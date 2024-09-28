كيف تعامل الاحتلال مع لبنان كأخطر جبهة؟

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
الدوحة- أنهى الجيش الصهيوني هجماته المكثفة على لبنان بتنفيذ ضربة نوعية هي الأشد خطورة والأكثر ضراوة باستهداف مقر قيادة حزب الله في الضاحية الجنوبية، ليعلن على لسان متحدثه الرسمي اغتيال الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله برفقة عدد كبير من قيادات الحزب، ليكمل تحطيم سلسلة القيادة في الحزب بعد اغتيال فؤاد شكر القائد العسكري للحزب، وإبراهيم عقيل رئيس العمليات، وقادة الجبهات والوحدات القتالية والقوة الجوية والوحدة الصاروخية، ومحدثا حالة فراغ غير مسبوقة في البنية الهيكلية للحزب الذي أكد خبر اغتيال قائده ببيان نعي أصدره بعد قرابة يوم من الهجوم. بهذا تعرض الحزب الذي يُعرف كأكبر مجموعة مسلحة دون الدول، لأقسى ضرباته وأصعبها، مما يثير التساؤل حول مستقبل الحرب في جبهة لبنان، بل وفي المنطقة.
كل هذا في ضوء سيناريوهات مسبقة تدعو إلى استكمال الجهد العسكري بتنفيذ عملية برية في لبنان حال استمرار إطلاق القذائف والصواريخ على الكيان الصهيوني، وتسريع الجهود لتفكيك محور المقاومة الذي مثّل حزب الله جوهرة التاج فيه، وصولا إلى استهداف المشروع النووي الإيراني.
تغيير النهج لإزالة المخاوف
"لو كانوا سريعين بما فيه الكفاية، لما تمكنا من إيقافهم إلا عند حيفا أي على بعد نحو 26 ميلا إلى الجنوب من الحدود اللبنانية".
تجسد تلك العبارة التي أوردها آموس هرئيل المحلل العسكري لصحيفة هآرتس نقلا عن قائد فرقة بالجيش الاحتلالي في سياق الحديث عن الخشية من شن قوة الرضوان التابعة لحزب الله هجوما مباغتا إثر بدء عملية طوفان الأقصى صبيحة 7 تشرين الأول (اكتوبر) الماضي، المخاوف الكامنة في العقل العسكري الصهيوني تجاه جبهة جنوب لبنان.
إن تلك المخاوف فاقت سقف تحركات حزب الله وفق ما كشفته مجريات الصراع خلال قرابة سنة من القتال، وقد دفعت آنذاك جيش الاحتلال للمسارعة بنشر 3 فرق عسكرية في الشمال، فيما أصدرت حكومة نتنياهو أمرا بإجلاء جميع السكان الذين يعيشون على بعد 3 أميال من الحدود اللبنانية، ونقلهم للإقامة في فنادق وأماكن أخرى على نفقة الدولة.
هذا القرار حوَّل نحو 60 ألف صهيوني إلى عبء على الاقتصاد، وجعل المنطقة الحدودية بمثابة منطقة أمنية عازلة داخل الكيان المحتل للمرة الأولى، وهو ما استثمره حزب الله في تنفيذ هجمات يومية بصواريخ موجهة وقذائف صاروخية على مستوطنات خط الجبهة مما أدى لدمار واسع شمل في مستوطنة المطلة نحو %70 من إجمالي منازلها.
ولكن تل أبيب قررت في أيلول (سبتمبر) 2024 تغيير المعادلة ونقل ثقل الحرب إلى الجبهة اللبنانية التي ظلت تستعد للحرب عليها منذ عام 2006، ووجهت ضربات نوعية للحزب بلغت أوجها بقصف مقر قيادة حزب الله أسفل الضاحية الجنوبية مستهدفة أمين عام حزب الله حسن نصر الله وعددا كبيرا من قادة وكوادر الحزب في هجوم يرجح أن ينقل الحرب لمربع آخر أشد ضراوة.
الجبهة الأخطر قبل الحرب
"لقد شهدت السنوات الأخيرة تحول الساحة الشمالية إلى التحدي العسكري الرئيسي الذي تواجهه إسرائيل".
لم تكن تلك الجملة مجرد رأي شخصي لقائد عسكري، إنما جاءت ضمن مخرجات مشروع نفذه معهد دراسات الأمن القومي الصهيوني (INSS)، ونُشر غالبية محتوى المشروع في عام 2021 بعنوان "الحرب القادمة في الشمال: السيناريوهات والبدائل الإستراتيجية والتوصيات"، بينما لم تُنشر بعض مضامينه الأخرى لحساسيتها الأمنية مع تسليمها كملحق سري للجهات المعنية داخل المؤسسة العسكرية الصهيونية.
