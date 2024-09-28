ردود فعل إقليمية ودولية على اغتيال حسن نصرالله

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أكد حزب الله اللبناني، السبت، اغتيال أمينه العام حسن نصر الله، وذلك بعد سلسلة غارات إسرائيلية على ضاحية بيروت الجنوبية معقل الحزب، وهو ما أكدت إسرائيل في بيان سبق إعلان الجماعة.
فيما يلي ردود فعل من سياسيين إقليميين وغيرهم على اغتيال نصر الله:
وزارة الخارجية الإيرانية
قالت الوزارة في بيان إن "مسار نصر الله سيستمر وسيتحقق هدفه في تحرير القدس".
الرئيس الفلسطيني محمود عباس
قدم عباس تعازيه للبنان وحزب الله، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا). وأضافت الوكالة أن "الرئيس قدم تعازيه الحارة للحكومة اللبنانية والشعب اللبناني الشقيق باستشهاد الضحايا المدنيين الذين سقطوا نتيجة العدوان الإسرائيلي الغاشم، واستمرار حرب الإبادة ضد الشعبين الفلسطيني واللبناني".
الحوثيون
نعى الحوثيون المتحالفون مع إيران، نصر الله، وأضافوا أن "الاستشهاد... سيزيد جذوة التضحية وحرارة الاندفاع وقوة العزيمة وشكيمة الاستمرارية".
رئيس وزراء العراق
قال رئيس وزراء العراق إن اغتيال نصر الله "يعبر عن الرغبة المستهترة الساعية إلى توسعة الصراع على حساب كل شعوب المنطقة وأمنها واستقرارها".
جيش الاحتلال الإسرائيلي
قال رئيس هيئة أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي "قتل نصر الله بلا تمييز مدنيين إسرائيليين وكان يهدف إلى إنهاء هذه الحرب بتدمير دولة إسرائيل. كفلنا عدم حدوث ذلك. قضينا عليه، وسنزداد قوة. لقد قتل حزب الله الأبرياء في أنحاء العالم، وأخفى أسلحته تحت منازل العائلات والنساء والأطفال وحولهم إلى دروع بشرية. وكما أظهرنا، لن نسمح بمثل هذا التهديد لمواطنينا. نحن عازمون على الاستمرار في تدمير منظمة حزب الله الإرهابية ومواصلة القتال".
مقتدى الصدر
نعى السياسي الشيعي العراقي نصر الله، وقال إنه "رفيق درب المقاومة والممانعة".
جبران باسيل
نعى السياسي المسيحي اللبناني البارز نصر الله وقال إن اغتياله خسارة كبيرة، وذكر أنه وقت عصيب على جميع اللبنانيين، مضيفا "بمواجهة العدو الإسرائيلي، لا خيار إلا أن نكون معا كلبنانيين".
ميشال عون الرئيس اللبناني السابق
قال عون في بيان "باستشهاد سماحة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، يفقد لبنان قائدا مميزا وصادقا... ما يشهده وطننا من مخاطر نتيجة العدوان الإسرائيلي المستمر، يتطلب الارتقاء إلى أعلى مستوى من التضامن الوطني الذي يحمي وحدتنا ويحصّنها، لأن بها الخلاص الحقيقي".
سعد الحريري رئيس الوزراء اللبناني الأسبق
"اغتيال السيد حسن نصر الله أدخل لبنان والمنطقة في مرحلة عنف جديدة. إنه عمل جبان مدان جملة وتفصيلا، نحن الذين دفعنا غاليا من أحبتنا حين صار الاغتيال بديلا للسياسة. رحم الله السيد حسن وأخلص التعازي لعائلته ورفاقه. اختلفنا كثيرا مع الراحل وحزبه، والتقينا قليلا لكن كان لبنان خيمة الجميع، وفي هذه المرحلة البالغة الصعوبة تبقى وحدتنا وتضامننا الأساس".
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
في منشور على موقع إكس بعد مقتل نصر الله لم يذكر اسمه، قال أردوغان إنه يندد بالهجمات الأخيرة في لبنان التي قال إنها جزء من سياسة إسرائيلية "للإبادة الجماعية والاحتلال والغزو" وقال إن العالم الإسلامي يجب أن يظهر موقفا "أكثر حزما".-(وكالات)
MENAFN28092024000072011014ID1108726080
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.