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مؤتمر مستقبل الإعلام في مانشستر يناقش الفرص المتاحة بالسوق الإعلامية

9/28/2024 11:39:19 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) ديمة محبوبة مانشستر – ناقشت مجموعة من القيادات الإعلامية، في مدينة مانشستر الإنجليزية، أحدث التوجهات والابتكارات في الصناعة الإعلامية، عند اجتماعهم في مؤتمر "مستقبل الإعلام".
ويأتي هذا الحدث قبل أيام من انعقاد النسخة الرئيسية من المؤتمر في لندن، والذي انطلق لأول مرة في عام 2021 وأصبح مرجعا لأحداث الإعلام التجارية في المملكة المتحدة.
وتناول المتحدثون في المؤتمر، الممارسات الفضلى في شراء وبيع وتخطيط الإعلام التجاري، ونماذج الأعمال الإعلامية المتغيرة، والفرص المتاحة في السوق، خاصة مع تطور التكنولوجيا وزيادة الاعتماد على التحليل الإعلامي والمعلوماتي المتقدم.
وضمن أحد المحاور المهمة؛ سلط المشاركون الضوء على التحولات التي تقودها شركات التكنولوجيا الناشئة شمال إنجلترا، في مانشستر، ليدز، وليفربول، حيث أصبحت هذه المناطق مراكز رئيسية للابتكار الإعلامي، كما ناقشوا دور العلامات التجارية المباشرة للمستهلكين، والتجارة الإلكترونية، وتأثير ذلك على تخطيط وتنفيذ الحملات الإعلامية.
وشهدت كلية الموسيقا الملكية الشمالية في مانشستر، حضور أكثر من 400 من قادة ورموز الصناعة الإعلامية الناشئة، ومنهم الشركات الكبيرة والمبتكرة في مجالات البث والإعلام الرقمي، إلى جانب العديد من الوكالات الإعلامية المستقلة وشركات التكنولوجيا الناشئة، الذين استعرضوا تطورات نماذج الأعمال في القطاع الإعلامي.
وحضر أيضا ضمن جلسات المؤتمر متحدثون متخصصون في البث الإعلامي، وشركات تحليل إعلامي مستقلة، وشركات متخصصة في التكنولوجيا الإعلامية، الذين ناقشوا وتحدثوا بالفرص المتاحة أمام الوكالات الإعلامية الصغيرة منافسة العمالقة الإعلاميين في بيئة تتسم بالتغيير السريع، والرؤى الجديدة حول مواجهة التحديات المقبلة والفرص المتاحة في السوق الإعلامية البريطانية والدولية.
وقال المحرر العام لمنصة "The Media Leader"، عمر أوكس، إن هذا المؤتمر ليس حدثا إقليميا فحسب، بل هو اعتراف بدور شمال إنجلترا، وخاصة مانشستر، في تقديم بعض الابتكارات الأكثر تأثيرا في التخطيط والتنفيذ الإعلامي، إذ يعد المؤتمر فرصة للتركيز على النماذج الإعلامية المستقبلية، وعرض التقنيات الجديدة التي تقود تطور الصناعة الإعلامية.
وقال تطرق ستيف سكافردي، أحد أبرز المتحدثين، إلى مصطلح OTT (Over-The-Top) الذي يصف تقديم المحتوى الرقمي، مثل الفيديو والصوت، عبر الإنترنت مباشرة للمستخدمين من دون الحاجة إلى الاشتراك في خدمات الكيبل أو الأقمار الصناعية التقليدية، مشيرا إلى أن هذه الصناعة، التي تشمل منصات مثل نتفليكس ويوتيوب، ستكون واحدة من المحركات الأساسية لعوائد تقدر بسبعة مليارات جنيه استرليني بحلول عام 2029، مؤكدا أن مستقبل الإعلام يتجه نحو البث عبر الإنترنت بعيدا عن النماذج التقليدية للبث التلفزيوني.
وناقش المؤتمر مستقبل الأخبار ودورها الأساسي في تعزيز الديمقراطية ومحاربة خطابات الكراهية والمعلومات المضللة، وأكد المتحدثون على أهمية الاستثمار في الصحافة الجيدة، مشيرين إلى أن وسائل الإعلام الاجتماعية وتطبيقات البودكاست أصبحت جزءا أساسيا في نشر الأخبار.
وتحدث كريس وكر، مدير السياسات والعلاقات الحكومية، أهمية قيام القنوات الإعلامية بدراسات دقيقة للسوق والبحث عن مصادر جديدة، مشددا على أن الربط العاطفي بين العلامة التجارية والمستهلك هو العامل الحاسم في نجاح أي منصة إعلامية، وأضاف أن بناء هذا الارتباط العاطفي يساعد في ضمان ولاء الجمهور وتطور السوق الإعلامي.
من جانب آخر، تحدثت المخرجة إيما كرانستن، عن تأثير شركات التسويق على المؤسسات الإعلامية، مشيرة إلى أن دعم الشركات يعتمد على مدى توافق سياسات التحرير مع مبادئ تلك الشركات، وفي حال عدم التوافق، قد تحجب هذه الشركات دعمها المالي، مما يضع المؤسسات الإعلامية في وضع مادي صعب.
وتطرقت المناقشات إلى أهمية استهداف الجماهير بدقة، على الرغم من أن ذلك يتطلب الكثير من الموارد، وأوضح المتحدثون أن الفهم العميق لرغبات المستهلك وسعي وسائل الإعلام لتحقيقها هو السبيل للبقاء في ظل التحولات السريعة التي يشهدها القطاع الإعلامي.
وفي الختام، أشار الحضور إلى أن الأجهزة الذكية، مثل التلفزيونات الذكية، زاد استخداماتها بشكل كبير منذ العام 2014، ومن المتوقع أن تنمو هذه الصناعة بشكل هائل خلال العقد المقبل، مما يهدد بزوال أجهزة التلفزيون التقليدية، في ظل زيادة الإعلانات على هذه الأجهزة الحديثة، ما يفرض تحديا بإيجاد وتوزيع المحتوى على هذه المنصات.

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