سعى المشروع المذكور لتقييم الشكل الذي يمكن أن تأخذه الحرب الصهيونية القادمة في لبنان بهدف تقديم توصيات لصُناع القرار، واستعان بآراء مجموعة من الخبراء من أبرزهم رئيس الأركان السابق غادي آيزنكوت، ومستشار الأمن القومي السابق الذي عمل أيضا مديرًا للتخطيط في الجيش غيورا آيلاند، ورئيس شعبة الاستخبارات العسكرية السابق آموس يادلين.
بحسب المشروع المشار إليه، فجنوب لبنان يمثل أحد أخطر دوائر التهديد تجاه الاحتلال نظرا لقربه المباشر من الحدود مما يتيح لقوة الرضوان بحزب الله التسلل وشن هجوم بري يستهدف تجمعات سكانية وأصولا عسكرية في الجليل فضلا عن امتلاك حزب الله -وفق ما يشير عدد من التقارير- لما يزيد على 150 ألف صاروخ متنوع المدى مما يهدد كافة المدن الإسرائيلية.
أُدرج لبنان برفقة سورية ضمن "الدائرة الأولى" من التهديد داخل جيش الاحتلال، بينما أُدرج العراق ضمن "الدائرة الثانية"، فيما أُدرجت إيران واليمن ضمن "الدائرة الثالثة". وظل الكابوس الذي يخشى منه الخبراء العسكريون الصهاينة هو حدوث حرب متزامنة متعددة الجبهات في الدوائر الثلاثة بالتزامن مع اشتعال غزة والضفة الغربية، ضمن ما أطلقوا عليه "حلقة النار" الإيرانية.
في مواجهة التهديد الذي مثّله حزب الله، وبالأخص إثر تدخله في سورية، وتدشين جسر بري يربط بين طهران ولبنان عبر العراق وسورية، اعتمد الاحتلال رسميا في وثيقة الجيش الإستراتيجية الصادرة عام 2015 مقاربة "المعركة بين الحروب" والتي تُصنف كمعركة تحت عتبة الحرب، وذلك بعد عامين من الشروع فعليا في تنفيذها على أرض الميدان بهدف إضعاف قدرات الحزب من خلال جهود عرقلة نقل أسلحة متطورة من طهران إلى لبنان، ومنعه من تأسيس بنية تحتية عسكرية راسخة في جنوب سورية.
ونُفذت تلك المقاربة بواسطة غارات جوية وقصف مدفعي بالاعتماد على معلومات استخباراتية ونيران دقيقة.
لم تنجح مقاربة "المعركة بين الحروب" رغم ضراوتها خلال عقد تقريبا في منع حزب الله من تعزيز ترسانته العسكرية، فزاد من عدد صواريخه التي قُدرت بنحو 40 ألف صاروخ في عام 2006 لتصل إلى 4 أضعاف، كما طور دقة العديد منها عبر مشروع الصواريخ الدقيقة.
وكذلك شرع الحزب في تصنيع طائرات مسيرة محليا داخل لبنان فضلا عما جلبه من إيران، وعزز قواته بأنظمة دفاع جوي، ورغم أنها لم تمثل تهديدا كبيرا للطائرات الحربية الصهيونية المتطورة إلا أنها حدّت من قدرة الطيران المسير على التحليق في الأجواء اللبنانية بحسب تقارير الأمم المتحدة، وقد نجح دفاعه الجوي أثناء الحرب الحالية في إسقاط 5 طائرات مسيرة كبيرة الحجم.
وتزامن ما سبق مع تعزيز حزب الله لتواجد مقاتليه في جنوب نهر الليطاني على الحدود اللبنانية، وهو ما اعتبرته تل أبيب انتهاكا لقرار مجلس الأمن 1701 الذي أنهى حرب عام 2006 ونص على انسحاب عناصر الحزب إلى شمال الليطاني، وقصر الوجود العسكري جنوب النهر على الجيش اللبناني وقوات اليونيفيل.
وإزاء ذلك درس المخططون العسكريون الصهاينة عدة سيناريوهات للتعامل مع حزب الله والجبهة اللبنانية.
ورأى المخططون الصهاينة صعوبة في تقويض قدرات حزب الله من خلال القوة الجوية فقط دون القيام بعملية برية، وشدد العديد منهم على ضرورة تنفيذ مناورة برية في الحرب القادمة جنوب نهر الليطاني، قوية وعنيفة لكنها قصيرة المدة بهدف تدمير القدرات العسكرية للحزب في المنطقة الحدودية، وبالأخص منصات الصواريخ ومواقع قوة الرضوان، وذلك بعد قصف جوي يستند إلى استخبارات دقيقة، مع التوصية بمراكمة إنجازات هامة في الأيام الأولى من الحرب لكسر الإرادة القتالية لحزب الله.-(وكالات)
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