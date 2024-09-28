الحسين إربد بـستاد عمان بعد غياب لمواجهة الكويت آسيويا

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
يحيى قطيشات
عمان – يعود فريق الحسين إربد للظهور باستاد عمان الدولي بعد غياب قارب الـ6 أشهر، عندما يستضيف نظيره فريق الكويت الكويتي في الجولة الثانية من مباريات
دوري أبطال آسيا 2، عند الساعة السابعة من مساء يوم الأربعاء المقبل، بعد قرار الاتحاد الآسيوي باعتماد ستاد عمان ملعبا بيتيا للحسين بعد رفض اعتماد ملعب الحسن.
وستكون المواجهة الثانية للمدير الفني الجديد البرتغالي جواو موتا، بعد أن قاد "الأصفر" في مباراته أمام السلط ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري المحترفين، والذي يعرف إمكانيات وقدرات فريق الكويت، خصوصا أنه قادم من تجربة في الدوري
نفسه، مع فريق التضامن الكويتي قبل أن يرحل للعودة من جديد للإشراف على الحسين، الذي قاده في مرحلة الذهاب من دوري العام الماضي.
ويعد ذلك في صالح فريق الحسين الذي يطمح إلى الوصول لأفضل مراحل التحضير الفني والبدني أملا في تعويض الخسارة الأولى الثقيلة أمام فريق شباب أهلي دبي بنتيجة 1-3، وسط أداء لا يليق بحجم وإمكانيات فريق الحسين والذي يضم 10 لاعبين من صفوف منتخب النشامى، إلى جانب وجود الأجانب المميزين.
وينتظر أن يدخل الفريق خلال اليومين المقبلين، معسكرا مغلقا في أحد فنادق العاصمة، وسيعمل الجهاز الفني خلال الجرعة التدريبية اليوم على ملعب زبدة، على إراحة اللاعبين الأساسيين من مظاهر التعب والإرهاق، والبدء في وضعهم في "فورمة" اللقاء من خلال المحاضرات، والتركيز على رفع الجاهزية النفسية وشحن طاقة اللاعبين وتأكيد تقديمهم للعرض الأفضل، بما يتناسب مع حجم الحسين إربد وطموحات جماهيره وتقديم الصورة المثلى عن الكرة الأردنية في البطولة القارية، ووضع اللاعبين في البرنامج التدريبي خلال الأيام المقبلة، إلى جانب تقديم شرح مفصل عن فريق الكويت وطريقة لعبه ومفاتيحه وعناصر القوة والضعف، بشكل يقرب الفريق من معرفة منافسه من جانب، والتأقلم مع أفكار المباراة الخاصة تكتيكيا من جانب آخر.
ويملك الحسين أوراقا فنية متنوعة تمزج بين الخبرة والشباب، ولدى موتا خيارات واسعة في التشكيلة، لتحقيق نتيجة ايجابية بوجود: يزيد أبو ليلى، عبدالله نصيب، سعد الروسان، رجائي عايد، عبدالله العطار، محمود مرضي، يوسف ابو جلبوش"صيصا"، إحسان حداد، عارف الحاج، رزق بني هاني، وسيم ريالات، أدهم القرشي، سيف درويش، مجدي العطار، اجاغون، سليفا.
ويصل فريق الكويت إلى عمان مساء غد، ويبدأ تدريباته بخوض جرعتين تدريبيتين، الثانية ستكون يوم الثلاثاء على ستاد عمان، ويملك المدير الفني لفريق الكويت نيبوشا معلومات كاملة عن واقع الكرة الأردنية، من خلال قيادته لفريق الفيصلي في فترة سابقه وتحقيق نتائج مميزة معه محليا وعربيا.
ويغادر الكويت بلاده منتشيا بصدارة الدوري الكويتي بفوزه علي غريمه وشريكه في الترتيب فريق العربي 2-0 في المباراة التى جمعتهما أول من أمس، على ستاد الصداقة والسلام، وبهذا الفوز رفع "الأبيض" رصيده إلى 18 نقطة، إضافة إلى التعادل في المباراة الأولى بالبطولة الآسيوية مع فريق ناساف الأوزبكي من دون أهداف.
ويعتمد المدرب نيبوشا، على يوسف ناصر لقيادة هجوم الفريق، ويعاونه محمد دحام، عمرو عبد الفتاح، محمد مرهون، والمغربي يحيى جبران، ورضا هاني وفي الدفاع سامي الصانع، مالك زولا، أمين أبو الفتح، مشاري غنام وفي حراسة المرمى سعود الحوشان.
إلى ذلك، يقام الاجتماع الفني الخاص بالمباراة بعد غد، والذي يسبقه المؤتمر الصحفي الخاص بحديث المدربين موتا وبيبوشا وقائدي الفريقين، والذين سيتحدثون فيه إلى وسائل الإعلام عن حظوظهم في اللقاء.
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