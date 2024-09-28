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نتنياهو: القضاء على نصر الله يمثل نقطة تحول تاريخية في الشرق الأوسط

9/28/2024 11:38:47 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قال رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، السبت، إن إسرائيل "صفت الحساب" باغتيال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله في غارة جوية على ضاحية بيروت الجنوبية.


وصرّح نتنياهو في فيديو "لقد صفينا الحساب مع المسؤول عن مقتل عدد لا يحصى من الإسرائيليين والعديد من مواطني الدول الأخرى، من بينهم مئات الأميركيين وعشرات الفرنسيين"، مضيفا أن إسرائيل وصلت إلى "ما يبدو أنه منعطف تاريخي" في الحرب ضد "أعدائها".


وأضاف أن القضاء على نصر الله يمثل نقطة تحول تاريخية يمكن أن تغير ميزان القوى في الشرق الأوسط، لكنه حذر في الوقت ذاته من "أيام صعبة" مقبلة.


وتابع في بيان "نصر الله لم يكن إرهابيا، بل كان هو الإرهابي... القضاء على نصر الله كان خطوة ضرورية نحو تحقيق الهدف الذي حددناه، وهو إعادة سكان الشمال بأمان إلى منازلهم وتغيير ميزان القوى في المنطقة لسنوات مقبلة".


وكان حزب الله، قد أعلن في وقت سابق السبت، اغتيال أمينه العام حسن نصر الله، بعد سلسلة غارات إسرائيلية على ضاحية بيروت الجنوبية معقل الحزب.-(وكالات)

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