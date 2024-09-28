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غارات جديدة للاحتلال على جنوب بيروت

9/28/2024 11:38:32 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن طائراته شنت ليل السبت، غارات على ضاحية بيروت الجنوبية، بحسب ما أوردته صحيفة يسرائيل هيوم.


وأفادت قناة الجزيرة بأن إحدى الغارات استهدفت منطقة الشويفات في محيط الضاحية، بالتزامن شن طيران الحربي للاحتلال أيضا غارات على مدينة صور بجنوب لبنان.

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