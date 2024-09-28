مدرب الصريح يفتح النار على التحكيم ويطالب باستبعاد 4 حكام عن مباريات فريقه

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
مهند جويلس
عمان- أكد المدير الفني لفريق الصريح ماهر العجلوني، أن التحكيم أفقد الفريق العديد من النقاط خلال الجولات الست الأولى بدوري
المحترفين لكرة القدم، مشيرا إلى أن استمرار الأخطاء التحكيمية قد يدفع الفريق إلى التواجد بمراكز القاع والعودة السريعة لدوري الدرجة الأولى.
وبين العجلوني في حديثه لـ”الغد”، أن فريقه تعرض للظلم في العديد من المباريات وآخرها أول من أمس أمام شباب الأردن، والتي تسببت في إقصاء مدافع الفريق قصي نمر خلال أحداث الشوط الأول بالبطاقة الحمراء، مقابل احتساب ركلة جزاء ظالمة بحقهم حسب وصفه، وعدم احتساب ركلتي جزاء للصريح.
وأضاف:“أرسلنا اعتراضا شديد اللهجة لدائرة الحكام أمس بعد الخسارة من شباب الأردن بهدفين لهدف، فقد تعامل حكم اللقاء صدام عمارة بصورة غير لائقة مع اللاعبين، وكان يوجه لهم كلاما مستفزا خلال مجريات اللقاء، ما دفع بعض اللاعبين للخروج عن“مود” المباراة.
ولفت العجلوني إلى أن دائرة الحكام لا تضع الطاقم النسوي في التحكيم إلا في مواجهات الصريح، الذي يعتبره الاتحاد فريقا صغيرا حسب اعتقادهم، مفيدا بأن النادي كتب في بيانه الموجه لدائرة الحكام عدم إسناد مهمة التحكيم لـ4 حكام في مباريات الصريح، وهم صدام عمارة، محمود السوالمة، إسراء مبيضين وصابرين العبادي.
وقال:“لم نشهد مباريات في بطولة الدوري يشرف عليها طاقم تحكيم نسوي للفرق التي تحتل المراكز المتقدمة، كالحسين إربد والوحدات والفيصلي. في المقابل يتم وضعهم في مباريات الصريح، وهو ما يجعلنا نشك في عدم الحيادية تجاه فريقنا الذي يواجه أكثر من فريق في المباراة الواحدة”.
وتابع:“يعد الصريح الفريق الأكثر تلقيا للبطاقات الصفراء في بطولة الدوري حتى اللحظة بواقع 20 بطاقة، إلى جانب توجيه البطاقة الحمراء لنا في مناسبتين خلال آخر مباراتين، وأرى أن العدالة غائبة عن نصف البطاقات تقريبا”.
وذكر العجلوني أن الحكم كان يجب أن يتغاضى عن منح البطاقة الحمراء للمدافع قصي نمر لوجود الإعاقة بحقه، أو عدم منح ركلة جزاء له واستمرار اللعب بدلا من منحه بطاقة صفراء ثانية وطرده من الملعب، والحكم لم يتعامل بروح القانون حسب تعبيره.
وزاد:“استمرار الأخطاء التحكيمية قد يمنح لقب الدوري لفريق لا يستحق، وتهبيط أكثر من فريق لدوري الدرجة الأولى بسببها، ويجب العمل علي إدخال تقنية الفيديو بأسرع وقت لتفادي الأخطاء التحكيمية، باعتماد الملاعب المؤهلة لتطبيق هذه التقنية، والأخطاء قد تكون غير مقصودة على الصريح بحد ذاته، بقدر ما هي أن التحكيم ضعيف في الموسم الحالي، ويعد الأسوأ منذ مشاركتنا بدوري المحترفين”.
وطالب العجلوني بإيجاد حل فوري وسريع لتطور الأخطاء التحكيمية من جولة لأخرى، واعتماد الحكام الذين يديرون مباريات بالخارج فقط لإدارة مباريات دوري المحترفين، نظرا لأنهم الأقل ارتكابا للأخطاء عن غيرهم الذين انضموا في السنوات الأخيرة، ولا يمتلكون الخبرات الكافية والقراءة السليمة للأحداث الجدلية.
وحول فريقه من الناحية الفنية قال المدرب:“هناك خلل في المنظومة الدفاعية بالصريح، ونحاول إيجاد علاج لها لتفادي ارتكاب الأخطاء في المباريات المقبلة، ومنظومتنا الهجومية الجيدة جعلتنا في مراكز الوسط بعد انقضاء نصف مرحلة الذهاب”.
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