تألق التايكواندو الأردنية يمنح اللاعبين فرص احتراف خارجية

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أيمن وجيه الخطيب
عمان- بدأت أنظار الأندية السعودية ترصد نجوم المنتخب الوطني للتايكواندو، من أجل إبرام عقود احتراف معهم، في ظل تألقهم اللافت خلال مشاركاتهم الخارجية، التي غالبا ما تحفل بإنجازات أردنية في مختلف المحافل.
وبدأت أندية سعودية تبحث عن استقطاب لاعبين أردنيين، لتمثيلهم في الدوري
السعودي للتايكواندو، ودورة الألعاب الرياضية، حيث كان لاعب
المنتخب الوطني زيد مصطفى أول اللاعبين الأردنيين الموقعين على عقود احتراف في السعودية.
ويدرس لاعبو المنتخب الوطني، توقيع عقود احترافية للعب في الدوري السعودي الذي سينطلق في شهر كانون الأول (ديسمبر) المقبل، من دون أن يؤثر ذلك على مشاركاتهم مع المنتخب الوطني.
وقال المدير الفني للمنتخبات الوطنية فارس العساف لـ”الغد”:“إن احتراف زيد مصطفى مع نادي شباب السعودية فتح باب الاحتراف أمام اللاعبين، وهناك أسباب عدة منها، الإنجازات والميداليات التي حققتها التايكواندو عبر تاريخ الأولمبياد، وتصنيف اللاعبين المتقدم وسمعتهم الطيبة، وفي الدوري السعودي يسمح لكل ناد بضم لاعبين محترفين وأول خطوة قامت بها الأندية السعودية هي التفكير في اللاعبين الأردنيين للتايكواندو، من أجل ضمهم لأنديتهم، وهو أمر سيعود بالفائدة على اللاعبين من كل الجوانب”.
واضاف:” نركز الآن على بناء أجيال جديدة في التايكواندو، أنا الآن في كوريا الجنوبية لمتابعة بطولة العالم للناشئين، وذلك من أجل متابعة أداء اللاعبين الناشئين، لاختيار لاعبين جدد وضمهم لصفوف المنتخب الوطني للتايكواندو للكبار، المنتخب الوطني للناشئين يعسكر الآن في كوريا الجنوبية قبل انطلاق البطولة أوائل الشهر المقبل، كلنا ثقة في أن يحقق المنتخب الوطني نتائج مميزة في البطولة”.
وقال أمين السر والناطق الإعلامي لاتحاد التايكواندو فيصل العبداللات لـ”الغد”:“ تلقى عدد من لاعبي المنتخب الوطني عروضا احترافية في الأندية السعودية من أجل المشاركة في الدوري السعودي، وهم يدرسونها الآن، ويسير لاعبو المنتخب الوطني على خطا اللاعب زيد مصطفى الذي وقع عقدا احترافيا مؤخرا، للعب في الدوري السعودي للتايكواندو، إن احتراف اللاعبين سيعود عليهم بالفائدة الكبيرة ماديا ومعنويا، نحن مع أن يطور اللاعبون من قدراتهم ويدخولون عالم الاحتراف”.
وأضاف:“وقع اللاعب زيد مصطفى عقدا احترافيا مع نادي الشباب السعودي، على ألا يتعارض ذلك مع مشاركته في المنتخب الوطني، من حيث التدريبات والمشاركة في البطولات، كما وقع اللاعب زيد الحلواني عقدا احترافيا مع نادي أبها السعودي، وبشكل غير رسمي ينتظر أن توقع راما أبو الرب عقدا احترافيا مع أحد الأندية السعودية، الآن تم حل المنتخب الوطني للتايكواندو، وبعد إعادة تشكيله على اللاعبين الالتزام بصفوف المنتخب الوطني، ووقع اللاعبون على ذلك، بشكل لا يتعارض مع أنشطة المنتخب الوطني”.
ووفق ما علمته“الغد”، فمن المتوقع أن يمثل اللاعبان زيد مصطفى وزيد الحلواني ناديا الشباب وأبها في دورة الألعاب السعودية.
ويؤكد المتابعون أن إقبال الأندية السعودية على توقيع عقود احتراف مع لاعبي المنتخب الوطني، يؤكد السمعة العطرة التي تتمتع بها التايكواندو الأردنية عربيا وآسيويا وأولمبيا ودوليا، لافتا إلى أن اللاعب الأردني بات في الصدارة بفضل إنجازاته.
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