هند صبري.. و((البحث عن علا))!

(MENAFN
- Al-Anbaa)
تمنت الفنانة
هند صبري أن يلقى الموسم الثاني من «البحث عن علا» إعجاب الجمهور العربي والمصري، مؤكدة أن جميع فريق العمل، سواء من ورشة الكتابة التي ضمت 6 كاتبات ومنتجة وإضافة العنصر الرجالي فيه ليدخل وجهة نظر ذكورية إليه، اجتهدوا وأخذوا وقتهم جيدا في التحضير له، لذا من المتوقع أن يكون عملا استثنائيا في موسمه الثاني.
وأشارت هند، خلال استضافتها عبر شاشة «العربية» في برنامج «تفاعلكم»، إلى أنها راعت في جانب الكتابة أن يتم الاهتمام بعلاقة الإخوة، خاصة أن شخصية «حازم»، شقيق «علا»، لم تكن موجودة وتم أخذ قرار رجوعها، كما لفتت إلى أنه تم الاهتمام بقضية «أبناء الطلاق» أو الأبناء الذين يعانون من عدم وجود أحد الأبوين في العلاقة من خلال شخصية «زينة»، كما يتناول العمل قضية الأم العاملة، ومسألة تعويض الأبناء بجزء من وقتها غير الموجود معهم، مؤكدة أن جزءا من شخصيتها كإنسانة موجود في شخصية «علا عبدالصبور».
أما بالنسبة لقرار التحضير للموسم الثالث من «البحث عن علا»، فأكدت هند أن القرار ليس في يديها بل في يد أطراف أخرى وشركة الإنتاج، ولكنها حسمت الأمر بأن ردود فعل الجمهور ودعمهم لها هو ما سيشجعها على اتخاذ قرار الموسم الثالث من عدمه، كما أبدت سعادتها بالعمل مع النجمة سوسن بدر في شخصية والدتها، مؤكدة أنها من المحظوظين بأن جمعها هذا العمل معها.
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