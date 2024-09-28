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غياب شيرين وآمال عن ((الموسيقى العربية))

9/28/2024 11:39:48 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) فوجئ جمهور الفنانتين شيرين عبدالوهاب وآمال ماهر بعدم إدراج اسميهما في جدول حفلات «مهرجان الموسيقى العربية» في دورته الـ 32، المقرر إقامتها من 11 إلى 24 أكتوبر المقبل. وكشف د.خالد داغر مدير المهرجان سبب عدم مشاركة شيرين وآمال في المهرجان، خلال كلمة ألقاها في المؤتمر الصحافي الذي أقيم مساء الخميس الماضي في دار الأوبرا المصرية، قائلا: «إدارة المهرجان كل سنة تسعى إلى التواصل مع كل النجوم، ومن يتوافق ميعاد المهرجان معهم نكون سعداء بمشاركتهم، وعندما يكون مشغولا نقدر وقته وشغله وأكيد يكون الفنان زعلان إنه لن يشارك في أهم مهرجان في الوطن العربي».
كما تطرق داغر إلى الحديث عن عدم تسمية تلك الدورة باسم الموسيقار الراحل حلمي بكر، فقال: «الفنان حلمي بكر الدورة اللي فاتت كانت باسمه، ولكن إحنا السنة دي بنحتفل بمئوية سيد درويش صعب نقسم الدورة باسمين واسم سيد درويش دا الأبدي».

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