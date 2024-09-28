إيران تحذر من استهداف مقارها الدبلوماسية

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أعرب مندوب إيران لدى الأمم المتحدة، في رسالة وجهها إلى مجلس الأمن، عن إدانة بلاده الشديدة للأعمال العدوانية في لبنان.
ودعا المندوب مجلس الأمن إلى إدانة تصرفات الاحتلال الإسرائيلي بأشد العبارات، مطالباً بعقد اجتماع طارئ لمعالجة ما سماه "العدوان الإرهابي الإسرائيلي".
كما أكد في رسالته أن إيران لن تتردد في الدفاع عن مصالحها الوطنية والأمنية، محذراً من أي هجوم يستهدف مقارها الدبلوماسية أو ممثليها.
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