مقتل 18 عراقيا في غارات للتحالف بسوريا
التاريخ
9/28/2024 11:38:32 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قتل 18 عراقيا في قصف جوي لقوات التحالف
الدولي بقيادة الولايات المتحدة على منطقة البوكمال عند الحدود العراقية
السورية.
كما قصفت طائرات في وقت فجر الأحد موقعا
لفصيل "كتائب سيد الشهداء" العراقي في البوكمال بمحافظة دير الزور شرقي
سوريا.
وجاءت الغارات عقب هجوم بالطائرات المسيرة على قاعدة كونيكو التي تتمركز فيها قوات أميركية بريف دير الزور.
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