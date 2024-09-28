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هجوم بطائرة مسيرة انتحارية على قاعدة أمريكية في دير الزور

9/28/2024 11:38:32 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) ذكرت وسائل إعلام سورية، فجر الأحد، أن انفجارات وقعت في قاعدة كونيكو التي تتمركز فيها قوات أميركية في ريف دير الزور.


وأوضحت وسائل الإعلام أن الهجوم الذي وصفته بالعنيف تم بطائرات مسيّرة انتحارية على قاعدة للقوات الأميركية في معمل وحقل كونيكو بدير الزور.

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