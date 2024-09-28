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تألق التايكواندو الأردنية يمنح اللاعبين فرص احتراف خارجية

9/28/2024 11:39:37 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أيمن وجيه الخطيب عمان- بدأت أنظار الأندية السعودية ترصد نجوم المنتخب الوطني للتايكواندو، من أجل إبرام عقود احتراف معهم، في ظل تألقهم اللافت خلال مشاركاتهم الخارجية، التي غالبا ما تحفل بإنجازات أردنية في مختلف المحافل.
وبدأت أندية سعودية تبحث عن استقطاب لاعبين أردنيين، لتمثيلهم في الدوري السعودي للتايكواندو، ودورة الألعاب الرياضية، حيث كان لاعب المنتخب الوطني زيد مصطفى أول اللاعبين الأردنيين الموقعين على عقود احتراف في السعودية.
ويدرس لاعبو المنتخب الوطني، توقيع عقود احترافية للعب في الدوري السعودي الذي سينطلق في شهر كانون الأول (ديسمبر) المقبل، من دون أن يؤثر ذلك على مشاركاتهم مع المنتخب الوطني.
وقال المدير الفني للمنتخبات الوطنية فارس العساف لـ”الغد”:“إن احتراف زيد مصطفى مع نادي شباب السعودية فتح باب الاحتراف أمام اللاعبين، وهناك أسباب عدة منها، الإنجازات والميداليات التي حققتها التايكواندو عبر تاريخ الأولمبياد، وتصنيف اللاعبين المتقدم وسمعتهم الطيبة، وفي الدوري السعودي يسمح لكل ناد بضم لاعبين محترفين وأول خطوة قامت بها الأندية السعودية هي التفكير في اللاعبين الأردنيين للتايكواندو، من أجل ضمهم لأنديتهم، وهو أمر سيعود بالفائدة على اللاعبين من كل الجوانب”.
واضاف:” نركز الآن على بناء أجيال جديدة في التايكواندو، أنا الآن في كوريا الجنوبية لمتابعة بطولة العالم للناشئين، وذلك من أجل متابعة أداء اللاعبين الناشئين، لاختيار لاعبين جدد وضمهم لصفوف المنتخب الوطني للتايكواندو للكبار، المنتخب الوطني للناشئين يعسكر الآن في كوريا الجنوبية قبل انطلاق البطولة أوائل الشهر المقبل، كلنا ثقة في أن يحقق المنتخب الوطني نتائج مميزة في البطولة”.
وقال أمين السر والناطق الإعلامي لاتحاد التايكواندو فيصل العبداللات لـ”الغد”:“ تلقى عدد من لاعبي المنتخب الوطني عروضا احترافية في الأندية السعودية من أجل المشاركة في الدوري السعودي، وهم يدرسونها الآن، ويسير لاعبو المنتخب الوطني على خطا اللاعب زيد مصطفى الذي وقع عقدا احترافيا مؤخرا، للعب في الدوري السعودي للتايكواندو، إن احتراف اللاعبين سيعود عليهم بالفائدة الكبيرة ماديا ومعنويا، نحن مع أن يطور اللاعبون من قدراتهم ويدخولون عالم الاحتراف”.
وأضاف:“وقع اللاعب زيد مصطفى عقدا احترافيا مع نادي الشباب السعودي، على ألا يتعارض ذلك مع مشاركته في المنتخب الوطني، من حيث التدريبات والمشاركة في البطولات، كما وقع اللاعب زيد الحلواني عقدا احترافيا مع نادي أبها السعودي، وبشكل غير رسمي ينتظر أن توقع راما أبو الرب عقدا احترافيا مع أحد الأندية السعودية، الآن تم حل المنتخب الوطني للتايكواندو، وبعد إعادة تشكيله على اللاعبين الالتزام بصفوف المنتخب الوطني، ووقع اللاعبون على ذلك، بشكل لا يتعارض مع أنشطة المنتخب الوطني”.
ووفق ما علمته“الغد”، فمن المتوقع أن يمثل اللاعبان زيد مصطفى وزيد الحلواني ناديا الشباب وأبها في دورة الألعاب السعودية.
ويؤكد المتابعون أن إقبال الأندية السعودية على توقيع عقود احتراف مع لاعبي المنتخب الوطني، يؤكد السمعة العطرة التي تتمتع بها التايكواندو الأردنية عربيا وآسيويا وأولمبيا ودوليا، لافتا إلى أن اللاعب الأردني بات في الصدارة بفضل إنجازاته.

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