الصحة اللبنانية: 33 شهيدا و 195 جريحا حصيلة العدوان الإسرائيلي السبت

الصحة اللبنانية: 33 شهيدا و 195 جريحا حصيلة العدوان الإسرائيلي السبت
التاريخ
9/28/2024 11:38:47 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قالت وزارة الصحة اللبنانية، إن حصيلة شهداء العدوان الإسرائيلي السبت بلغت 33 شهيدا و195 جريحا.
ويشن الاحتلال الإسرائيلي غارات مكثفة على لبنان منذ الاثنين الماضي.
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