ردود فعل إقليمية ودولية على اغتيال حسن نصرالله



فيما يلي ردود فعل من سياسيين إقليميين وغيرهم على اغتيال نصر الله:

وزارة الخارجية الإيرانية

قالت الوزارة في بيان إن "مسار نصر الله سيستمر وسيتحقق هدفه في تحرير القدس".

الرئيس الفلسطيني محمود عباس

قدم عباس تعازيه للبنان وحزب الله، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا). وأضافت الوكالة أن "الرئيس قدم تعازيه الحارة للحكومة اللبنانية والشعب اللبناني الشقيق باستشهاد الضحايا المدنيين الذين سقطوا نتيجة العدوان الإسرائيلي الغاشم، واستمرار حرب الإبادة ضد الشعبين الفلسطيني واللبناني".

الحوثيون

نعى الحوثيون المتحالفون مع إيران، نصر الله، وأضافوا أن "الاستشهاد... سيزيد جذوة التضحية وحرارة الاندفاع وقوة العزيمة وشكيمة الاستمرارية".

رئيس وزراء العراق

قال رئيس وزراء العراق إن اغتيال نصر الله "يعبر عن الرغبة المستهترة الساعية إلى توسعة الصراع على حساب كل شعوب المنطقة وأمنها واستقرارها".

جيش الاحتلال الإسرائيلي

قال رئيس هيئة أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي "قتل نصر الله بلا تمييز مدنيين إسرائيليين وكان يهدف إلى إنهاء هذه الحرب بتدمير دولة إسرائيل. كفلنا عدم حدوث ذلك. قضينا عليه، وسنزداد قوة. لقد قتل حزب الله الأبرياء في أنحاء العالم، وأخفى أسلحته تحت منازل العائلات والنساء والأطفال وحولهم إلى دروع بشرية. وكما أظهرنا، لن نسمح بمثل هذا التهديد لمواطنينا. نحن عازمون على الاستمرار في تدمير منظمة حزب الله الإرهابية ومواصلة القتال".

مقتدى الصدر

نعى السياسي الشيعي العراقي نصر الله، وقال إنه "رفيق درب المقاومة والممانعة".

جبران باسيل

نعى السياسي المسيحي اللبناني البارز نصر الله وقال إن اغتياله خسارة كبيرة، وذكر أنه وقت عصيب على جميع اللبنانيين، مضيفا "بمواجهة العدو الإسرائيلي، لا خيار إلا أن نكون معا كلبنانيين".

ميشال عون الرئيس اللبناني السابق

قال عون في بيان "باستشهاد سماحة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، يفقد لبنان قائدا مميزا وصادقا... ما يشهده وطننا من مخاطر نتيجة العدوان الإسرائيلي المستمر، يتطلب الارتقاء إلى أعلى مستوى من التضامن الوطني الذي يحمي وحدتنا ويحصّنها، لأن بها الخلاص الحقيقي".

سعد الحريري رئيس الوزراء اللبناني الأسبق

"اغتيال السيد حسن نصر الله أدخل لبنان والمنطقة في مرحلة عنف جديدة. إنه عمل جبان مدان جملة وتفصيلا، نحن الذين دفعنا غاليا من أحبتنا حين صار الاغتيال بديلا للسياسة. رحم الله السيد حسن وأخلص التعازي لعائلته ورفاقه. اختلفنا كثيرا مع الراحل وحزبه، والتقينا قليلا لكن كان لبنان خيمة الجميع، وفي هذه المرحلة البالغة الصعوبة تبقى وحدتنا وتضامننا الأساس".

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

في منشور على موقع إكس بعد مقتل نصر الله لم يذكر اسمه، قال أردوغان إنه يندد بالهجمات الأخيرة في لبنان التي قال إنها جزء من سياسة إسرائيلية "للإبادة الجماعية والاحتلال والغزو" وقال إن العالم الإسلامي يجب أن يظهر موقفا "أكثر حزما".-(وكالات)

MENAFN28092024000072011014ID1108726080