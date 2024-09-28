((الداخلية)) واجتياز ازدحامات ((الدراسة))

(MENAFN
- Al-Anbaa)
كما نجحت وزارة الداخلية في اختبار الاحتفالات الوطنية بالتخلص من بعض الشوائب غير المبررة التي كانت تعكر صفوها من مضايقة للكثيرين كـ«رش المياه» والاعتداء على حريات الآخرين وخصوصياتهم أثناء مشاركتهم في الاحتفال، يمكن القول إن وزارة الداخلية، ونتاج جهد فائق من النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، اجتازت اختبار بداية العام الدراسي بنجاح، عبر السيطرة على الازدحام المروري باستثناء اختناقات محدودة في محيط بعض المدارس خلال أوقات الذروة، عبر خطة واضحة تمثلت في توزيع دوريات المرور والنجدة الثابتة والمتحركة على الطرق الرئيسية والتقاطعات الفرعية، والاستعانة بأنظمة التحكم الذاتية التي تربط جميع الإشارات الضوئية، فيما تولت شرطة النجدة والأمن العام مداخل ومخارج المدارس ذات الكثافة، وتسلمت دوريات المرور الطرق الرئيسية لتأمين وتسهيل حركة المرور، والحد من الازدحام والاختناقات، مع سرعة التعامل مع أي حادث مروري قد يكون سببا في ازدحام الطريق.
وتمت برمجة الإشارات الضوئية حسب الكثافة المرورية في كل اتجاه، بحيث يتم تعديل الوقت وفقا لمتغيرات حركة المرور، ونضيف إلى ذلك تبني الإدارة العامة للإعلام الأمني بقيادتها الشابة الحملة التوعوية «بهمتنا نحقق حلمنا» بالتعاون مع مركز التواصل الحكومي والإعلام الرسمي والخاص، لتعزيز الوعي الأمني للطلاب والطالبات وأولياء الأمور والمعلمين والمعلمات عبر تنظيم ندوات توعوية وتوزيع منشورات وتنفيذ برامج تدريبية إلى جانب استخدام وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي لنشر الرسائل التوعوية.
والسؤال هنا: هل سيتم الاكتفاء بهذا النجاح؟ الإجابة بالتأكيد لا.. فمشكلة الازدحام المروري من الظواهر السلبية التي أصبحت تميز شوارع الكويت خلال السنوات الأخيرة، وقد أدت الزيادة المطردة في عدد السيارات الجديدة وسهولة اقتنائها إلى مزيد من تعقيد المشكلة.
من المهم الاستمرار في تفعيل دور النقل الجماعي لنقل الطلاب والموظفين من القطاع الخاص وتشجيع أولياء الأمور على استخدام وسائل النقل، وتغيير دوامات طلاب المدارس بحيث تكون هناك فواصل بين المراحل الابتدائية والروضة والمتوسطة والثانوية، واستبدال مداخل المناطق ومخارجها التي تشهد كثافة مرورية كبيرة بجسور تقام عندها، وصيانة الطرق الداخلية وإيجاد منافذ جديدة لتيسير خروج المركبات من المناطق الداخلية إلى الطرقات السريعة.
كل هذا لا يغني عن ضرورة التوسع الجغرافي عبر سرعة إنشاء مدن إسكانية جديدة كاملة الخدمات الحكومية والتعليمية والصحية، بحيث لا يحتاج سكانها للتوجه إلى خارج مناطقهم لإنهاء معاملاتهم، وفتح أفرع للكليات الجامعية وبناء مستشفيات جديدة في تلك المدن الإسكانية، والتفكير جديا في مشروع بناء «مترو» يستفيد منه الجميع في الوصول إلى وجهاتهم، مع اكتمال الجانبين التنظيمي والتشريعي لعمليات النقل الجماعي، والإشراف على تشغيل الحافلات ووسائل النقل الجماعي الأخرى، وتنفيذ مشاريع تطوير شبكة الطرق، التي تم اعتماد تصميمها المبدئي، مثل الدائري الثاني والثالث والرابع، وشارع دمشق، وطريق الفحيحيل السريع، وتوفير الميزانيات اللازمة لها، والتي أوصت الأمانة بضرورة موافاتها بالرأي في هذا الشأن، وبما سيتم اتخاذه من إجراءات، ليتسنى لها اتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنه، وحظر منح رخص لإقامة مدارس أو جامعات داخل مناطق السكن الخاص.
آخر الكلام: استخدام الذكاء الاصطناعي في تحرير مخالفات استخدام الهاتف باليد أثناء القيادة، وعدم ربط حزام الأمان أمر جيد ويوضح حرص «الداخلية» على الاستفادة القصوى من التكنولوجيا لحماية قائدي المركبات، ولكن من الضروري أن يعني الجميع عدم استخدام الهاتف ووضع حزام الأمان حماية لهم حتى يعودوا إلى بيوتهم سالمين.
حفظ الله الكويت من كل مكروه تحت قيادة صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، وسمو ولي عهده الأمين الشيخ صباح الخالد، حفظهما الله ورعاهما.
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