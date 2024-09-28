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نقطة تكفي الشباب أمام قطر لبلوغ نهائيات آسيا

9/28/2024 11:39:37 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مهند جويلس عمان- يحتاج المنتخب الوطني لكرة القدم تحت 20 عاما لنقطة واحدة فقط في مباراته أمام المنتخب القطري عند الساعة الثامنة مساء اليوم على ستاد عبد الله بن خليفة، من أجل بلوغ نهائيات كأس آسيا للمرة السابعة في تاريخه، في المواجهة المرتقبة مع صاحب الضيافة ضمن الجولة الثالثة والأخيرة للمجموعة العاشرة بالتصفيات.
وتكفي نتيجة التعادل في مواجهة قطر الليلة للمنتخب الوطني من أجل التأهل بشكل رسمي لنهائيات آسيا المقرر إقامتها في الصين خلال شهر شباط (فبراير) من العام المقبل، إذ تجعله يصل للنقطة السابعة وفي صدارة المجموعة بفارق الأهداف عن المنتخب القطري صاحب المركز الثاني، حيث يملك كل منتخب قبل المباراة 6 نقاط.
وسيحاول منتخب الشباب الحفاظ على سجله خاليا من الهزائم بهدف التأهل من جهة، إلى جانب تأكيد أحقيته بتصدر المجموعة التي سجل بها 9 أهداف، علما بأنه في حال الخسارة، فإن المنتخب سيدخل ضمن المنتخبات المرشحة للحصول على أفضل مركز ثان، حيث يتأهل أفضل 5 منتخبات من بين 10 مجموعات، حيث إن فرصة بلوغه النهائيات كوصيف عن المجموعة ستكون واردة في ظل امتلاكه 6 نقاط وعدد كبير من الأهداف.
وقدم منتخب الشباب نفسه بصورة طيبة في أول مباراتين له بالتصفيات، حيث تغلب في افتتاح مشواره على هونج كونج بسباعية نظيفة، قبل أن يتجاوز أول من أمس نظيره السنغافوري بهدفين دون رد، ليقطع شوطا مهما في طريقه نحو التأهل مجددا لنهائيات آسيا المؤهلة لكأس العالم للشباب.
وبرز بصورة لافتة مهاجما المنتخب الوطني إبراهيم صبرة وعودة الفاخوري في أول مبارتين، حيث استطاع كل لاعب منهما تسجيل هدفين، إضافة إلى مهارتهما الفنية المميزة التي تجعلهما من أهم عناصر المدرب الهولندي للمنتخب بيتر ماينديرسما، فيما سجل بقية الأهداف كل من محمود ذيب، عبد الرحمن الخضور، عمر خضر، محمد طه، وأنس الخب.
ويأمل ماينديرسما مع لاعبيه، طي صفحة المباراتين الماضيتين، والذي أعطى اللاعبين دفعة معنوية كبيرة في قدرتهم على تحقيق أفضل نتيجة أمام المنتخب القطري صاحب الأرض والجماهير، والتركيز على المباراة الفاصلة التي ستحدد مصير المنتخب.
ويفتقد المنتخب الوطني في مباراة الليلة لخدمات اللاعب عز الدين أبو السعود، الذي حصل على البطاقة الحمراء في المباراة الماضية أمام سنغافورة، ما سيجعل المدرب يجري تعديلات طفيفة على التشكيلة الأساسية التي حافظ على أغلب عناصرها في المباراتين الماضيتين.
ويعول ماينديرسما في تشكيلته الأساسية على كل من سلامة سلمان، محمد طه، أيهم السمامرة، محمد أبو السكر، يوسف المقابلة، صالح فريج، أمين أبو خليفة، عبد الرحمن الخضور، محمود ذيب، عودة الفاخوري وإبراهيم صبرة.
وعلى الطرف المقابل، يدخل المنتخب القطري اللقاء وعينه على تحقيق نتيجة الفوز، من أجل عدم الدخول بحسابات معقدة، علما بأن التعادل قد يمنحه فرصة كبيرة للتأهل كواحد من أفضل المنتخبات التي تحتل المركز الثاني، حيث فاز في المباراتين الماضيتين على هونج كونج 2-0، وعلى سنغافورة 3-0.
ويعتمد المدير الفني للمنتخب القطري فيليكس ساريوغارتي في تشكيلته الأساسية على كل من أبو بكر محمد، مؤتمن محمد، عبد الله مجيب، علي محمد، بسام عادل، تحسين محمد، أيوب العلوي، يونس محمد، معاذ إبراهيم، إبراهيم الحسن ومحمد خالد.

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