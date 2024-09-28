الجزيرة ومعان يكتفيان بالتعادل بدوري المحترفين
التاريخ
9/28/2024 11:39:37 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عمان- الغد- اكتفى فريقا الجزيرة ومعان بنتيجة التعادل بدون أهداف في ختام منافسات الجولة السادسة من دوري المحترفين لكرة القدم، في المباراة التي جرت بينهما مساء السبت على ستاد الأمير محمد في مدينة الزرقاء.
ورفع الجزيرة رصيده من النقاط إلى النقطة الثالثة متقدما للمركز الحادي عشر وقبل الأخير، فيما وصل معان للنقطة الخامسة مستقرا في المركز الثامن.
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