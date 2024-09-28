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توفير خيارات آمنة في النقل يعزز مشاركة الفتيات في الحياة العامة

9/28/2024 11:39:03 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) هديل غبّون عمان - أظهر تقرير منهجي أعدته منظمة النهضة العربية "أرض"، شمل الأردن ولبنان ومصر، بأن منظمات المجتمع المدني التي تقودها "نساء" تعتبر النموذج الأول للفتيات والشابات في القيادة من خارج الأسرة، فيما تعتبر الأمهات النموذج الأول من داخل الأسرة.
واشتمل التقرير الذي صدر في الثاني من سبتمبر( أيلول) الحالي، على عينة مستهدفة في كل من الأردن ولبنان ومصر، وشكلت العينة من الأردن ما نسبته 53.4 % من المستطلعات من الفتيات والشابات، مقابل 33.3 % من لبنان، و13.3 % من مصر.
ويستند التقرير الإجرائي إلى برنامج مشروع يحمل عنوان "هي تقود"، مشترك مع منظمة بلان انترناشيونال الهولندية، بهدف توفير رؤى لصناع القرار حول عوامل تمكين القيادات النسائية في المجتمع والمعوقات أمامهن في تحقيق ذلك، إضافة للتركيز على عوامل المساهمة بوصول النساء للمواقع القيادية ودعم أدوارهن بشكل أكبر في أسرهن ومجتمعاتهن.
وأوصى التقرير بضرورة تحسين "خدمات السلامة العامة عبر إضاءة الشوارع، وتوفير خيارات آمنة لوسائل النقل العام، لتحقيق قدر أكبر من الحرية لمشاركة النساء والفتيات في المجال العام وتحقيق القيادة، حيث اعتبر التقرير أن فرض بعض القيود داخل الأسر على حركة الإناث لديها، مرده إلى "مخاطر الحيز العام" وليس إلى الأعراف الصارمة.
ويظهر التقرير، أن هناك تحولات داخل الأسر، تتجه نحو الدعم للفتيات في تحقيق القيادة، بالرغم من استمرار بعض القيود التي تمارس بسبب "الحيز العام"، مثل العنف أو الحوادث المحتملة.
ويركز التقرير على كيفية تأثير التحولات في الديناميكيات الاجتماعية والتوجهات الإقليمية على الأدوار القيادية للفتيات والشابات في البلدان الثلاثة، مؤكدا أنه بالرغم من الصعوبات التي تواجه الوصول إلى القيادة، إلا أنها شرط أساسي لتحقيق المساواة الحقيقية بين الجنسين.
ورأت العينة المستهدفة في البلدان الثلاثة، بأن الأمهات " قدوة أساسية داخل الأسرة"، لاعتبارات تتعلق بالتأثير الخاص والتضحية، والقدرة على الصمود والالتزام وكذلك الحماية من الضغوط الخارجية على الأسرة.
ويصف التقرير"التعليم" بأنه قوة أساسية تحويلية في حياة الشابات والفتيات، كما يعتبر الاستقلال المالي عاملا آخر يحظى بتقدير كبير من الأسر، وضروريا "للنمو الشخصي والمهني" للشابات والفيتات.
وأدرج التقرير "الشمول الرقمي" وإمكانية الوصول إلى التكنولوجيا، كعاملين أساسيين بتنمية مهارات القيادة لدى الشابات والفتيات، مع بيان الأثر الإيجابي لمحو الأمية الرقمية على تنمية القيادة وتطويرها.
وأدرج التقرير 6 من العوامل الداعمة و6 من العواملة المعيقة أمام الشابات داخل أسرهن، تمثلت في المشاركة العامة والتغلب على الصور النمطية وفرص التعلم والحماية، وتقاسم المسؤولية و الحوار بين الأجيال.
وخلص التقرير إلى أن فرض القيود على حركة الفتيات والشابات داخل الأسرة وتعزيز الأدوار الجندرية والوصول المحدود للموارد التعليمية والحماية المفرطة للفتيات خشية التحرش، والترويج لفكرة التضحية من أجل الأسرة بدلا من الطموحات الشخصية للفتيات، والتواصل المحدود داخل الأسرة، يعد من المعوقات لتحقيق القيادة.
وتطرق التقرير للأطر المؤسسية والقانونية في البلدان الثلاثة، لمكافحة العنف ضد المرأة في المجال العام، مع الإشارة إلى تعديلات قانون العمل الأردني في البند 6 من المادة 29 لعام 2023، والتي شملت إضافة تجريم التحرش الجنسي وفرض عقوبات عليه في أماكن العمل، وكذلك زيادة المقاعد المخصصة للنساء في البرلمان الأردني، بواقع 18 مقعدا في الدوائر المحلية وفقا لقانون الانتخاب الجديدة لسنة 2022.
وأشار التقرير إلى أن إدخال نظام الكوتا، يشير بشكل متزايد في نصف دول جامعة الدول الدول العربية (11 دولة من أصل 22 دولة).
وتطرق التقرير أيضا إلى المنظومة التعليمية في الأردن، التي قال إنها شرعت بإدخال إصلاحات "طموحة" في النظام التعليمي الأردني، بما يتماشى مع الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة.
وأوصى التقرير، بتعزيز النماذج النسائية الإيجابية في المجتمع، وإنشاء منتديات للحوار بين الأجيال في المجتمع، خاصة بين أولياء الأمور والأطفال بشأن الطموحات والتحديات لدى الطرفين، وتعزيز الشمول الرقمي للفتيات والشابات وأسرهن ومحو الأمية الرقمية وضمان المساواة في الوصول إلى التكنولوجيا.

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