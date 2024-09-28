دوي انفجارات وصفارات الإنذار تدوي في مستوطنات غرب رام الله

دوي انفجارات وصفارات الإنذار تدوي في مستوطنات غرب رام الله
التاريخ
9/28/2024 11:38:47 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
دوت صفارات الإنذار في بنيامين ومعاليه أدوميم شرق مدينة القدس، ما يشير إلى إطلاق صواريخ باتجاه المدينة.
وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه تم تفعيل صفارات الإنذار في منطقة القدس إثر إطلاق صاروخ من لبنان باتجاهها.
ودوت انفجارات في مستوطنات غرب رام الله وشمالها وشرقي القدس المحتلة. وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن صاروخا سقط في منطقة مستوطنة معاليه أدوميم.-(وكالات)
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