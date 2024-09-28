دوي انفجارات وصفارات الإنذار تدوي في مستوطنات غرب رام الله



وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه تم تفعيل صفارات الإنذار في منطقة القدس إثر إطلاق صاروخ من لبنان باتجاهها.



ودوت انفجارات في مستوطنات غرب رام الله وشمالها وشرقي القدس المحتلة. وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن صاروخا سقط في منطقة مستوطنة معاليه أدوميم.-(وكالات)

