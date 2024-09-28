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كيف تعامل الاحتلال مع لبنان كأخطر جبهة؟

9/28/2024 11:38:47 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) الدوحة- أنهى الجيش الصهيوني هجماته المكثفة على لبنان بتنفيذ ضربة نوعية هي الأشد خطورة والأكثر ضراوة باستهداف مقر قيادة حزب الله في الضاحية الجنوبية، ليعلن على لسان متحدثه الرسمي اغتيال الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله برفقة عدد كبير من قيادات الحزب، ليكمل تحطيم سلسلة القيادة في الحزب بعد اغتيال فؤاد شكر القائد العسكري للحزب، وإبراهيم عقيل رئيس العمليات، وقادة الجبهات والوحدات القتالية والقوة الجوية والوحدة الصاروخية، ومحدثا حالة فراغ غير مسبوقة في البنية الهيكلية للحزب الذي أكد خبر اغتيال قائده ببيان نعي أصدره بعد قرابة يوم من الهجوم. بهذا تعرض الحزب الذي يُعرف كأكبر مجموعة مسلحة دون الدول، لأقسى ضرباته وأصعبها، مما يثير التساؤل حول مستقبل الحرب في جبهة لبنان، بل وفي المنطقة.
كل هذا في ضوء سيناريوهات مسبقة تدعو إلى استكمال الجهد العسكري بتنفيذ عملية برية في لبنان حال استمرار إطلاق القذائف والصواريخ على الكيان الصهيوني، وتسريع الجهود لتفكيك محور المقاومة الذي مثّل حزب الله جوهرة التاج فيه، وصولا إلى استهداف المشروع النووي الإيراني.
تغيير النهج لإزالة المخاوف
"لو كانوا سريعين بما فيه الكفاية، لما تمكنا من إيقافهم إلا عند حيفا أي على بعد نحو 26 ميلا إلى الجنوب من الحدود اللبنانية".
تجسد تلك العبارة التي أوردها آموس هرئيل المحلل العسكري لصحيفة هآرتس نقلا عن قائد فرقة بالجيش الاحتلالي في سياق الحديث عن الخشية من شن قوة الرضوان التابعة لحزب الله هجوما مباغتا إثر بدء عملية طوفان الأقصى صبيحة 7 تشرين الأول (اكتوبر) الماضي، المخاوف الكامنة في العقل العسكري الصهيوني تجاه جبهة جنوب لبنان.
إن تلك المخاوف فاقت سقف تحركات حزب الله وفق ما كشفته مجريات الصراع خلال قرابة سنة من القتال، وقد دفعت آنذاك جيش الاحتلال للمسارعة بنشر 3 فرق عسكرية في الشمال، فيما أصدرت حكومة نتنياهو أمرا بإجلاء جميع السكان الذين يعيشون على بعد 3 أميال من الحدود اللبنانية، ونقلهم للإقامة في فنادق وأماكن أخرى على نفقة الدولة.
هذا القرار حوَّل نحو 60 ألف صهيوني إلى عبء على الاقتصاد، وجعل المنطقة الحدودية بمثابة منطقة أمنية عازلة داخل الكيان المحتل للمرة الأولى، وهو ما استثمره حزب الله في تنفيذ هجمات يومية بصواريخ موجهة وقذائف صاروخية على مستوطنات خط الجبهة مما أدى لدمار واسع شمل في مستوطنة المطلة نحو %70 من إجمالي منازلها.
ولكن تل أبيب قررت في أيلول (سبتمبر) 2024 تغيير المعادلة ونقل ثقل الحرب إلى الجبهة اللبنانية التي ظلت تستعد للحرب عليها منذ عام 2006، ووجهت ضربات نوعية للحزب بلغت أوجها بقصف مقر قيادة حزب الله أسفل الضاحية الجنوبية مستهدفة أمين عام حزب الله حسن نصر الله وعددا كبيرا من قادة وكوادر الحزب في هجوم يرجح أن ينقل الحرب لمربع آخر أشد ضراوة.
الجبهة الأخطر قبل الحرب
"لقد شهدت السنوات الأخيرة تحول الساحة الشمالية إلى التحدي العسكري الرئيسي الذي تواجهه إسرائيل".
لم تكن تلك الجملة مجرد رأي شخصي لقائد عسكري، إنما جاءت ضمن مخرجات مشروع نفذه معهد دراسات الأمن القومي الصهيوني (INSS)، ونُشر غالبية محتوى المشروع في عام 2021 بعنوان "الحرب القادمة في الشمال: السيناريوهات والبدائل الإستراتيجية والتوصيات"، بينما لم تُنشر بعض مضامينه الأخرى لحساسيتها الأمنية مع تسليمها كملحق سري للجهات المعنية داخل المؤسسة العسكرية الصهيونية.
