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جدلية المناهج.. كيف تؤثر على سلوك الطلبة وأسرهم تربويا؟

9/28/2024 11:39:19 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) تغريد السعايدة عمان- حوار محتدم بين مؤيد ومعارض للآراء، وجانب آخر يتناول الأمر بروح الفكاهة الطرافة؛ تلك هي الحالة التي يعيشها المجتمع بكافة أطيافه. هذا التباين يظهر بوضوح على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تتركز النقاشات حول طبيعة المناهج الدراسية، وما تتضمنه بعض المواد، وخصوصاً المواد "الفنية".
أهال وطلبة يتابعون باهتمام ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول المناهج الدراسية. بل إن الكثيرين منهم باتوا يتصفحون كتب أبنائهم بحثا عن دلائل تدعم آرائهم حول بعض المواد الدراسية. إلا أن هذا الانشغال قد يؤثر على تفكير الطلبة، حيث يرى البعض أن ذلك قد "يقلل من أهمية بعض المواد الدراسية"، بينما يعتقد آخرون أن التعديل الأخير للمناهج "لا يقدم فائدة علمية حقيقية للطلبة".
فتحت المنصات والقنوات الإخبارية مجالات متعددة أمام المواطنين والمختصين لطرح آرائهم حول هذا الموضوع. في المقابل، قام المركز الوطني لتطوير المناهج بالرد بطريقة علمية على جميع الملاحظات المطروحة، مبدياً تجاوبا كبيرا مع تلك الآراء، حيث قام بتقسيم الردود بما يتناسب مع كل ملاحظة على حدة.
بالعودة إلى السنوات السابقة، فإن جدلية تغيير المناهج الدراسية لم تكن الأولى في الأردن. فقد واجهت وزارة التربية والتعليم في عامي 2014 و2016 العديد من الملاحظات من قِبل الأهالي، وتم حينها إجراء تعديلات على تلك المناهج. لذلك، لا تعد هذه المرة الأولى التي يثار فيها الجدل حول محتوى المناهج الدراسية في المجتمع، حيث يتم التركيز في كل مرة على جانب معين ومختلف.
بين مؤيد ومعارض، ونقد بناء وآخر ساخط على المنهاج، يجد الطلاب وأولياء أمورهم أنفسهم تحت ضغوط تربوية تمس حياتهم اليومية. فالمدرسة بمناهجها تمثل نظام حياة للطلاب، ولا يمكن أن تمر هذه الحالة عليهم مرور الكرام. إذ أصبح العديد منهم يتابعون كل ما يطرح حول المناهج، مما قد يؤثر سلبا على مسارهم الأكاديمي ويشتت انتباههم، بغض النظر عن مدى صحة النقد أو عدمه.
تضمن رد المركز الوطني لتطوير المناهج توضيح العديد من النقاط، مشيرا إلى استعداده لاستقبال التغذية الراجعة من المجتمع والميدان التربوي عبر العديد من القنوات المتاحة. كما أوضح أن النسخة الأولى من المناهج تعتبر تجريبية وقابلة للتطوير والتعديل بناء على ملاحظات المجتمع والميدان التربوي، بما يشمل الطلاب والمعلمين وخبراء وأولياء الأمور.
أكد المركز في رده أنه مؤسسة حكومية تستند في عملها إلى مرتكزات وطنية ودينية ومجتمعية راسخة، ويتحمل مسؤولية التطوير برغبة صادقة. وأوضح المركز أنه يسعى للتواصل بجميع الوسائل مع كوادره لاستقبال الملاحظات والتساؤلات والتغذية الراجعة، التي تعكس الحرص المشترك على مصلحة الطلاب، بعيداً عن محاولات الإثارة وتضليل الرأي العام.
من بين آلاف التعليقات التي تناولت آراء الأهالي حول هذا الموضوع، تقول هدى: "المسألة أصبحت مجرد انتقاد، رغم أن المناهج الأردنية تمر بمراحل تدقيق وإعداد ومراجعة قبل توزيعها على الطلبة." وترى أن الانتقاد يجب أن يكون من مختصين، ولا ينبغي الحديث دون معرفة. من جانبها، تشير إيمان إلى أنه حتى لو حدث خطأ أو لبس في المنهاج، يجب التساؤل عن دور المعلم الناقد الباحث، الذي يحمل رسالة سامية، وكذلك دور الأهالي في التوجيه والإرشاد. فالعملية متكاملة ولا ينبغي للجميع أن يتحدث دون الإطلاع على تفاصيل المنهج.
تستشهد ساجدة برأي صديقتها التي تعمل في مجال رياض الأطفال، حيث تلجأ عادة إلى الأناشيد والموسيقا كوسيلة لحل مشكلات الطلاب، مثل التعامل مع قضايا التنمر والخجل وضعف الشخصية. وتلاحظ مدى التفاعل والتحسن الملموس الذي يظهر بوضوح على طلابها نتيجة لهذه الأساليب.
تظهر الآراء المتعددة مدى التفاوت في التفاعل مع القضية المطروحة في ساحة النقاش العام، ولكن بعيداً عن أهمية تلك الآراء، فإن تأثير الأمر يختلف على الأهالي والطلاب. في هذا السياق، توضح الاختصاصية التربوية، الدكتورة سعاد غيث، أن هناك مختصين في مجال المناهج الدراسية، وأن المواضيع المتعلقة بالرأي العام تتطلب تدخل أصحاب الاختصاص ممن لديهم مرجعية شاملة في هذا الشأن. وتشير إلى أن دور المختص التربوي يقتصر على الصحة النفسية والتربوية للطلاب في هذه المرحلة، أما التفاصيل الفنية فتعود للمختصين بالمناهج فقط.
لذا، تتناول غيث هذا الموضوع الشائك بطريقة تربوية بحتة ودون تحيز. وتشير إلى أن الجدل وحالة التخبط التي عاشها الكثيرون في الفترة القليلة الماضية قد تؤثر سلبا على ثقة الأهالي والطلاب بالمناهج. كما قد تؤثر سلباً على المعلمين الذين قد تنقسم آراؤهم حول هذا الشأن، حيث لكل رأي أدلته وشواهده التي يستند إليها.
تصف غيث النقاشات المحتدمة التي تدور حالياً في المجتمع، وخاصة على منصات التواصل الاجتماعي، بأنها قد تكون صحية إذا أدت إلى نوع من التوافق بين المعنيين والمختصين بالمناهج، وبين مقدمي المناهج ومتلقيها من الطلاب وأولياء أمورهم. إذ من الضروري أن يكون هناك مناخ صحي يسمح بتبادل الآراء وتقبل الرأي الآخر، فضلاً عن تعزيز التفكير النقدي حول ما يحدث.
وفقا لغيث، إذا توفرت الأجواء الصحية للنقاش والطرح، فإن ذلك سيكون مفيدا وذا نفع فيما يتعلق بمناهج الطلبة. ومع ذلك، فإن التوتر وعدم تقبل ما يطرحه الآخرون سيؤدي حتماً إلى حدوث صراعات وتخبط وإحباط. فالمناهج لها حضور و"ثقل" كبير، إذ إنها تساهم في تشكيل المواطنين الذين تسعى الدولة إلى بنائهم، بما يساعد على النهوض بالواقع في جميع أشكاله.

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