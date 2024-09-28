نقطة تكفي الشباب أمام قطر لبلوغ نهائيات آسيا

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
مهند جويلس
عمان- يحتاج المنتخب الوطني لكرة القدم
تحت 20 عاما لنقطة واحدة فقط في مباراته أمام المنتخب القطري عند الساعة الثامنة مساء اليوم على ستاد عبد الله بن خليفة، من أجل بلوغ نهائيات كأس آسيا للمرة السابعة في تاريخه، في المواجهة المرتقبة مع صاحب الضيافة ضمن الجولة الثالثة والأخيرة للمجموعة العاشرة بالتصفيات.
وتكفي نتيجة التعادل في مواجهة قطر الليلة للمنتخب الوطني من أجل التأهل بشكل رسمي لنهائيات آسيا المقرر إقامتها في الصين خلال شهر شباط (فبراير) من العام المقبل، إذ تجعله يصل للنقطة السابعة وفي صدارة المجموعة بفارق الأهداف عن المنتخب القطري صاحب المركز الثاني، حيث يملك كل منتخب قبل المباراة 6 نقاط.
وسيحاول منتخب الشباب الحفاظ على سجله خاليا من الهزائم بهدف التأهل من جهة، إلى جانب تأكيد أحقيته بتصدر المجموعة التي سجل بها 9 أهداف، علما بأنه في حال الخسارة، فإن المنتخب سيدخل ضمن المنتخبات المرشحة للحصول على أفضل مركز ثان، حيث يتأهل أفضل 5 منتخبات من بين 10 مجموعات، حيث إن فرصة بلوغه النهائيات كوصيف عن المجموعة ستكون واردة في ظل امتلاكه 6 نقاط وعدد كبير من الأهداف.
وقدم منتخب الشباب نفسه بصورة طيبة في أول مباراتين له بالتصفيات، حيث تغلب في افتتاح مشواره على هونج كونج بسباعية نظيفة، قبل أن يتجاوز أول من أمس نظيره السنغافوري بهدفين دون رد، ليقطع شوطا مهما في طريقه نحو التأهل مجددا لنهائيات آسيا المؤهلة لكأس العالم للشباب.
وبرز بصورة لافتة مهاجما المنتخب الوطني إبراهيم صبرة وعودة الفاخوري في أول مبارتين، حيث استطاع كل لاعب منهما تسجيل هدفين، إضافة إلى مهارتهما الفنية المميزة التي تجعلهما من أهم عناصر المدرب الهولندي للمنتخب بيتر ماينديرسما، فيما سجل بقية الأهداف كل من محمود ذيب، عبد الرحمن الخضور، عمر خضر، محمد طه، وأنس الخب.
ويأمل ماينديرسما مع لاعبيه، طي صفحة المباراتين الماضيتين، والذي أعطى اللاعبين دفعة معنوية كبيرة في قدرتهم على تحقيق أفضل نتيجة أمام المنتخب القطري صاحب الأرض والجماهير، والتركيز على المباراة الفاصلة التي ستحدد مصير المنتخب.
ويفتقد المنتخب الوطني في مباراة الليلة لخدمات اللاعب عز الدين أبو السعود، الذي حصل على البطاقة الحمراء في المباراة الماضية أمام سنغافورة، ما سيجعل المدرب يجري تعديلات طفيفة على التشكيلة الأساسية التي حافظ على أغلب عناصرها في المباراتين الماضيتين.
ويعول ماينديرسما في تشكيلته الأساسية على كل من سلامة سلمان، محمد طه، أيهم السمامرة، محمد أبو السكر، يوسف المقابلة، صالح فريج، أمين أبو خليفة، عبد الرحمن الخضور، محمود ذيب، عودة الفاخوري وإبراهيم صبرة.
وعلى الطرف المقابل، يدخل المنتخب القطري اللقاء وعينه على تحقيق نتيجة الفوز، من أجل عدم الدخول بحسابات معقدة، علما بأن التعادل قد يمنحه فرصة كبيرة للتأهل كواحد من أفضل المنتخبات التي تحتل المركز الثاني، حيث فاز في المباراتين الماضيتين على هونج كونج 2-0، وعلى سنغافورة 3-0.
ويعتمد المدير الفني للمنتخب القطري فيليكس ساريوغارتي في تشكيلته الأساسية على كل من أبو بكر محمد، مؤتمن محمد، عبد الله مجيب، علي محمد، بسام عادل، تحسين محمد، أيوب العلوي، يونس محمد، معاذ إبراهيم، إبراهيم الحسن ومحمد خالد.
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