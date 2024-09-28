مفاجأة أنغام.. في دبي

(MENAFN
- Al-Anbaa)
أحيت الفنانة
أنغام، مساء أول من أمس «الجمعة» حفلها الغنائي الذي أقيم في مدينة دبي، ضمن جولتها الغنائية التي بدأتها من الموسم الصيفي، وشملت عددا كبيرا من الدول العربية، وخلال الحفل قدمت عددا من أغانيها الشهيرة التي أشعلت حماس الجماهير ومنها «أكتبلك تعهد» و«يا ريتك فاهمني»، بالإضافة إلى أغاني ألبومها الجديد. وفاجأت أنغام الجمهور وسط الحفل بالتقاطها صور «سيلفي» معهم من فوق المسرح، الأمر الذي دفع الجمهور للتفاعل معها وتعالت صيحاتهم.
وكانت أنغام قد أحيت حفلا غنائيا كبيرا في المركز العالمي للمعارض في دولة البحرين تحت قيادة المايسترو هاني فرحات، قدمت خلاله جميع أغاني ألبومها «تيجي نسيب»، ما زاد من حماس الجمهور الكبير الذي حضر الحفل، كما قدمت في باقة من أغانيها الشهيرة مثل «موافقة»، «كان بريء القلوب»، «أسرار ماكنش وقته»، «خليك معاها»، «تيجي نسيب»، و«بنعمل حاجات هقولك إيه»، «وبقى لك قلب».
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