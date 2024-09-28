جدلية المناهج.. كيف تؤثر على سلوك الطلبة وأسرهم تربويا؟

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
تغريد السعايدة
عمان- حوار محتدم بين مؤيد ومعارض للآراء، وجانب آخر يتناول الأمر بروح الفكاهة الطرافة؛ تلك هي الحالة التي يعيشها المجتمع بكافة أطيافه. هذا التباين يظهر بوضوح على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تتركز النقاشات حول طبيعة المناهج الدراسية، وما تتضمنه بعض المواد، وخصوصاً المواد "الفنية".
أهال وطلبة يتابعون باهتمام ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي
حول المناهج الدراسية. بل إن الكثيرين منهم باتوا يتصفحون كتب أبنائهم بحثا عن دلائل تدعم آرائهم حول بعض المواد الدراسية. إلا أن هذا الانشغال قد يؤثر على تفكير الطلبة، حيث يرى البعض أن ذلك قد "يقلل من أهمية بعض المواد الدراسية"، بينما يعتقد آخرون أن التعديل الأخير للمناهج "لا يقدم فائدة علمية حقيقية للطلبة".
فتحت المنصات والقنوات الإخبارية مجالات متعددة أمام المواطنين والمختصين لطرح آرائهم حول هذا الموضوع. في المقابل، قام المركز الوطني لتطوير المناهج بالرد بطريقة علمية على جميع الملاحظات المطروحة، مبدياً تجاوبا كبيرا مع تلك الآراء، حيث قام بتقسيم الردود بما يتناسب مع كل ملاحظة على حدة.
بالعودة إلى السنوات السابقة، فإن جدلية تغيير المناهج الدراسية لم تكن الأولى في الأردن. فقد واجهت وزارة التربية والتعليم في عامي 2014 و2016 العديد من الملاحظات من قِبل الأهالي، وتم حينها إجراء تعديلات على تلك المناهج. لذلك، لا تعد هذه المرة الأولى التي يثار فيها الجدل حول محتوى المناهج الدراسية في المجتمع، حيث يتم التركيز في كل مرة على جانب معين ومختلف.
بين مؤيد ومعارض، ونقد بناء وآخر ساخط على المنهاج، يجد الطلاب وأولياء أمورهم أنفسهم تحت ضغوط تربوية تمس حياتهم اليومية. فالمدرسة بمناهجها تمثل نظام حياة للطلاب، ولا يمكن أن تمر هذه الحالة عليهم مرور الكرام. إذ أصبح العديد منهم يتابعون كل ما يطرح حول المناهج، مما قد يؤثر سلبا على مسارهم الأكاديمي ويشتت انتباههم، بغض النظر عن مدى صحة النقد أو عدمه.
تضمن رد المركز الوطني لتطوير المناهج توضيح العديد من النقاط، مشيرا إلى استعداده لاستقبال التغذية الراجعة من المجتمع والميدان التربوي عبر العديد من القنوات المتاحة. كما أوضح أن النسخة الأولى من المناهج تعتبر تجريبية وقابلة للتطوير والتعديل بناء على ملاحظات المجتمع والميدان التربوي، بما يشمل الطلاب والمعلمين وخبراء وأولياء الأمور.
أكد المركز في رده أنه مؤسسة حكومية تستند في عملها إلى مرتكزات وطنية ودينية ومجتمعية راسخة، ويتحمل مسؤولية التطوير برغبة صادقة. وأوضح المركز أنه يسعى للتواصل بجميع الوسائل مع كوادره لاستقبال الملاحظات والتساؤلات والتغذية الراجعة، التي تعكس الحرص المشترك على مصلحة الطلاب، بعيداً عن محاولات الإثارة وتضليل الرأي العام.
من بين آلاف التعليقات التي تناولت آراء الأهالي حول هذا الموضوع، تقول هدى: "المسألة أصبحت مجرد انتقاد، رغم أن المناهج الأردنية تمر بمراحل تدقيق وإعداد ومراجعة قبل توزيعها على الطلبة." وترى أن الانتقاد يجب أن يكون من مختصين، ولا ينبغي الحديث دون معرفة. من جانبها، تشير إيمان إلى أنه حتى لو حدث خطأ أو لبس في المنهاج، يجب التساؤل عن دور المعلم الناقد الباحث، الذي يحمل رسالة سامية، وكذلك دور الأهالي في التوجيه والإرشاد. فالعملية متكاملة ولا ينبغي للجميع أن يتحدث دون الإطلاع على تفاصيل المنهج.
تستشهد ساجدة برأي صديقتها التي تعمل في مجال رياض الأطفال، حيث تلجأ عادة إلى الأناشيد والموسيقا كوسيلة لحل مشكلات الطلاب، مثل التعامل مع قضايا التنمر والخجل وضعف الشخصية. وتلاحظ مدى التفاعل والتحسن الملموس الذي يظهر بوضوح على طلابها نتيجة لهذه الأساليب.
تظهر الآراء المتعددة مدى التفاوت في التفاعل مع القضية المطروحة في ساحة النقاش العام، ولكن بعيداً عن أهمية تلك الآراء، فإن تأثير الأمر يختلف على الأهالي والطلاب. في هذا السياق، توضح الاختصاصية التربوية، الدكتورة سعاد غيث، أن هناك مختصين في مجال المناهج الدراسية، وأن المواضيع المتعلقة بالرأي العام تتطلب تدخل أصحاب الاختصاص ممن لديهم مرجعية شاملة في هذا الشأن. وتشير إلى أن دور المختص التربوي يقتصر على الصحة النفسية والتربوية للطلاب في هذه المرحلة، أما التفاصيل الفنية فتعود للمختصين بالمناهج فقط.
لذا، تتناول غيث هذا الموضوع الشائك بطريقة تربوية بحتة ودون تحيز. وتشير إلى أن الجدل وحالة التخبط التي عاشها الكثيرون في الفترة القليلة الماضية قد تؤثر سلبا على ثقة الأهالي والطلاب بالمناهج. كما قد تؤثر سلباً على المعلمين الذين قد تنقسم آراؤهم حول هذا الشأن، حيث لكل رأي أدلته وشواهده التي يستند إليها.
تصف غيث النقاشات المحتدمة التي تدور حالياً في المجتمع، وخاصة على منصات التواصل الاجتماعي، بأنها قد تكون صحية إذا أدت إلى نوع من التوافق بين المعنيين والمختصين بالمناهج، وبين مقدمي المناهج ومتلقيها من الطلاب وأولياء أمورهم. إذ من الضروري أن يكون هناك مناخ صحي يسمح بتبادل الآراء وتقبل الرأي الآخر، فضلاً عن تعزيز التفكير النقدي حول ما يحدث.
وفقا لغيث، إذا توفرت الأجواء الصحية للنقاش والطرح، فإن ذلك سيكون مفيدا وذا نفع فيما يتعلق بمناهج الطلبة. ومع ذلك، فإن التوتر وعدم تقبل ما يطرحه الآخرون سيؤدي حتماً إلى حدوث صراعات وتخبط وإحباط. فالمناهج لها حضور و"ثقل" كبير، إذ إنها تساهم في تشكيل المواطنين الذين تسعى الدولة إلى بنائهم، بما يساعد على النهوض بالواقع في جميع أشكاله.
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