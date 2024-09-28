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الجزيرة ومعان يكتفيان بالتعادل بدوري المحترفين

9/28/2024 11:39:37 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عمان- الغد- اكتفى فريقا الجزيرة ومعان بنتيجة التعادل بدون أهداف في ختام منافسات الجولة السادسة من دوري المحترفين لكرة القدم، في المباراة التي جرت بينهما مساء السبت على ستاد الأمير محمد في مدينة الزرقاء.

ورفع الجزيرة رصيده من النقاط إلى النقطة الثالثة متقدما للمركز الحادي عشر وقبل الأخير، فيما وصل معان للنقطة الخامسة مستقرا في المركز الثامن.

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