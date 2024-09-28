بايدن: حان الوقت لوقف إطلاق النار في لبنان

وقال بايدن للصحفيين في ريهوبوث بيتش في ديلاوير "حان وقت وقف إطلاق النار". وردا على سؤال بخصوص رد الولايات المتحدة على هجمات صاروخية تعرضت لها سفن حربية أميركية في البحر الأحمر، قال بايدن "سنرد".

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