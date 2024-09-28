الحسين إربد يهتدي للفوز على السلط عبر البديلين أنداي والعطار

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
مصطفى بالو
عمان- قاد البديلان عبدالعزيز أنداي وعبدالله العطار فريقهما الحسين إربد، للفوز على مضيفه السلط بثنائية نظيفة مساء السبت، على ملعب السلط، ضمن الجولة السادسة من دوري المحترفين لكرة القدم.
وسجل أنداي والعطار هدفي اللقاء في الدقيقتين 70 و77، ليرتفع رصيد الحسين إربد بهذا الفوز إلى 13 نقطة في المركز الثاني، بفارق الأهداف وراء الرمثا، فيما يتخلف عنه الأهلي بفارق الأهداف أيضا في المركز الثالث، علما بأن للحسين إربد مباراة
مؤجلة أمام مغير السرحان.
واستمرت الجولة السادسة في وقت متأخر من مساء أمس، بلقاء جمع الجزيرة ومعان، على ستاد الأمير محمد بالزرقاء.
وغلف الحوار التكتيكي المتجدد مجريات الشوط الأول، في ظل حوار مستمر بين المدير الفني للسلط ديان صالح والمدير الفني للحسين إربد تياجو موتا في أولى مواجهاته بعد عودته للفريق ليخلف مواطنه جواو موتينيو، وغلب على أداء السلط الالتزام بالمهام والواجبات واللعب على التحولات الهجومية، في ظل رغبة هجومية للحسين الذي كان الأكثر خطورة على مرمى مضيفه.
ونشط في الحسين إربد كل من، يوسف أبو جلبوش، محمود مرضي، ورزق بني هاني وعارف الحاج وأدهم القريشي، ويوسف أبو جلبوش، وفق إشارات أجاغون ورجائي عايد، فيما كان السلط يعتمد الدفاع المتكاتف من وسط الملعب، والكثافة العددية في ملعبه، منطلقا من تواجد أيسر صباح، محمد أبو زريق، أوليفيرا، محيسن أبو جبلة وأحمد ياسين، لحماية مرمى الحارس العمواسي من منتصف الملعب، والاعتماد على التحولات السريعة من خلال محمد غنام وبديله أحمد العيساوي وإبراهيم جوابرة ومنير الهادي، لكن الهجمات السلطية كانت تحت سيطرة سعد الروسان وعبدالله نصيب وإيتالو أمام مرمى يزيد أبو ليلى الذي تم اختباره بتسديدة أحمد العيساوي، ومواجهة محمد عبد المطلب“بوغبا”.
وبقيت خطورة الحسين إربد حاضرة، لا سيما باختراق الحاج الذي حضر كرة عرضية، أبعدها العمواسي على دفعتين، وعلت تسديدة أجاغون مرمى العمواسي بقليل، وواجه مرضي الحارس الذي وقف له بالمرصاد، والأخير تألق أيضا في رد الكرة الثابتة لـ”صيصا”، لتمر الدقائق نحو نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي.
واستمر الحوار التكتيكي بين المدربين في الشوط الثاني، وسط تغيرات بالأوراق البديلة للشكل الفني وتغير المراكز وتنويع محاور الاختراق، بنوايا هجومية، قابلها السلط بثبات الشكل دفاع المنطقة، وتواصل محاولات الحسين في فك“شيفرة” دفاعات السلط، وسط تنوع أدوار الاختراق لـ”صيصا” وعارف الحاج ومرضي وبني هاني، ليطلق“صيصا” قبل خروجه تسديدة قوية علت مرمى العمواسي.
وأرسل عبدالله العطار كرة مواتية إلى زميله عبدالعزيز أنداي، إلا أن العمواسي خلصها في الوقت المناسب، بيد أن أنداي قاد فريقه إلى المقدمة، بعدما ارتقى لعرضية محمود مرضي ودكها برأسه في المرمى عند الدقيقة 70.
ونجح العطار في استثمار تمريرة عارف الحاج، وسددها أرضية على يسار العمواسي مسجلا الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 77، وشهدت الدقائق الأخيرة مشاحنة بين لاعبي الفريقين بعد دفع أيسر صباح لعارف الحاج، فأنذر الحكم صباح والقريشي وطرد إداري الحسين إربد.
وكاد بديل السلط محمود جمال يقلص النتيجة للسلط من انفراد تام، إلا أن كرته مرت بجوار المرمى، وحول أبو ليلى كرة الجزائري زيني إلى ركنية، وأوشك الحاج على زيادة غلة الحسين إربد إلا أن كرته علت مرمى العمواسي لتنتهي المباراة بفوز الحسين إربد بنتيجة 2-0.
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