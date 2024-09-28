الاتحاد والأرثوذكسي يبلغان نهائي كأس السيدات

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عمان- الغد- بلغ فريقا الاتحاد والأرثوذكسي نهائي كأس الأردن للسيدات لكرة القدم بنسخته الثالثة، بعد فوزهما مساء السبت على ملعب البولو، على حساب النصر وعمان اف سي على التوالي.
وتفوق الاتحاد على نظيره النصر بهدفين دون رد عبر اللاعبتين تقى غازي وحورية عفاق، فيما فاز الأرثوذكسي على عمان اف سي بالنتيجة ذاتها عبر نور زوقش ونيومي أنيما.
وتقام المباراة النهائية بين الاتحاد والأرثوذكسي على ملعب البولو 1 عند الساعة السادسة مساء، فيما تقام مباراة
تحديد المركزين الثالث والرابع بين النصر وعمان اف سي بالتوقيت ذاته على ملعب البولو 2.
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