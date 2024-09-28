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مفاجأة أنغام.. في دبي

9/28/2024 11:39:48 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أحيت الفنانة أنغام، مساء أول من أمس «الجمعة» حفلها الغنائي الذي أقيم في مدينة دبي، ضمن جولتها الغنائية التي بدأتها من الموسم الصيفي، وشملت عددا كبيرا من الدول العربية، وخلال الحفل قدمت عددا من أغانيها الشهيرة التي أشعلت حماس الجماهير ومنها «أكتبلك تعهد» و«يا ريتك فاهمني»، بالإضافة إلى أغاني ألبومها الجديد. وفاجأت أنغام الجمهور وسط الحفل بالتقاطها صور «سيلفي» معهم من فوق المسرح، الأمر الذي دفع الجمهور للتفاعل معها وتعالت صيحاتهم.
وكانت أنغام قد أحيت حفلا غنائيا كبيرا في المركز العالمي للمعارض في دولة البحرين تحت قيادة المايسترو هاني فرحات، قدمت خلاله جميع أغاني ألبومها «تيجي نسيب»، ما زاد من حماس الجمهور الكبير الذي حضر الحفل، كما قدمت في باقة من أغانيها الشهيرة مثل «موافقة»، «كان بريء القلوب»، «أسرار ماكنش وقته»، «خليك معاها»، «تيجي نسيب»، و«بنعمل حاجات هقولك إيه»، «وبقى لك قلب».

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