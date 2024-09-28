مدرب منتخبات الطائرة مسيرة حافلة بالإنجازات

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
مصطفى بالو
عمان- يعقد اتحاد الكرة الطائرة مؤتمرا صحفيا عند الساعة الخامسة من مساء الأربعاء المقبل، بقاعة المرحوم عبدالله أبو نوار بصالة الأميرة سمية، لتقديم المدير الفني الجديد للمنتخبات الوطنية المصري حسن الحصري.
وأكد نائب رئيسة الاتحاد جهاد قطيشات، أن التعاقد مع المصري الحصري، جاء نظير ما يتمتع به من خبرة طويلة في تدريب منتخبات وأندية بلاده، شارحا: "يملك المصري الحصري سيرة ذاتية عالمية، ويترك بصمته الفنية حيثما حل وارتحل، سواء بالتدريب داخل بلاده أو خارجها، والأهم أنه يملك الخبرة والإنجازات مع المنتخبات السنية أفريقيا وعالميا، وهو منطلق عملنا في تقديم جيل جديد قادر على التحليق بآمال الطائرة الأردنية عربيا وإقليما وقاريا".
وأضاف: "نعتز بما نملك من كفاءات تدريبية مميزة على صعيد الأندية والمنتخبات، والتعاقد مع الحصري ينضوي تحت بند استقطاب الكفاءات التدريبية العالمية، والاستفادة من خبراتها وتجاربها الناجحة، لصالح تطوير كفاءة المدرب المحلي، ولا ينتقص من قيمة كفاءاتنا الوطنية التي لها أثرها الفني اللافت وإنجازاتها، على صعيد الأندية والمنتخبات الوطنية، ضمن نظرة واثقة إلى مستقبل الطائرة الأردنية وتطوير جميع أركانها، وفق حراك مدروس انطلقنا بتنفيذه، بتوجيهات رئيسة الاتحاد سمو الأميرة آية بنت فيصل منذ سنوات عدة".
الحصري مسيرة حافلة بالإنجازات
يملك المدير الفني الجديد للمنتخبات الوطنية سيرة ومسيرة تدريبية حافلة بالإنجازات، والذي عمل مدربا مساعدا للإيطالي كوا فلافيو في المنتخب المصري الأول، وشاركه بطولة العالم 2022 في بولندا وسولوفينا، وكذلك بطولة البحر الأبيض المتوسط في العام ذاته، وتولى القيادة الفنية لفريق الزمالك الذي شاركه التتويح بالألقاب المصرية".
وقاد الحصري منتخب الشباب المصري تحت 20 سنة خلال الفترة 2018-2020، ووقف معه بالمركز الرابع في بطولة العالم التي أقيمت في تونس 2019، وتوج بالمركز الأول مع منتخب الشباب في البطولة العربية التي أقيمت بالأردن 2019، وتولى مهمة مساعد المدرب لمنتخب تحت 23 سنة، وحصل معه على المركز الخامس في كأس العالم في مصر 2017.
وتواجد الحصري مساعدا للمدرب في المنتخب المصري الأول 2017-2018، وشاركه التأهل إلى كأس العالم للرجال، بعد أن حل المنتخب المصري ثانيا على قارة أفريقيا، وتواجد أيضا مساعدا لمدرب منتخب الرجال المصري 2013-2014، وحصل معه على المركز الخامس في بطولة البحر المتوسط، والمركز الأول في بطولة أفريقيا التي أقيمت في تونس 2013، وتواجد مساعد المدرب لمنتخب مصر للناشئين (2008 – 2011)، والذي نجح معه في التأهل لكأس العالم للناشئين بالهند 2009، والفوز بالمركز الثاني في بطولة أفريقيا بليبيا 2010، والتأهل لكأس العالم للناشئين بالبرازيل 2011.
وعمل الحصري أيضا مساعد مدرب المنتخب الوطني للشباب (2012 – 2013)، وشاركه الفوز بالمركز الأول في البطولة الأفريقية بالجزائر 2013، والتأهل لكأس العالم بالمكسيك يونيو 2013، وللحصري تجارب تدريبية مع الأندية المصرية، حيث عمل مساعد المدرب لنادي الزمالك(2011 – 2012)، وتوج معه بالمركز الأول في البطولة الأفريقية للأندية بتونس 2012، وشاركه التأهل والمنافسة مع أفضل 8 أندية في بطولة العالم للأندية، التي أقيمت في قطر 2012، وتولى أيض مهمة المدير الفني لفريق نادي هليوبوليس الرياضي القسم الأول (2010 – 2011)، وكذلك لفريق نادي الطيران الرياضي(2005– 2010)، وفريق نادي الشمس الرياضي (2004 – 2005).
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