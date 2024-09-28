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مقتل 18 عراقيا في غارات للتحالف بسوريا

9/28/2024 11:38:32 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قتل 18 عراقيا في قصف جوي لقوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة على منطقة البوكمال عند الحدود العراقية السورية.


كما قصفت طائرات في وقت فجر الأحد موقعا لفصيل "كتائب سيد الشهداء" العراقي في البوكمال بمحافظة دير الزور شرقي سوريا.


وجاءت الغارات عقب هجوم بالطائرات المسيرة على قاعدة كونيكو التي تتمركز فيها قوات أميركية بريف دير الزور.

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