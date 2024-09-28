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مدرب الصريح يفتح النار على التحكيم ويطالب باستبعاد 4 حكام عن مباريات فريقه

9/28/2024 11:39:37 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مهند جويلس عمان- أكد المدير الفني لفريق الصريح ماهر العجلوني، أن التحكيم أفقد الفريق العديد من النقاط خلال الجولات الست الأولى بدوري المحترفين لكرة القدم، مشيرا إلى أن استمرار الأخطاء التحكيمية قد يدفع الفريق إلى التواجد بمراكز القاع والعودة السريعة لدوري الدرجة الأولى.
وبين العجلوني في حديثه لـ”الغد”، أن فريقه تعرض للظلم في العديد من المباريات وآخرها أول من أمس أمام شباب الأردن، والتي تسببت في إقصاء مدافع الفريق قصي نمر خلال أحداث الشوط الأول بالبطاقة الحمراء، مقابل احتساب ركلة جزاء ظالمة بحقهم حسب وصفه، وعدم احتساب ركلتي جزاء للصريح.
وأضاف:“أرسلنا اعتراضا شديد اللهجة لدائرة الحكام أمس بعد الخسارة من شباب الأردن بهدفين لهدف، فقد تعامل حكم اللقاء صدام عمارة بصورة غير لائقة مع اللاعبين، وكان يوجه لهم كلاما مستفزا خلال مجريات اللقاء، ما دفع بعض اللاعبين للخروج عن“مود” المباراة.
ولفت العجلوني إلى أن دائرة الحكام لا تضع الطاقم النسوي في التحكيم إلا في مواجهات الصريح، الذي يعتبره الاتحاد فريقا صغيرا حسب اعتقادهم، مفيدا بأن النادي كتب في بيانه الموجه لدائرة الحكام عدم إسناد مهمة التحكيم لـ4 حكام في مباريات الصريح، وهم صدام عمارة، محمود السوالمة، إسراء مبيضين وصابرين العبادي.
وقال:“لم نشهد مباريات في بطولة الدوري يشرف عليها طاقم تحكيم نسوي للفرق التي تحتل المراكز المتقدمة، كالحسين إربد والوحدات والفيصلي. في المقابل يتم وضعهم في مباريات الصريح، وهو ما يجعلنا نشك في عدم الحيادية تجاه فريقنا الذي يواجه أكثر من فريق في المباراة الواحدة”.
وتابع:“يعد الصريح الفريق الأكثر تلقيا للبطاقات الصفراء في بطولة الدوري حتى اللحظة بواقع 20 بطاقة، إلى جانب توجيه البطاقة الحمراء لنا في مناسبتين خلال آخر مباراتين، وأرى أن العدالة غائبة عن نصف البطاقات تقريبا”.
وذكر العجلوني أن الحكم كان يجب أن يتغاضى عن منح البطاقة الحمراء للمدافع قصي نمر لوجود الإعاقة بحقه، أو عدم منح ركلة جزاء له واستمرار اللعب بدلا من منحه بطاقة صفراء ثانية وطرده من الملعب، والحكم لم يتعامل بروح القانون حسب تعبيره.
وزاد:“استمرار الأخطاء التحكيمية قد يمنح لقب الدوري لفريق لا يستحق، وتهبيط أكثر من فريق لدوري الدرجة الأولى بسببها، ويجب العمل علي إدخال تقنية الفيديو بأسرع وقت لتفادي الأخطاء التحكيمية، باعتماد الملاعب المؤهلة لتطبيق هذه التقنية، والأخطاء قد تكون غير مقصودة على الصريح بحد ذاته، بقدر ما هي أن التحكيم ضعيف في الموسم الحالي، ويعد الأسوأ منذ مشاركتنا بدوري المحترفين”.
وطالب العجلوني بإيجاد حل فوري وسريع لتطور الأخطاء التحكيمية من جولة لأخرى، واعتماد الحكام الذين يديرون مباريات بالخارج فقط لإدارة مباريات دوري المحترفين، نظرا لأنهم الأقل ارتكابا للأخطاء عن غيرهم الذين انضموا في السنوات الأخيرة، ولا يمتلكون الخبرات الكافية والقراءة السليمة للأحداث الجدلية.
وحول فريقه من الناحية الفنية قال المدرب:“هناك خلل في المنظومة الدفاعية بالصريح، ونحاول إيجاد علاج لها لتفادي ارتكاب الأخطاء في المباريات المقبلة، ومنظومتنا الهجومية الجيدة جعلتنا في مراكز الوسط بعد انقضاء نصف مرحلة الذهاب”.

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