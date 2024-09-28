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الحسين إربد بـستاد عمان بعد غياب لمواجهة الكويت آسيويا

9/28/2024 11:39:37 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) يحيى قطيشات عمان – يعود فريق الحسين إربد للظهور باستاد عمان الدولي بعد غياب قارب الـ6 أشهر، عندما يستضيف نظيره فريق الكويت الكويتي في الجولة الثانية من مباريات دوري أبطال آسيا 2، عند الساعة السابعة من مساء يوم الأربعاء المقبل، بعد قرار الاتحاد الآسيوي باعتماد ستاد عمان ملعبا بيتيا للحسين بعد رفض اعتماد ملعب الحسن.
وستكون المواجهة الثانية للمدير الفني الجديد البرتغالي جواو موتا، بعد أن قاد "الأصفر" في مباراته أمام السلط ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري المحترفين، والذي يعرف إمكانيات وقدرات فريق الكويت، خصوصا أنه قادم من تجربة في الدوري نفسه، مع فريق التضامن الكويتي قبل أن يرحل للعودة من جديد للإشراف على الحسين، الذي قاده في مرحلة الذهاب من دوري العام الماضي.
ويعد ذلك في صالح فريق الحسين الذي يطمح إلى الوصول لأفضل مراحل التحضير الفني والبدني أملا في تعويض الخسارة الأولى الثقيلة أمام فريق شباب أهلي دبي بنتيجة 1-3، وسط أداء لا يليق بحجم وإمكانيات فريق الحسين والذي يضم 10 لاعبين من صفوف منتخب النشامى، إلى جانب وجود الأجانب المميزين.
وينتظر أن يدخل الفريق خلال اليومين المقبلين، معسكرا مغلقا في أحد فنادق العاصمة، وسيعمل الجهاز الفني خلال الجرعة التدريبية اليوم على ملعب زبدة، على إراحة اللاعبين الأساسيين من مظاهر التعب والإرهاق، والبدء في وضعهم في "فورمة" اللقاء من خلال المحاضرات، والتركيز على رفع الجاهزية النفسية وشحن طاقة اللاعبين وتأكيد تقديمهم للعرض الأفضل، بما يتناسب مع حجم الحسين إربد وطموحات جماهيره وتقديم الصورة المثلى عن الكرة الأردنية في البطولة القارية، ووضع اللاعبين في البرنامج التدريبي خلال الأيام المقبلة، إلى جانب تقديم شرح مفصل عن فريق الكويت وطريقة لعبه ومفاتيحه وعناصر القوة والضعف، بشكل يقرب الفريق من معرفة منافسه من جانب، والتأقلم مع أفكار المباراة الخاصة تكتيكيا من جانب آخر.
ويملك الحسين أوراقا فنية متنوعة تمزج بين الخبرة والشباب، ولدى موتا خيارات واسعة في التشكيلة، لتحقيق نتيجة ايجابية بوجود: يزيد أبو ليلى، عبدالله نصيب، سعد الروسان، رجائي عايد، عبدالله العطار، محمود مرضي، يوسف ابو جلبوش"صيصا"، إحسان حداد، عارف الحاج، رزق بني هاني، وسيم ريالات، أدهم القرشي، سيف درويش، مجدي العطار، اجاغون، سليفا.
ويصل فريق الكويت إلى عمان مساء غد، ويبدأ تدريباته بخوض جرعتين تدريبيتين، الثانية ستكون يوم الثلاثاء على ستاد عمان، ويملك المدير الفني لفريق الكويت نيبوشا معلومات كاملة عن واقع الكرة الأردنية، من خلال قيادته لفريق الفيصلي في فترة سابقه وتحقيق نتائج مميزة معه محليا وعربيا.
ويغادر الكويت بلاده منتشيا بصدارة الدوري الكويتي بفوزه علي غريمه وشريكه في الترتيب فريق العربي 2-0 في المباراة التى جمعتهما أول من أمس، على ستاد الصداقة والسلام، وبهذا الفوز رفع "الأبيض" رصيده إلى 18 نقطة، إضافة إلى التعادل في المباراة الأولى بالبطولة الآسيوية مع فريق ناساف الأوزبكي من دون أهداف.
ويعتمد المدرب نيبوشا، على يوسف ناصر لقيادة هجوم الفريق، ويعاونه محمد دحام، عمرو عبد الفتاح، محمد مرهون، والمغربي يحيى جبران، ورضا هاني وفي الدفاع سامي الصانع، مالك زولا، أمين أبو الفتح، مشاري غنام وفي حراسة المرمى سعود الحوشان.
إلى ذلك، يقام الاجتماع الفني الخاص بالمباراة بعد غد، والذي يسبقه المؤتمر الصحفي الخاص بحديث المدربين موتا وبيبوشا وقائدي الفريقين، والذين سيتحدثون فيه إلى وسائل الإعلام عن حظوظهم في اللقاء.

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