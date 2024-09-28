Sunday, 29 September 2024 08:54 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


إيران تحذر من استهداف مقارها الدبلوماسية

9/28/2024 11:38:32 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعرب مندوب إيران لدى الأمم المتحدة، في رسالة وجهها إلى مجلس الأمن، عن إدانة بلاده الشديدة للأعمال العدوانية في لبنان.

ودعا المندوب مجلس الأمن إلى إدانة تصرفات الاحتلال الإسرائيلي بأشد العبارات، مطالباً بعقد اجتماع طارئ لمعالجة ما سماه "العدوان الإرهابي الإسرائيلي".

كما أكد في رسالته أن إيران لن تتردد في الدفاع عن مصالحها الوطنية والأمنية، محذراً من أي هجوم يستهدف مقارها الدبلوماسية أو ممثليها.



MENAFN28092024000072011014ID1108726069

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث