Sunday, 29 September 2024 08:54 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


رسالة للإخوان المسلمين.. هل سيبقى الشارع منبرا؟

9/28/2024 11:38:32 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

- عجبني ولا ما عجبني- لن يغير ذلك من حقيقة ان واحدا وثلاثين صوتا معلنا تحت القبة في مجلس النواب، اجتازت الجمهور وصولا للهدف المبتغى، ليس لهم شخوص، بل لمن يسيرون بأمره، ويتحدثون بصوته، ينطقون لغة مبرمجة او مكتوبة واحدة كُتبت مسبقا عليهم، متفق عليها لا تخضع او تقع تحت نزاع او تفسيخ او انسحاب او حتى نقاش حسب قانونهم -عجبهم هم ذلك ام لم يعجبهم- فهم خلف قيادة حزبهم وليس غيرها، واكدها امين الحزب العام في لقاء متلفز اخير حين تم سؤاله هل تشاركون في الحكومة؟ فأجاب: ((انه قرار له مرجعية))!.
واحد وثلاثون صوتا لكم كلنا كما انتم نعلم ان فيهم شخوصا تملك من التنوع بين قوة ورخاوة، ومن الحضور بين صلابة وضعف، وبعضهم فيه من الحضور هشاشة، ومن الوصول والانتشار شبكة اتصال وتواصل، ومن الحيز أوسعه في مساحة حصدت ثلث أصوات الناخبين الأردنيين، ليحملوا اليوم كأقرانهم ارقام مركبات بلون احمر، ويسبق اسماءهم لقب سعادة النائب، تحميهم وتسهل مرورهم، وتتيح لهم منصة مشروعة لحديث ونقاش تشريعي رقابي واسع دون حواجز او تباطؤ، تحت سقف اهم سلطة تشريعية رقابية أردنية، يمثلها مجلس النواب الأردني، وهذا يمثل ابهى صور المشاركة والديمقراطية الاردنية التي نقبلها جميعا.
اليوم في مكان واحد، يدخلون مجلس الامة دون البحث عن تكتلات جديدة قادمة او قديمة خاسرة او غير ذلك كحال غيرهم، وبعيدا عن مفاوضات طويلة مرهقة، او تنازع على امتيازات ومصالح إلا بما يخدمهم فقط، اليوم يجتمع مسبقا قبل اول لقاء تشريعي ورقابي تحت القبة اكبر او ثاني تجمع في العدد لأعضاء حزب من اتجاه واحد، واكبر من اجتاز القائمة العامة بعدد مقاعد مكشوفة لا اسماء مستورة، يضبط ميزان قولهم وفعلهم وصوتهم جهة تنظيمة واحدة مرخصة قانونيا، تمارس حقوقها احيانا اكثر من أقرانهم من الاحزاب وان ادعوا غير ذلك، والشاهد على ذلك نتجة الاختيار والشارع المستباح هدية لكل قضية اجتمعوا وهتفوا فيها، ومنهم للأسف من رفع فيها اعلاما ترفرف بشعارات اكثر من علم الدولة والذي غاب بينهم أصلا في بعض التجمعات وتلك الشوارع.
وهنا اقول كمواطن يحترم نتيجة الانتخابات -وان لم تعجبه-: ان من يملك منصة سياسية تشريعية شرعية الحضور والتمثيل، فيها الصوت للمتحدث وزن، وفيها للتوافق بالأغلبية قرار، وفيها للتوجه والرؤية مساحة للتعبير عن الفكرة بحقوق كاملة مصانة، وفيها الكلمة تحت مظلته مسؤولة ومساءلة، وكل ذلك يحميه ويضمنه الدستور والقانون، فهل يبقى هناك بعد كل هذا اي سبب وتبرير للنزول الى الشارع؟ واستباحة الأرصفة وتعطيل الطرق والأرزاق وإشغال العسكر درك واجهزة امنية؟ ونحن في امس الحاجة لوحدة وتماسك وطني، والعمل لمستقبل أردن قوي، وان كان غير ذلك فهو دليل واشارة القرب للتجييش، وعلامة الاهتمام بالتشويش، واجزم ان وعيكم وغايتكم تستوجب غير ذلك، فوجودكم وشراكتكم كانت غالبا ما تنتهي ضمن ضوابط وقوانين الوطن وان كانت بين مد وجزر، ولهذا اقول وحال لسان الكثيرين، كونوا لحقيقة الدور لخدمة الوطن وصون الشعب والوقوف خلف القائد اقرب واستفيدوا للقادم من فرصة اختياركم بعدد لقائمة عامة لم يصل اليها قبلكم تحت قبة البرلمان احد، واضمنوا شراكة وطنية همها واتجاه بوصلتها الأردن فقط.

MENAFN28092024000072011014ID1108726067

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث