غياب شيرين وآمال عن ((الموسيقى العربية))

(MENAFN
- Al-Anbaa)
فوجئ جمهور الفنانتين شيرين عبدالوهاب وآمال ماهر بعدم إدراج اسميهما في جدول حفلات «مهرجان الموسيقى العربية» في دورته الـ 32، المقرر إقامتها من 11 إلى 24 أكتوبر المقبل. وكشف د.خالد داغر مدير المهرجان سبب عدم مشاركة شيرين وآمال في المهرجان، خلال كلمة ألقاها في المؤتمر الصحافي الذي أقيم مساء الخميس الماضي في دار الأوبرا المصرية، قائلا: «إدارة المهرجان كل سنة تسعى إلى التواصل مع كل النجوم، ومن يتوافق ميعاد المهرجان معهم نكون سعداء بمشاركتهم، وعندما يكون مشغولا نقدر وقته وشغله وأكيد يكون الفنان
زعلان إنه لن يشارك في أهم مهرجان في الوطن العربي».
كما تطرق داغر إلى الحديث عن عدم تسمية تلك الدورة باسم الموسيقار الراحل حلمي بكر، فقال: «الفنان حلمي بكر الدورة اللي فاتت كانت باسمه، ولكن إحنا السنة دي بنحتفل بمئوية سيد درويش صعب نقسم الدورة باسمين واسم سيد درويش دا الأبدي».
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