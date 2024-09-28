ليفربول في صدارة الترتيب بعد الفوز على وولفرهامبتون

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
انتزع فريق ليفربول ثلاث نقاط ثمينة بالفوز على مضيفه وولفرهامبتون بنتيجة 2 / 1 ضمن منافسات الجولة السادسة بالدوري الإنجليزي لكرة القدم، يوم السبت.
تقدم ليفربول بهدف مدافعه الفرنسي إبراهيما كوناتي في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع من الشوط الأول.
واحتفل كوناتي بهدفه الأول في بطولة الدوري
الإنجليزي بعد 57 مباراة
بقميص ليفربول منذ انضمامه من لايبزيغ الألماني في صيف عام 2021.
وأدرك أصحاب الأرض التعادل بهدف اللاعب الجزائري ريان آيت نوري في الدقيقة 56.
وحسم ليفربول المباراة بهدف ثان سجله محمد صلاح في الدقيقة 61 من ركلة جزاء، ليرفع النجم المصري رصيده إلى 4 أهداف في الدوري هذا الموسم بعدما هز شباك إبسويتش تاون ومانشستر يونايتد وبرنتفورد في الجولات الماضية.
كما أحرز صلاح في المباراة الثانية على التوالي بعدما ترك بصمة في فوز كاسح على ويستهام يونايتد بنتيجة 5 / 1 في كأس الرابطة الإنجليزية مساء يوم الأربعاء الماضي.
وشهدت المباراة حدثا استثنائيا كونها الأولى في تاريخ الدوري الإنجليزي التي يسجل خلالها لاعبان عربيان لفريقين مختلفين.
ورفع ليفربول رصيده بهذا الفوز إلى 15 نقطة ليقفز لصدارة جدول الترتيب خلفه مانشستر سيتي حامل اللقب وأرسنال برصيد 14 نقطة لكل منهما.
في المقابل تواصلت معاناة وولفرهامبتون ليبقى في المركز العشرين والأخير برصيد نقطة واحدة من تعادل وحيد مقابل خمس هزائم.
MENAFN28092024000072011014ID1108726089
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.