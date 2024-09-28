بايدن: حان الوقت لوقف إطلاق النار في لبنان

بايدن: حان الوقت لوقف إطلاق النار في لبنان
التاريخ
9/28/2024 11:38:32 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
بعد حملة قصف الاحتلال الإسرائيلي على معاقل حزب الله اللبناني في جنوب لبنان، قال الرئيس جو بايدن إنه حان الوقت لوقف إطلاق النار في لبنان، ردا على سؤال من الصحفيين عما إذا كان التوغل البري الإسرائيلي أمرا حتميا.
وقال بايدن للصحفيين في ريهوبوث بيتش في ديلاوير "حان وقت وقف إطلاق النار".
وردا على سؤال بخصوص رد الولايات المتحدة على هجمات صاروخية تعرضت لها سفن حربية أميركية في البحر الأحمر، قال بايدن "سنرد".
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