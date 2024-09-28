مؤتمر سيتي سكيب البحرين 2024.. الريادة في العيش الحضري تحت شعار ((ابتكر.. ارتقي.. ازدهر))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأحد ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00
بعد النجاح الكبير الذي حققته النسختان السابقتان، يعود مؤتمر سيتي سكيب البحرين هذا العام مع تجديد التزامه برسم ملامح مستقبل العيش في مملكة البحرين. وأقيم المؤتمر يوم أمس 28 نوفمبر 2024 في مركز البحرين العالمي للمعارض. ويأتي شعار المؤتمر «ابتكر، ارتقي، ازدهر-مقومات العيش في قلب رؤية البحرين» متماشيًا مع الأهداف الطموحة لمملكة البحرين لتحقيق التنمية الحضرية والاستدامة.
وفي ظل الجهود الدؤوبة التي تبذلها البحرين لتحقيق رؤيتها 2030، فإن المؤتمر سوف يركز على المواضيع المهمة مثل التنمية الحضرية المستدامة، وتطوير البنية التحتية، والنمو الاقتصادي، والرفاهية الاجتماعية، والاستدامة البيئية. ومن خلال بحث هذه الموضوعات، سوف يسلط المؤتمر الضوء على كيفية دمج مقومات العيش في كل جوانب التنمية، بما يعزز مكانة البحرين كنموذج رائد للابتكار والمرونة على الساحة العالمية.
وسوف يجمع المؤتمر أكثر من 25 خبيرًا محليًا وإقليميًا ودوليًا لبحث تأثير رؤية البحرين 2030 على التخطيط والتطوير العمراني. وستلقي المناقشات الضوء على دور الاستثمارات في تحقيق التوازن مع مقومات العيش لتحقيق التنمية المستدامة في قطاع العقارات. وتشتمل الموضوعات الأخرى على دور التعليم والرعاية الصحية في تحقيق الازدهار، وأهمية بناء اقتصاد قائم على المعرفة لدعم النمو في البحرين، فضلا عن أهمية الترفيه في خلق مساحات حيوية تتيح العيش برفاهية. وستستعرض هذه الموضوعات مساعي البحرين الجادة نحو تحقيق أهداف العيش من خلال تطبيق النهج المبتكر والتخطيط طويل الأجل.
ومن المتوقع أن يشتمل مؤتمر سيتي سكيب البحرين على محتوى يزيد على 10 ساعات يركز على أحدث الاتجاهات والاستراتيجيات في قطاعي العقارات والتنمية الحضرية. وسيوفر الحدث منصة للمتخصصين في الصناعة، والمخططين الحضريين، وصانعي السياسات للتواصل عبر حوارات مثمرة، ومشاركة الرؤى، والمساهمة في تطوير أهداف العيش.
وسيقام المؤتمر بالتزامن مع معرض سيتي سكيب البحرين وسيتيح فرصة متميزة لزواره للتعرف على سوق العقارات المحلية والإقليمية. كما سيوفر المعرض للمستثمرين ومشتري العقارات مجموعة من المشاريع البارزة في البحرين والمنطقة، إلى جانب تقديم منصة لتعزيز التواصل بين المطورين والوسطاء والمتخصصين.
ويدعو سيتي سكيب البحرين 2024 جميع الأفراد المهتمين إلى المشاركة في أكبر حدث عقاري في مملكة البحرين.
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