في الذكرى 24 لانتفاضة الأقصى.. متطرفون صهاينة يطالبون بتهويد الحرم

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
نادية سعد الدين
عمان- مع اقتراب موعد إحياء الأعياد اليهودية المزعومة؛ تزداد وتيرة الدعوات الفلسطينية لتكثيف الاحتشاد بالمسجد الأقصى المبارك والرباط فيه، لحمايته والدفاع عنه ضد مخطط الاحتلال ومستوطنيه لتهويده وتقسيمه من خلال الاقتحامات ومطالب أداء الصلوات التلمودية الزائفة في باحاته.
وفي الذكرى 24 لانتفاضة "الأٌقصى" التي صادفت أمس؛ أكدت الدعوات الفلسطينية ضرورة شد الرحال والرباط في المسجد الأقصى وإعماره، للتصدي لمخططات الاحتلال وما يسمى "جماعات الهيكل"، المزعوم، غير المسبوقة لتغيير الوضع القائم في المسجد.
وتتواصل التحذيرات من أخطار محدقة وغير مسبوقة تواجه "الأقصى" إزاء استعداد "جماعات الهيكل"، المزعوم، لأوسع عدوان وانتهاك لحرمة المسجد خلال موسم الأعياد اليهودية المزعومة الممتدة من نهاية الأسبوع الحالي، أي في الفترة من 3 حتى 25 تشرين الأول (أكتوبر) المقبل.
ووسط التصعيد الخطير بالمنطقة؛ فإن المتطرفين بحكومة الاحتلال وجماعات "الهيكل"، المزعوم، الاستيطانية يرون في الأعياد المقبلة فرصة سانحة لمسعى حسم الأوضاع في المسجد الأقصى لصالحهم، عبر فرض واقع جديد لتهويده.
ويأتي ذلك في ظل قرار حكومة الاحتلال بتمويل اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى، بالتزامن مع تصريحات الوزير المتطرف "إيتمار بن غفير" بشأن محاولة إقامة "كنيس يهودي في الأقصى" والسماح بصلاة اليهود في باحاته بكل حرية وبدون قيود.
وحذرت حركة "حماس" من مغبة إقدام حكومة الاحتلال وقطعان مستوطنيها، على أي عمل يمس بالمسجد الأقصى وهويته العربية الإسلامية، مؤكدة أن الأقصى هو عنوان صراع الشعب والأمتين العربية والإسلامية مع المحتل الصهيوني.
ودعا القيادي في "حماس"، محمود مرداوي، جماهير الشعب الفلسطيني إلى شد الرحال للمسجد الأقصى وتكثيف الرباط في باحاته، وحشد كل الطاقات الممكنة للدفاع عنه وحمايته من مخططات الاحتلال و"جماعات الهيكل" المزعوم.
وقال مرداوي، في تصريح له أمس، إن أبناء الشعب الفلسطيني لن يسمحوا للاحتلال بتحقيق أهدافه الخبيثة بحق المسجد الأقصى.
وبيّن أن معركة "طوفان الأقصى" انطلقت للذود عن المسجد الأقصى، الذي يتعرض لخطر وجودي بسبب ما تعده الجماعات الاستيطانية بدعم من حكومة المتطرفين التي يقودها المجرم "بنيامين نتنياهو".
وأكد مرداوي أن الشعب الفلسطيني سيقدم كل ما يملك للدفاع عن "الأقصى"، لاسيما أن الاحتلال تجاوز الخطوط الحمراء باعتداءاته عليه. وأوضح أن انتفاضة الأقصى التي انطلقت عام 2000 بعد اقتحام (رئيس حكومة الاحتلال الأسبق أرئيل) شارون للمسجد، مثلت رسالة من الشعب الفلسطيني للاحتلال بأنه لن يسمح بتهويد "الأقصى" مهما بلغت التضحيات. وشدد على ضرورة التصدي لقوات الاحتلال والمستوطنين وإفشال مخططاتهم التهويدية، والدفاع عن "الأقصى" بكل الوسائل والأدوات وحمايته من بطش الاحتلال.
من جانبه، أكد رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح إن أي محاولة للمساس بالمسجد الأقصى ستؤدي إلى تداعيات كارثية، وستشعل المنطقة بصراع لا يمكن السيطرة عليه.
وطالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة بتحمل مسؤولياتهم في التصدي لتهديدات الاحتلال ومستوطنيه، والعمل على وضع حد للمخططات التي تنتهك القرارات الدولية والأممية التي تمنع العبث أو إجراء أي تغير في الأماكن المقدسة أو المساس بحضارة وثقافة مدينة القدس المحتلة، منعًا للتصعيد الذي يهدد الأمن والاستقرار في العالم.
ودعا فتوح الشعب الفلسطيني الصامد إلى الوحدة والتكاتف والتصدي لهذه الاعتداءات والمخططات الخبيثة، والاستمرار في الدفاع عن "الأقصى" وحماية جميع المقدسات الإسلامية والمسيحية، والدفاع عن حقوق الشعب الوطنية والدينية، حيث ستبقى القدس الشريف العاصمة الأبدية للدولة الفلسطينية.
ويتزامن ذلك مع الذكرى الرابعة والعشرين لاندلاع الانتفاضة الفلسطينية الثانية "انتفاضة الأقصى" في الثامن والعشرين من شهر أيلول (سبتمبر) عام 2000، عقب اقتحام الصهيوني المتطرف "شارون" المسجد الأقصى المبارك، وتجوله في ساحاته بشكل استفزازي.
وقد أدى هذا العدوان لاندلاع المواجهات بين المصلين وجنود الاحتلال في المسجد الأقصى ومدينة القدس المحتلة، أسفرت عن إصابة العشرات، وسرعان ما امتدت إلى كافة المدن في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة، وسميت بـ"انتفاضة الأقصى".
وفي 30 سبتمبر 2000، أعدمت قوات الاحتلال الطفل محمد جمال الدرة، الذي كان يحتمي إلى جوار أبيه ببرميل إسمنتي في شارع صلاح الدين جنوبي مدينة غزة، أمام كاميرات التلفاز وأطلقت النار عليهما، في مشهد اهتزت له مشاعر ملايين الشعوب العربية والعالمية، فأصبح منذ حينها يمثل رمزًا للانتفاضة، وفق الأنباء الفلسطينية.
وأثار إعدام جيش الاحتلال للطفل الدرة مشاعر غضب الفلسطينيين في كل مكان، مما دفعهم للخروج في مظاهرات غاضبة ومواجهة جيش الاحتلال، مما أسفر عن استشهاد وإصابة العشرات منهم، كما عم الإضراب الشامل والحداد العام واتسعت رقعة المواجهات لتشمل كافة المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية.
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