ ‬الصحية‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬الازدهار،‭ ‬وأهمية‭ ‬بناء‭ ‬اقتصاد‭ ‬قائم‭ ‬على‭ ‬المعرفة‭ ‬لدعم‭ ‬النمو‭ ‬في‭ ‬البحرين،‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬أهمية‭ ‬الترفيه‭ ‬في‭ ‬خلق‭ ‬مساحات‭ ‬حيوية‭ ‬تتيح‭ ‬العيش‭ ‬برفاهية‭. ‬وستستعرض‭ ‬هذه‭ ‬الموضوعات‭ ‬مساعي‭ ‬البحرين‭ ‬الجادة‭ ‬نحو‭ ‬تحقيق‭ ‬أهداف‭ ‬العيش‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تطبيق‭ ‬النهج‭ ‬المبتكر‭ ‬والتخطيط‭ ‬طويل‭ ‬الأجل‭. ‬

ومن‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬يشتمل‭ ‬مؤتمر‭ ‬سيتي‭ ‬سكيب‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬محتوى‭ ‬يزيد‭ ‬على‭ ‬10‭ ‬ساعات‭ ‬يركز‭ ‬على‭ ‬أحدث‭ ‬الاتجاهات‭ ‬والاستراتيجيات‭ ‬في‭ ‬قطاعي‭ ‬العقارات‭ ‬والتنمية‭ ‬الحضرية‭. ‬وسيوفر‭ ‬الحدث‭ ‬منصة‭ ‬للمتخصصين‭ ‬في‭ ‬الصناعة،‭ ‬والمخططين‭ ‬الحضريين،‭ ‬وصانعي‭ ‬السياسات‭ ‬للتواصل‭ ‬عبر‭ ‬حوارات‭ ‬مثمرة،‭ ‬ومشاركة‭ ‬الرؤى،‭ ‬والمساهمة‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬أهداف‭ ‬العيش‭. ‬

وسيقام‭ ‬المؤتمر‭ ‬بالتزامن‭ ‬مع‭ ‬معرض‭ ‬سيتي‭ ‬سكيب‭ ‬البحرين‭ ‬وسيتيح‭ ‬فرصة‭ ‬متميزة‭ ‬لزواره‭ ‬للتعرف‭ ‬على‭ ‬سوق‭ ‬العقارات‭ ‬المحلية‭ ‬والإقليمية‭. ‬كما‭ ‬سيوفر‭ ‬المعرض‭ ‬للمستثمرين‭ ‬ومشتري‭ ‬العقارات‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬المشاريع‭ ‬البارزة‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬والمنطقة،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬تقديم‭ ‬منصة‭ ‬لتعزيز‭ ‬التواصل‭ ‬بين‭ ‬المطورين‭ ‬والوسطاء‭ ‬والمتخصصين‭. ‬

ويدعو‭ ‬سيتي‭ ‬سكيب‭ ‬البحرين‭ ‬2024‭ ‬جميع‭ ‬الأفراد‭ ‬المهتمين‭ ‬إلى‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬أكبر‭ ‬حدث‭ ‬عقاري‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭. ‬