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النهضة الوطنية والريادة

9/28/2024 11:39:03 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) د. جهاد يونس القديمات غالبا ما تكون مشاريع النهضة جزءاً من رؤية وطنية تسعى إلى إعادة بناء المجتمع بشكل شامل ومستدام، من خلال تحقيق نهضة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والسياسي.
يتضمن الجانب الاقتصادي تطوير البنية التحتية، ودعم الصناعات المحلية، وتشجيع الابتكار والتكنولوجيا، وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام، وتحسين جودة الحياة من خلال تقديم خدمات صحية وتعليمية متطورة، وتعزيز العدالة الاجتماعية على الجانب الاجتماعي.
اما على الجانب الثقافي فيشمل المحافظة على التراث الثقافي، ودعم الإبداع الفني والأدبي، وتعزيز الهوية الوطنية، واصلاح الأنظمة السياسية والقانونية لتكون أكثر شفافية وعدالة، ودعم المشاركة السياسية والديمقراطية على الجانب السياسي.
تتمحور مشاريع النهضة حول تحقيق تحول جذري في مختلف جوانب الحياة لتحقيق تنمية متكاملة ومستدامة، وتعتمد نجاح هذه المشاريع على العديد من العوامل والمكونات، منها الى سبيل المثال: التعليم والبحث العلمي، والابتكار والتكنولوجيا، والمشاركة المجتمعية والتمكين.
يعد التعليم المحور الأساسي لأي مشروع نهضوي؛ وهو الذي يبني جيلًا قادرًا على قيادة التغيير، فمن خلال تطوير المناهج ورفع جودة التعليم في جميع مراحله، وتعزيز البحث العلمي وربط الجامعات والمؤسسات البحثية بالقطاع الصناعي والاقتصادي لتطوير حلول إبداعية وتكنولوجية؛ يمكن بناء كوادر بشرية مؤهلة قادرة على الاستجابة لتحديات العصر، والمساهمة في انجاح المشاريع الوطنية.
وفي مجال الابتكار والتكنولوجيا، فتشجيع ريادة الاعمال ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتحفيز الابتكار يساهم في تعزيز مختلف القطاعات، كما ان تبني التكنولوجيا المتقدم، عبر إدخال تقنيات مثل الذكاء الاصطناعي AI، البلوك تشين Block Chain ، والطاقة المتجددة Renewable Energy في مختلف المجالات يساهم أيضا في زيادة الإنتاجية وتعزيز الاستدامة، مع مراعاة التوجه نحو الاقتصاد الرقمي، أي تحويل النظم التقليدية إلى نظم رقمية متطورة تُعزز من التنافسية والابتكار.
وعلى صعيد الريادة فان ريادة الأعمال ترتكز على الابتكار، والمخاطرة، وخلق منتجات أو خدمات جديدة بهدف الاستجابة للاحتياجات أو التحديات في السوق أو المجتمع، لكن هناك تشابكا بين مشاريع النهضة والريادة في عدة جوانب، حيث يمكن أن تكون مشاريع النهضة الوطنية ريادية إذا تضمنت الابتكار، وتحفيز ريادة الأعمال، من خلال دعم وتشجيع إطلاق المشاريع الريادية، سواء من خلال تقديم التمويل، او التدريب، أو تسهيل الإجراءات القانونية لرواد الأعمال، إضافة خلق فرص جديدة، عبر فتح مجالات جديدة للنمو الاقتصادي، وتشجيع الشركات الناشئة في قطاعات التكنولوجيا، والطاقة المتجددة، والاقتصاد الرقمي.
إنشاء منصات رقمية وتطوير تقنيات حديثة يُعتبر رياديًا إذا كان الابتكار والتكنولوجيا جزءًا من الاستراتيجية. كذلك، تحسين الخدمات العامة من خلال الابتكار، مثل تطوير مشاريع لتحسين التعليم، الصحة، والنقل باستخدام حلول مبتكرة وريادية، يُعتبر جزءًا من النهج الريادي.
ورغم التداخل بين مشاريع النهضة وريادة الأعمال، هناك اختلاف جوهري بينهما؛ فمشاريع النهضة تركز على أهداف شاملة ومجتمعية بقيادة الدولة، مثل تحسين التعليم والبنية التحتية، في حين تعتمد المشاريع الريادية على الابتكار والمخاطرة الفردية أو الجماعية لخلق حلول جديدة بدافع الربح أو إحداث تأثير مجتمعي معين.
في المحصلة يمكن اعتبار مشاريع النهضة الوطنية ريادية إذا كانت تعتمد على الابتكار، وتقديم حلولاً جديدة للتحديات الوطنية، ورغم أن مشاريع النهضة تسعى لتحقيق التنمية الشاملة، فإن العناصر الريادية فيها تساهم في تسريع وتيرة التغيير بطرق أكثر إبداعًا وفعالية.

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