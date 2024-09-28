توفير خيارات آمنة في النقل يعزز مشاركة الفتيات في الحياة العامة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
هديل غبّون
عمان - أظهر تقرير منهجي أعدته منظمة النهضة العربية "أرض"، شمل الأردن ولبنان ومصر، بأن منظمات المجتمع المدني التي تقودها "نساء" تعتبر النموذج الأول للفتيات والشابات في القيادة من خارج الأسرة، فيما تعتبر الأمهات النموذج الأول من داخل الأسرة.
واشتمل التقرير الذي صدر في الثاني من سبتمبر( أيلول) الحالي، على عينة مستهدفة في كل من الأردن ولبنان ومصر، وشكلت العينة من الأردن ما نسبته 53.4 % من المستطلعات من الفتيات والشابات، مقابل 33.3 % من لبنان، و13.3 % من مصر.
ويستند التقرير الإجرائي إلى برنامج مشروع يحمل عنوان "هي تقود"، مشترك مع منظمة بلان انترناشيونال الهولندية، بهدف توفير رؤى لصناع القرار حول عوامل تمكين القيادات النسائية في المجتمع والمعوقات أمامهن في تحقيق ذلك، إضافة للتركيز على عوامل المساهمة بوصول النساء للمواقع القيادية ودعم أدوارهن بشكل أكبر في أسرهن ومجتمعاتهن.
وأوصى التقرير بضرورة تحسين "خدمات السلامة العامة عبر إضاءة الشوارع، وتوفير خيارات آمنة لوسائل النقل العام، لتحقيق قدر أكبر من الحرية لمشاركة النساء والفتيات في المجال العام وتحقيق القيادة، حيث اعتبر التقرير أن فرض بعض القيود داخل الأسر على حركة الإناث لديها، مرده إلى "مخاطر الحيز العام" وليس إلى الأعراف الصارمة.
ويظهر التقرير، أن هناك تحولات داخل الأسر، تتجه نحو الدعم للفتيات في تحقيق القيادة، بالرغم من استمرار بعض القيود التي تمارس بسبب "الحيز العام"، مثل العنف أو الحوادث المحتملة.
ويركز التقرير على كيفية تأثير التحولات في الديناميكيات الاجتماعية والتوجهات الإقليمية على الأدوار القيادية للفتيات والشابات في البلدان الثلاثة، مؤكدا أنه بالرغم من الصعوبات التي تواجه الوصول إلى القيادة، إلا أنها شرط أساسي لتحقيق المساواة الحقيقية بين الجنسين.
ورأت العينة المستهدفة في البلدان الثلاثة، بأن الأمهات " قدوة أساسية داخل الأسرة"، لاعتبارات تتعلق بالتأثير الخاص والتضحية، والقدرة على الصمود والالتزام وكذلك الحماية من الضغوط الخارجية على الأسرة.
ويصف التقرير"التعليم" بأنه قوة أساسية تحويلية في حياة الشابات والفتيات، كما يعتبر الاستقلال المالي عاملا آخر يحظى بتقدير كبير من الأسر، وضروريا "للنمو الشخصي والمهني" للشابات والفيتات.
وأدرج التقرير "الشمول الرقمي" وإمكانية الوصول إلى التكنولوجيا، كعاملين أساسيين بتنمية مهارات القيادة لدى الشابات والفتيات، مع بيان الأثر الإيجابي لمحو الأمية الرقمية على تنمية القيادة وتطويرها.
وأدرج التقرير 6 من العوامل الداعمة و6 من العواملة المعيقة أمام الشابات داخل أسرهن، تمثلت في المشاركة العامة والتغلب على الصور النمطية وفرص التعلم والحماية، وتقاسم المسؤولية و الحوار بين الأجيال.
وخلص التقرير إلى أن فرض القيود على حركة الفتيات والشابات داخل الأسرة وتعزيز الأدوار الجندرية والوصول المحدود للموارد التعليمية والحماية المفرطة للفتيات خشية التحرش، والترويج لفكرة التضحية من أجل الأسرة بدلا من الطموحات الشخصية للفتيات، والتواصل المحدود داخل الأسرة، يعد من المعوقات لتحقيق القيادة.
وتطرق التقرير للأطر المؤسسية والقانونية في البلدان الثلاثة، لمكافحة العنف ضد المرأة في المجال العام، مع الإشارة إلى تعديلات قانون العمل الأردني في البند 6 من المادة 29 لعام 2023، والتي شملت إضافة تجريم التحرش الجنسي وفرض عقوبات عليه في أماكن العمل، وكذلك زيادة المقاعد المخصصة للنساء في البرلمان الأردني، بواقع 18 مقعدا في الدوائر المحلية وفقا لقانون الانتخاب الجديدة لسنة 2022.
وأشار التقرير إلى أن إدخال نظام الكوتا، يشير بشكل متزايد في نصف دول جامعة الدول الدول العربية (11 دولة من أصل 22 دولة).
وتطرق التقرير أيضا إلى المنظومة التعليمية في الأردن، التي قال إنها شرعت بإدخال إصلاحات "طموحة" في النظام التعليمي الأردني، بما يتماشى مع الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة.
وأوصى التقرير، بتعزيز النماذج النسائية الإيجابية في المجتمع، وإنشاء منتديات للحوار بين الأجيال في المجتمع، خاصة بين أولياء الأمور والأطفال بشأن الطموحات والتحديات لدى الطرفين، وتعزيز الشمول الرقمي للفتيات والشابات وأسرهن ومحو الأمية الرقمية وضمان المساواة في الوصول إلى التكنولوجيا.
MENAFN28092024000072011014ID1108726084