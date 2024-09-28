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مدرب منتخبات الطائرة مسيرة حافلة بالإنجازات

9/28/2024 11:39:37 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مصطفى بالو عمان- يعقد اتحاد الكرة الطائرة مؤتمرا صحفيا عند الساعة الخامسة من مساء الأربعاء المقبل، بقاعة المرحوم عبدالله أبو نوار بصالة الأميرة سمية، لتقديم المدير الفني الجديد للمنتخبات الوطنية المصري حسن الحصري.
وأكد نائب رئيسة الاتحاد جهاد قطيشات، أن التعاقد مع المصري الحصري، جاء نظير ما يتمتع به من خبرة طويلة في تدريب منتخبات وأندية بلاده، شارحا: "يملك المصري الحصري سيرة ذاتية عالمية، ويترك بصمته الفنية حيثما حل وارتحل، سواء بالتدريب داخل بلاده أو خارجها، والأهم أنه يملك الخبرة والإنجازات مع المنتخبات السنية أفريقيا وعالميا، وهو منطلق عملنا في تقديم جيل جديد قادر على التحليق بآمال الطائرة الأردنية عربيا وإقليما وقاريا".
وأضاف: "نعتز بما نملك من كفاءات تدريبية مميزة على صعيد الأندية والمنتخبات، والتعاقد مع الحصري ينضوي تحت بند استقطاب الكفاءات التدريبية العالمية، والاستفادة من خبراتها وتجاربها الناجحة، لصالح تطوير كفاءة المدرب المحلي، ولا ينتقص من قيمة كفاءاتنا الوطنية التي لها أثرها الفني اللافت وإنجازاتها، على صعيد الأندية والمنتخبات الوطنية، ضمن نظرة واثقة إلى مستقبل الطائرة الأردنية وتطوير جميع أركانها، وفق حراك مدروس انطلقنا بتنفيذه، بتوجيهات رئيسة الاتحاد سمو الأميرة آية بنت فيصل منذ سنوات عدة".
الحصري مسيرة حافلة بالإنجازات
يملك المدير الفني الجديد للمنتخبات الوطنية سيرة ومسيرة تدريبية حافلة بالإنجازات، والذي عمل مدربا مساعدا للإيطالي كوا فلافيو في المنتخب المصري الأول، وشاركه بطولة العالم 2022 في بولندا وسولوفينا، وكذلك بطولة البحر الأبيض المتوسط في العام ذاته، وتولى القيادة الفنية لفريق الزمالك الذي شاركه التتويح بالألقاب المصرية".
وقاد الحصري منتخب الشباب المصري تحت 20 سنة خلال الفترة 2018-2020، ووقف معه بالمركز الرابع في بطولة العالم التي أقيمت في تونس 2019، وتوج بالمركز الأول مع منتخب الشباب في البطولة العربية التي أقيمت بالأردن 2019، وتولى مهمة مساعد المدرب لمنتخب تحت 23 سنة، وحصل معه على المركز الخامس في كأس العالم في مصر 2017.
وتواجد الحصري مساعدا للمدرب في المنتخب المصري الأول 2017-2018، وشاركه التأهل إلى كأس العالم للرجال، بعد أن حل المنتخب المصري ثانيا على قارة أفريقيا، وتواجد أيضا مساعدا لمدرب منتخب الرجال المصري 2013-2014، وحصل معه على المركز الخامس في بطولة البحر المتوسط، والمركز الأول في بطولة أفريقيا التي أقيمت في تونس 2013، وتواجد مساعد المدرب لمنتخب مصر للناشئين (2008 – 2011)، والذي نجح معه في التأهل لكأس العالم للناشئين بالهند 2009، والفوز بالمركز الثاني في بطولة أفريقيا بليبيا 2010، والتأهل لكأس العالم للناشئين بالبرازيل 2011.
وعمل الحصري أيضا مساعد مدرب المنتخب الوطني للشباب (2012 – 2013)، وشاركه الفوز بالمركز الأول في البطولة الأفريقية بالجزائر 2013، والتأهل لكأس العالم بالمكسيك يونيو 2013، وللحصري تجارب تدريبية مع الأندية المصرية، حيث عمل مساعد المدرب لنادي الزمالك(2011 – 2012)، وتوج معه بالمركز الأول في البطولة الأفريقية للأندية بتونس 2012، وشاركه التأهل والمنافسة مع أفضل 8 أندية في بطولة العالم للأندية، التي أقيمت في قطر 2012، وتولى أيض مهمة المدير الفني لفريق نادي هليوبوليس الرياضي القسم الأول (2010 – 2011)، وكذلك لفريق نادي الطيران الرياضي(2005– 2010)، وفريق نادي الشمس الرياضي (2004 – 2005).

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