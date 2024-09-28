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الحسين إربد يهتدي للفوز على السلط عبر البديلين أنداي والعطار

9/28/2024 11:39:37 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مصطفى بالو عمان- قاد البديلان عبدالعزيز أنداي وعبدالله العطار فريقهما الحسين إربد، للفوز على مضيفه السلط بثنائية نظيفة مساء السبت، على ملعب السلط، ضمن الجولة السادسة من دوري المحترفين لكرة القدم.
وسجل أنداي والعطار هدفي اللقاء في الدقيقتين 70 و77، ليرتفع رصيد الحسين إربد بهذا الفوز إلى 13 نقطة في المركز الثاني، بفارق الأهداف وراء الرمثا، فيما يتخلف عنه الأهلي بفارق الأهداف أيضا في المركز الثالث، علما بأن للحسين إربد مباراة مؤجلة أمام مغير السرحان.
واستمرت الجولة السادسة في وقت متأخر من مساء أمس، بلقاء جمع الجزيرة ومعان، على ستاد الأمير محمد بالزرقاء.
وغلف الحوار التكتيكي المتجدد مجريات الشوط الأول، في ظل حوار مستمر بين المدير الفني للسلط ديان صالح والمدير الفني للحسين إربد تياجو موتا في أولى مواجهاته بعد عودته للفريق ليخلف مواطنه جواو موتينيو، وغلب على أداء السلط الالتزام بالمهام والواجبات واللعب على التحولات الهجومية، في ظل رغبة هجومية للحسين الذي كان الأكثر خطورة على مرمى مضيفه.
ونشط في الحسين إربد كل من، يوسف أبو جلبوش، محمود مرضي، ورزق بني هاني وعارف الحاج وأدهم القريشي، ويوسف أبو جلبوش، وفق إشارات أجاغون ورجائي عايد، فيما كان السلط يعتمد الدفاع المتكاتف من وسط الملعب، والكثافة العددية في ملعبه، منطلقا من تواجد أيسر صباح، محمد أبو زريق، أوليفيرا، محيسن أبو جبلة وأحمد ياسين، لحماية مرمى الحارس العمواسي من منتصف الملعب، والاعتماد على التحولات السريعة من خلال محمد غنام وبديله أحمد العيساوي وإبراهيم جوابرة ومنير الهادي، لكن الهجمات السلطية كانت تحت سيطرة سعد الروسان وعبدالله نصيب وإيتالو أمام مرمى يزيد أبو ليلى الذي تم اختباره بتسديدة أحمد العيساوي، ومواجهة محمد عبد المطلب“بوغبا”.
وبقيت خطورة الحسين إربد حاضرة، لا سيما باختراق الحاج الذي حضر كرة عرضية، أبعدها العمواسي على دفعتين، وعلت تسديدة أجاغون مرمى العمواسي بقليل، وواجه مرضي الحارس الذي وقف له بالمرصاد، والأخير تألق أيضا في رد الكرة الثابتة لـ”صيصا”، لتمر الدقائق نحو نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي.
واستمر الحوار التكتيكي بين المدربين في الشوط الثاني، وسط تغيرات بالأوراق البديلة للشكل الفني وتغير المراكز وتنويع محاور الاختراق، بنوايا هجومية، قابلها السلط بثبات الشكل دفاع المنطقة، وتواصل محاولات الحسين في فك“شيفرة” دفاعات السلط، وسط تنوع أدوار الاختراق لـ”صيصا” وعارف الحاج ومرضي وبني هاني، ليطلق“صيصا” قبل خروجه تسديدة قوية علت مرمى العمواسي.
وأرسل عبدالله العطار كرة مواتية إلى زميله عبدالعزيز أنداي، إلا أن العمواسي خلصها في الوقت المناسب، بيد أن أنداي قاد فريقه إلى المقدمة، بعدما ارتقى لعرضية محمود مرضي ودكها برأسه في المرمى عند الدقيقة 70.
ونجح العطار في استثمار تمريرة عارف الحاج، وسددها أرضية على يسار العمواسي مسجلا الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 77، وشهدت الدقائق الأخيرة مشاحنة بين لاعبي الفريقين بعد دفع أيسر صباح لعارف الحاج، فأنذر الحكم صباح والقريشي وطرد إداري الحسين إربد.
وكاد بديل السلط محمود جمال يقلص النتيجة للسلط من انفراد تام، إلا أن كرته مرت بجوار المرمى، وحول أبو ليلى كرة الجزائري زيني إلى ركنية، وأوشك الحاج على زيادة غلة الحسين إربد إلا أن كرته علت مرمى العمواسي لتنتهي المباراة بفوز الحسين إربد بنتيجة 2-0.

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