هجوم بطائرة مسيرة انتحارية على قاعدة أمريكية في دير الزور

هجوم بطائرة مسيرة انتحارية على قاعدة أمريكية في دير الزور
التاريخ
9/28/2024 11:38:32 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
ذكرت وسائل إعلام سورية، فجر الأحد، أن انفجارات وقعت في قاعدة كونيكو التي تتمركز فيها قوات أميركية في ريف دير الزور.
وأوضحت وسائل الإعلام أن الهجوم الذي وصفته بالعنيف تم بطائرات مسيّرة
انتحارية على قاعدة للقوات الأميركية في معمل وحقل كونيكو بدير الزور.
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