سعى المشروع المذكور لتقييم الشكل الذي يمكن أن تأخذه الحرب الصهيونية القادمة في لبنان بهدف تقديم توصيات لصُناع القرار، واستعان بآراء مجموعة من الخبراء من أبرزهم رئيس الأركان السابق غادي آيزنكوت، ومستشار الأمن القومي السابق الذي عمل أيضا مديرًا للتخطيط في الجيش غيورا آيلاند، ورئيس شعبة الاستخبارات العسكرية السابق آموس يادلين.
بحسب المشروع المشار إليه، فجنوب لبنان يمثل أحد أخطر دوائر التهديد تجاه الاحتلال نظرا لقربه المباشر من الحدود مما يتيح لقوة الرضوان بحزب الله التسلل وشن هجوم بري يستهدف تجمعات سكانية وأصولا عسكرية في الجليل فضلا عن امتلاك حزب الله -وفق ما يشير عدد من التقارير- لما يزيد على 150 ألف صاروخ متنوع المدى مما يهدد كافة المدن الإسرائيلية.
أُدرج لبنان برفقة سورية ضمن "الدائرة الأولى" من التهديد داخل جيش الاحتلال، بينما أُدرج العراق ضمن "الدائرة الثانية"، فيما أُدرجت إيران واليمن ضمن "الدائرة الثالثة". وظل الكابوس الذي يخشى منه الخبراء العسكريون الصهاينة هو حدوث حرب متزامنة متعددة الجبهات في الدوائر الثلاثة بالتزامن مع اشتعال غزة والضفة الغربية، ضمن ما أطلقوا عليه "حلقة النار" الإيرانية.
في مواجهة التهديد الذي مثّله حزب الله، وبالأخص إثر تدخله في سورية، وتدشين جسر بري يربط بين طهران ولبنان عبر العراق وسورية، اعتمد الاحتلال رسميا في وثيقة الجيش الإستراتيجية الصادرة عام 2015 مقاربة "المعركة بين الحروب" والتي تُصنف كمعركة تحت عتبة الحرب، وذلك بعد عامين من الشروع فعليا في تنفيذها على أرض الميدان بهدف إضعاف قدرات الحزب من خلال جهود عرقلة نقل أسلحة متطورة من طهران إلى لبنان، ومنعه من تأسيس بنية تحتية عسكرية راسخة في جنوب سورية.
ونُفذت تلك المقاربة بواسطة غارات جوية وقصف مدفعي بالاعتماد على معلومات استخباراتية ونيران دقيقة.
لم تنجح مقاربة "المعركة بين الحروب" رغم ضراوتها خلال عقد تقريبا في منع حزب الله من تعزيز ترسانته العسكرية، فزاد من عدد صواريخه التي قُدرت بنحو 40 ألف صاروخ في عام 2006 لتصل إلى 4 أضعاف، كما طور دقة العديد منها عبر مشروع الصواريخ الدقيقة.
وكذلك شرع الحزب في تصنيع طائرات مسيرة محليا داخل لبنان فضلا عما جلبه من إيران، وعزز قواته بأنظمة دفاع جوي، ورغم أنها لم تمثل تهديدا كبيرا للطائرات الحربية الصهيونية المتطورة إلا أنها حدّت من قدرة الطيران المسير على التحليق في الأجواء اللبنانية بحسب تقارير الأمم المتحدة، وقد نجح دفاعه الجوي أثناء الحرب الحالية في إسقاط 5 طائرات مسيرة كبيرة الحجم.
وتزامن ما سبق مع تعزيز حزب الله لتواجد مقاتليه في جنوب نهر الليطاني على الحدود اللبنانية، وهو ما اعتبرته تل أبيب انتهاكا لقرار مجلس الأمن 1701 الذي أنهى حرب عام 2006 ونص على انسحاب عناصر الحزب إلى شمال الليطاني، وقصر الوجود العسكري جنوب النهر على الجيش اللبناني وقوات اليونيفيل.
وإزاء ذلك درس المخططون العسكريون الصهاينة عدة سيناريوهات للتعامل مع حزب الله والجبهة اللبنانية.
ورأى المخططون الصهاينة صعوبة في تقويض قدرات حزب الله من خلال القوة الجوية فقط دون القيام بعملية برية، وشدد العديد منهم على ضرورة تنفيذ مناورة برية في الحرب القادمة جنوب نهر الليطاني، قوية وعنيفة لكنها قصيرة المدة بهدف تدمير القدرات العسكرية للحزب في المنطقة الحدودية، وبالأخص منصات الصواريخ ومواقع قوة الرضوان، وذلك بعد قصف جوي يستند إلى استخبارات دقيقة، مع التوصية بمراكمة إنجازات هامة في الأيام الأولى من الحرب لكسر الإرادة القتالية لحزب الله.-(وكالات)

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