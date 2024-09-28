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هند صبري.. و((البحث عن علا))!

9/28/2024 11:39:48 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) تمنت الفنانة هند صبري أن يلقى الموسم الثاني من «البحث عن علا» إعجاب الجمهور العربي والمصري، مؤكدة أن جميع فريق العمل، سواء من ورشة الكتابة التي ضمت 6 كاتبات ومنتجة وإضافة العنصر الرجالي فيه ليدخل وجهة نظر ذكورية إليه، اجتهدوا وأخذوا وقتهم جيدا في التحضير له، لذا من المتوقع أن يكون عملا استثنائيا في موسمه الثاني.
وأشارت هند، خلال استضافتها عبر شاشة «العربية» في برنامج «تفاعلكم»، إلى أنها راعت في جانب الكتابة أن يتم الاهتمام بعلاقة الإخوة، خاصة أن شخصية «حازم»، شقيق «علا»، لم تكن موجودة وتم أخذ قرار رجوعها، كما لفتت إلى أنه تم الاهتمام بقضية «أبناء الطلاق» أو الأبناء الذين يعانون من عدم وجود أحد الأبوين في العلاقة من خلال شخصية «زينة»، كما يتناول العمل قضية الأم العاملة، ومسألة تعويض الأبناء بجزء من وقتها غير الموجود معهم، مؤكدة أن جزءا من شخصيتها كإنسانة موجود في شخصية «علا عبدالصبور».
أما بالنسبة لقرار التحضير للموسم الثالث من «البحث عن علا»، فأكدت هند أن القرار ليس في يديها بل في يد أطراف أخرى وشركة الإنتاج، ولكنها حسمت الأمر بأن ردود فعل الجمهور ودعمهم لها هو ما سيشجعها على اتخاذ قرار الموسم الثالث من عدمه، كما أبدت سعادتها بالعمل مع النجمة سوسن بدر في شخصية والدتها، مؤكدة أنها من المحظوظين بأن جمعها هذا العمل معها.

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