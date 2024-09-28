((الداخلية)) واجتياز ازدحامات ((الدراسة))

كما نجحت وزارة الداخلية في اختبار الاحتفالات الوطنية بالتخلص من بعض الشوائب غير المبررة التي كانت تعكر صفوها من مضايقة للكثيرين كـ«رش المياه» والاعتداء على حريات الآخرين وخصوصياتهم أثناء مشاركتهم في الاحتفال، يمكن القول إن وزارة الداخلية، ونتاج جهد فائق من النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، اجتازت اختبار بداية العام الدراسي بنجاح، عبر السيطرة على الازدحام المروري باستثناء اختناقات محدودة في محيط بعض المدارس خلال أوقات الذروة، عبر خطة واضحة تمثلت في توزيع دوريات المرور والنجدة الثابتة والمتحركة على الطرق الرئيسية والتقاطعات الفرعية، والاستعانة بأنظمة التحكم الذاتية التي تربط جميع الإشارات الضوئية، فيما تولت شرطة النجدة والأمن العام مداخل ومخارج المدارس ذات الكثافة، وتسلمت دوريات المرور الطرق الرئيسية لتأمين وتسهيل حركة المرور، والحد من الازدحام والاختناقات، مع سرعة التعامل مع أي حادث مروري قد يكون سببا في ازدحام الطريق.وتمت برمجة الإشارات الضوئية حسب الكثافة المرورية في كل اتجاه، بحيث يتم تعديل الوقت وفقا لمتغيرات حركة المرور، ونضيف إلى ذلك تبني الإدارة العامة للإعلام الأمني بقيادتها الشابة الحملة التوعوية «بهمتنا نحقق حلمنا» بالتعاون مع مركز التواصل الحكومي والإعلام الرسمي والخاص، لتعزيز الوعي الأمني للطلاب والطالبات وأولياء الأمور والمعلمين والمعلمات عبر تنظيم ندوات توعوية وتوزيع منشورات وتنفيذ برامج تدريبية إلى جانب استخدام وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي لنشر الرسائل التوعوية.والسؤال هنا: هل سيتم الاكتفاء بهذا النجاح؟ الإجابة بالتأكيد لا.. فمشكلة الازدحام المروري من الظواهر السلبية التي أصبحت تميز شوارع الكويت خلال السنوات الأخيرة، وقد أدت الزيادة المطردة في عدد السيارات الجديدة وسهولة اقتنائها إلى مزيد من تعقيد المشكلة.من المهم الاستمرار في تفعيل دور النقل الجماعي لنقل الطلاب والموظفين من القطاع الخاص وتشجيع أولياء الأمور على استخدام وسائل النقل، وتغيير دوامات طلاب المدارس بحيث تكون هناك فواصل بين المراحل الابتدائية والروضة والمتوسطة والثانوية، واستبدال مداخل المناطق ومخارجها التي تشهد كثافة مرورية كبيرة بجسور تقام عندها، وصيانة الطرق الداخلية وإيجاد منافذ جديدة لتيسير خروج المركبات من المناطق الداخلية إلى الطرقات السريعة.كل هذا لا يغني عن ضرورة التوسع الجغرافي عبر سرعة إنشاء مدن إسكانية جديدة كاملة الخدمات الحكومية والتعليمية والصحية، بحيث لا يحتاج سكانها للتوجه إلى خارج مناطقهم لإنهاء معاملاتهم، وفتح أفرع للكليات الجامعية وبناء مستشفيات جديدة في تلك المدن الإسكانية، والتفكير جديا في مشروع بناء «مترو» يستفيد منه الجميع في الوصول إلى وجهاتهم، مع اكتمال الجانبين التنظيمي والتشريعي لعمليات النقل الجماعي، والإشراف على تشغيل الحافلات ووسائل النقل الجماعي الأخرى، وتنفيذ مشاريع تطوير شبكة الطرق، التي تم اعتماد تصميمها المبدئي، مثل الدائري الثاني والثالث والرابع، وشارع دمشق، وطريق الفحيحيل السريع، وتوفير الميزانيات اللازمة لها، والتي أوصت الأمانة بضرورة موافاتها بالرأي في هذا الشأن، وبما سيتم اتخاذه من إجراءات، ليتسنى لها اتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنه، وحظر منح رخص لإقامة مدارس أو جامعات داخل مناطق السكن الخاص.آخر الكلام: استخدام الذكاء الاصطناعي في تحرير مخالفات استخدام الهاتف باليد أثناء القيادة، وعدم ربط حزام الأمان أمر جيد ويوضح حرص «الداخلية» على الاستفادة القصوى من التكنولوجيا لحماية قائدي المركبات، ولكن من الضروري أن يعني الجميع عدم استخدام الهاتف ووضع حزام الأمان حماية لهم حتى يعودوا إلى بيوتهم سالمين.حفظ الله الكويت من كل مكروه تحت قيادة صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، وسمو ولي عهده الأمين الشيخ صباح الخالد، حفظهما الله ورعاهما.

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