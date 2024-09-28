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في الذكرى 24 لانتفاضة الأقصى.. متطرفون صهاينة يطالبون بتهويد الحرم

9/28/2024 11:38:47 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) نادية سعد الدين عمان- مع اقتراب موعد إحياء الأعياد اليهودية المزعومة؛ تزداد وتيرة الدعوات الفلسطينية لتكثيف الاحتشاد بالمسجد الأقصى المبارك والرباط فيه، لحمايته والدفاع عنه ضد مخطط الاحتلال ومستوطنيه لتهويده وتقسيمه من خلال الاقتحامات ومطالب أداء الصلوات التلمودية الزائفة في باحاته.
وفي الذكرى 24 لانتفاضة "الأٌقصى" التي صادفت أمس؛ أكدت الدعوات الفلسطينية ضرورة شد الرحال والرباط في المسجد الأقصى وإعماره، للتصدي لمخططات الاحتلال وما يسمى "جماعات الهيكل"، المزعوم، غير المسبوقة لتغيير الوضع القائم في المسجد.
وتتواصل التحذيرات من أخطار محدقة وغير مسبوقة تواجه "الأقصى" إزاء استعداد "جماعات الهيكل"، المزعوم، لأوسع عدوان وانتهاك لحرمة المسجد خلال موسم الأعياد اليهودية المزعومة الممتدة من نهاية الأسبوع الحالي، أي في الفترة من 3 حتى 25 تشرين الأول (أكتوبر) المقبل.
ووسط التصعيد الخطير بالمنطقة؛ فإن المتطرفين بحكومة الاحتلال وجماعات "الهيكل"، المزعوم، الاستيطانية يرون في الأعياد المقبلة فرصة سانحة لمسعى حسم الأوضاع في المسجد الأقصى لصالحهم، عبر فرض واقع جديد لتهويده.
ويأتي ذلك في ظل قرار حكومة الاحتلال بتمويل اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى، بالتزامن مع تصريحات الوزير المتطرف "إيتمار بن غفير" بشأن محاولة إقامة "كنيس يهودي في الأقصى" والسماح بصلاة اليهود في باحاته بكل حرية وبدون قيود.
وحذرت حركة "حماس" من مغبة إقدام حكومة الاحتلال وقطعان مستوطنيها، على أي عمل يمس بالمسجد الأقصى وهويته العربية الإسلامية، مؤكدة أن الأقصى هو عنوان صراع الشعب والأمتين العربية والإسلامية مع المحتل الصهيوني.
ودعا القيادي في "حماس"، محمود مرداوي، جماهير الشعب الفلسطيني إلى شد الرحال للمسجد الأقصى وتكثيف الرباط في باحاته، وحشد كل الطاقات الممكنة للدفاع عنه وحمايته من مخططات الاحتلال و"جماعات الهيكل" المزعوم.
وقال مرداوي، في تصريح له أمس، إن أبناء الشعب الفلسطيني لن يسمحوا للاحتلال بتحقيق أهدافه الخبيثة بحق المسجد الأقصى.
وبيّن أن معركة "طوفان الأقصى" انطلقت للذود عن المسجد الأقصى، الذي يتعرض لخطر وجودي بسبب ما تعده الجماعات الاستيطانية بدعم من حكومة المتطرفين التي يقودها المجرم "بنيامين نتنياهو".
وأكد مرداوي أن الشعب الفلسطيني سيقدم كل ما يملك للدفاع عن "الأقصى"، لاسيما أن الاحتلال تجاوز الخطوط الحمراء باعتداءاته عليه. وأوضح أن انتفاضة الأقصى التي انطلقت عام 2000 بعد اقتحام (رئيس حكومة الاحتلال الأسبق أرئيل) شارون للمسجد، مثلت رسالة من الشعب الفلسطيني للاحتلال بأنه لن يسمح بتهويد "الأقصى" مهما بلغت التضحيات. وشدد على ضرورة التصدي لقوات الاحتلال والمستوطنين وإفشال مخططاتهم التهويدية، والدفاع عن "الأقصى" بكل الوسائل والأدوات وحمايته من بطش الاحتلال.
من جانبه، أكد رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح إن أي محاولة للمساس بالمسجد الأقصى ستؤدي إلى تداعيات كارثية، وستشعل المنطقة بصراع لا يمكن السيطرة عليه.
وطالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة بتحمل مسؤولياتهم في التصدي لتهديدات الاحتلال ومستوطنيه، والعمل على وضع حد للمخططات التي تنتهك القرارات الدولية والأممية التي تمنع العبث أو إجراء أي تغير في الأماكن المقدسة أو المساس بحضارة وثقافة مدينة القدس المحتلة، منعًا للتصعيد الذي يهدد الأمن والاستقرار في العالم.
ودعا فتوح الشعب الفلسطيني الصامد إلى الوحدة والتكاتف والتصدي لهذه الاعتداءات والمخططات الخبيثة، والاستمرار في الدفاع عن "الأقصى" وحماية جميع المقدسات الإسلامية والمسيحية، والدفاع عن حقوق الشعب الوطنية والدينية، حيث ستبقى القدس الشريف العاصمة الأبدية للدولة الفلسطينية.
ويتزامن ذلك مع الذكرى الرابعة والعشرين لاندلاع الانتفاضة الفلسطينية الثانية "انتفاضة الأقصى" في الثامن والعشرين من شهر أيلول (سبتمبر) عام 2000، عقب اقتحام الصهيوني المتطرف "شارون" المسجد الأقصى المبارك، وتجوله في ساحاته بشكل استفزازي.
وقد أدى هذا العدوان لاندلاع المواجهات بين المصلين وجنود الاحتلال في المسجد الأقصى ومدينة القدس المحتلة، أسفرت عن إصابة العشرات، وسرعان ما امتدت إلى كافة المدن في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة، وسميت بـ"انتفاضة الأقصى".
وفي 30 سبتمبر 2000، أعدمت قوات الاحتلال الطفل محمد جمال الدرة، الذي كان يحتمي إلى جوار أبيه ببرميل إسمنتي في شارع صلاح الدين جنوبي مدينة غزة، أمام كاميرات التلفاز وأطلقت النار عليهما، في مشهد اهتزت له مشاعر ملايين الشعوب العربية والعالمية، فأصبح منذ حينها يمثل رمزًا للانتفاضة، وفق الأنباء الفلسطينية.
وأثار إعدام جيش الاحتلال للطفل الدرة مشاعر غضب الفلسطينيين في كل مكان، مما دفعهم للخروج في مظاهرات غاضبة ومواجهة جيش الاحتلال، مما أسفر عن استشهاد وإصابة العشرات منهم، كما عم الإضراب الشامل والحداد العام واتسعت رقعة المواجهات لتشمل كافة المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية.

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