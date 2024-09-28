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بايدن: حان الوقت لوقف إطلاق النار في لبنان

9/28/2024 11:38:32 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) بعد حملة قصف الاحتلال الإسرائيلي على معاقل حزب الله اللبناني في جنوب لبنان، قال الرئيس جو بايدن إنه حان الوقت لوقف إطلاق النار في لبنان، ردا على سؤال من الصحفيين عما إذا كان التوغل البري الإسرائيلي أمرا حتميا.

وقال بايدن للصحفيين في ريهوبوث بيتش في ديلاوير "حان وقت وقف إطلاق النار".

وردا على سؤال بخصوص رد الولايات المتحدة على هجمات صاروخية تعرضت لها سفن حربية أميركية في البحر الأحمر، قال بايدن "سنرد".

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