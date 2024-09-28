غارات جديدة للاحتلال على جنوب بيروت
التاريخ
9/28/2024 11:38:32 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن طائراته شنت ليل السبت، غارات على ضاحية بيروت الجنوبية، بحسب ما أوردته صحيفة يسرائيل هيوم.
وأفادت قناة الجزيرة بأن إحدى الغارات استهدفت منطقة الشويفات في محيط الضاحية، بالتزامن شن طيران الحربي للاحتلال أيضا غارات على مدينة صور بجنوب لبنان.
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