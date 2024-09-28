نتنياهو: القضاء على نصر الله يمثل نقطة تحول تاريخية في الشرق الأوسط

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قال رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، السبت، إن إسرائيل "صفت الحساب" باغتيال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله في غارة جوية على ضاحية بيروت الجنوبية.
وصرّح نتنياهو في فيديو "لقد صفينا الحساب مع المسؤول عن مقتل عدد لا يحصى من الإسرائيليين والعديد من مواطني الدول الأخرى، من بينهم مئات الأميركيين وعشرات الفرنسيين"، مضيفا أن إسرائيل وصلت إلى "ما يبدو أنه منعطف تاريخي" في الحرب ضد "أعدائها".
وأضاف أن القضاء على نصر الله يمثل نقطة تحول تاريخية يمكن أن تغير ميزان القوى في الشرق الأوسط، لكنه حذر في الوقت ذاته من "أيام صعبة" مقبلة.
وتابع في بيان "نصر الله لم يكن إرهابيا، بل كان هو الإرهابي... القضاء على نصر الله كان خطوة ضرورية نحو تحقيق الهدف الذي حددناه، وهو إعادة سكان الشمال بأمان إلى منازلهم وتغيير ميزان القوى في المنطقة لسنوات مقبلة".
وكان حزب الله، قد أعلن في وقت سابق السبت، اغتيال أمينه العام حسن نصر الله، بعد سلسلة غارات إسرائيلية على ضاحية بيروت الجنوبية معقل الحزب.-(وكالات)
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