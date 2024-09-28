مؤتمر مستقبل الإعلام في مانشستر يناقش الفرص المتاحة بالسوق الإعلامية

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
ديمة محبوبة
مانشستر – ناقشت مجموعة من القيادات الإعلامية، في مدينة مانشستر الإنجليزية، أحدث التوجهات والابتكارات في الصناعة الإعلامية، عند اجتماعهم في مؤتمر "مستقبل الإعلام".
ويأتي هذا الحدث قبل أيام من انعقاد النسخة الرئيسية من المؤتمر في لندن، والذي انطلق لأول مرة في عام 2021 وأصبح مرجعا لأحداث الإعلام التجارية في المملكة المتحدة.
وتناول المتحدثون في المؤتمر، الممارسات الفضلى في شراء وبيع وتخطيط الإعلام التجاري، ونماذج الأعمال الإعلامية المتغيرة، والفرص المتاحة في السوق، خاصة مع تطور التكنولوجيا وزيادة الاعتماد على التحليل الإعلامي والمعلوماتي المتقدم.
وضمن أحد المحاور المهمة؛ سلط المشاركون الضوء على التحولات التي تقودها شركات التكنولوجيا الناشئة شمال إنجلترا، في مانشستر، ليدز، وليفربول، حيث أصبحت هذه المناطق مراكز رئيسية للابتكار الإعلامي، كما ناقشوا دور العلامات التجارية المباشرة للمستهلكين، والتجارة الإلكترونية، وتأثير ذلك على تخطيط وتنفيذ الحملات الإعلامية.
وشهدت كلية الموسيقا الملكية الشمالية في مانشستر، حضور أكثر من 400 من قادة ورموز الصناعة الإعلامية الناشئة، ومنهم الشركات الكبيرة والمبتكرة في مجالات البث والإعلام الرقمي، إلى جانب العديد من الوكالات الإعلامية المستقلة وشركات التكنولوجيا الناشئة، الذين استعرضوا تطورات نماذج الأعمال في القطاع الإعلامي.
وحضر أيضا ضمن جلسات المؤتمر متحدثون متخصصون في البث الإعلامي، وشركات تحليل إعلامي مستقلة، وشركات متخصصة في التكنولوجيا الإعلامية، الذين ناقشوا وتحدثوا بالفرص المتاحة أمام الوكالات الإعلامية الصغيرة منافسة العمالقة الإعلاميين في بيئة تتسم بالتغيير السريع، والرؤى الجديدة حول مواجهة التحديات المقبلة والفرص المتاحة في السوق الإعلامية البريطانية والدولية.
وقال المحرر العام لمنصة "The Media Leader"، عمر أوكس، إن هذا المؤتمر ليس حدثا إقليميا فحسب، بل هو اعتراف بدور شمال إنجلترا، وخاصة مانشستر، في تقديم بعض الابتكارات الأكثر تأثيرا في التخطيط والتنفيذ الإعلامي، إذ يعد المؤتمر فرصة للتركيز على النماذج الإعلامية المستقبلية، وعرض التقنيات الجديدة التي تقود تطور الصناعة الإعلامية.
وقال تطرق ستيف سكافردي، أحد أبرز المتحدثين، إلى مصطلح OTT (Over-The-Top) الذي يصف تقديم المحتوى الرقمي، مثل الفيديو والصوت، عبر الإنترنت مباشرة للمستخدمين من دون الحاجة إلى الاشتراك في خدمات الكيبل أو الأقمار الصناعية التقليدية، مشيرا إلى أن هذه الصناعة، التي تشمل منصات مثل نتفليكس ويوتيوب، ستكون واحدة من المحركات الأساسية لعوائد تقدر بسبعة مليارات جنيه استرليني بحلول عام 2029، مؤكدا أن مستقبل الإعلام يتجه نحو البث عبر الإنترنت بعيدا عن النماذج التقليدية للبث التلفزيوني.
وناقش المؤتمر مستقبل الأخبار ودورها الأساسي في تعزيز الديمقراطية ومحاربة خطابات الكراهية والمعلومات المضللة، وأكد المتحدثون على أهمية الاستثمار في الصحافة الجيدة، مشيرين إلى أن وسائل الإعلام الاجتماعية وتطبيقات البودكاست أصبحت جزءا أساسيا في نشر الأخبار.
وتحدث كريس وكر، مدير السياسات والعلاقات الحكومية، أهمية قيام القنوات الإعلامية بدراسات دقيقة للسوق والبحث عن مصادر جديدة، مشددا على أن الربط العاطفي بين العلامة التجارية والمستهلك هو العامل الحاسم في نجاح أي منصة إعلامية، وأضاف أن بناء هذا الارتباط العاطفي يساعد في ضمان ولاء الجمهور وتطور السوق الإعلامي.
من جانب آخر، تحدثت المخرجة إيما كرانستن، عن تأثير شركات التسويق على المؤسسات الإعلامية، مشيرة إلى أن دعم الشركات يعتمد على مدى توافق سياسات التحرير مع مبادئ تلك الشركات، وفي حال عدم التوافق، قد تحجب هذه الشركات دعمها المالي، مما يضع المؤسسات الإعلامية في وضع مادي صعب.
وتطرقت المناقشات إلى أهمية استهداف الجماهير بدقة، على الرغم من أن ذلك يتطلب الكثير من الموارد، وأوضح المتحدثون أن الفهم العميق لرغبات المستهلك وسعي وسائل الإعلام لتحقيقها هو السبيل للبقاء في ظل التحولات السريعة التي يشهدها القطاع الإعلامي.
وفي الختام، أشار الحضور إلى أن الأجهزة الذكية، مثل التلفزيونات الذكية، زاد استخداماتها بشكل كبير منذ العام 2014، ومن المتوقع أن تنمو هذه الصناعة بشكل هائل خلال العقد المقبل، مما يهدد بزوال أجهزة التلفزيون التقليدية، في ظل زيادة الإعلانات على هذه الأجهزة الحديثة، ما يفرض تحديا بإيجاد وتوزيع المحتوى على هذه المنصات.
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