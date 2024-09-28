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خطاب الجمعية العامة.. الدلائل والمؤشرات

9/28/2024 11:38:31 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

يعدّ خطاب الملك عبدالله الثاني ابن الحسين في الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في الرابع والعشرين من شهر أيلول لعام 2024 وثيقة دولية قادرة على اختزال المشهد الدولي القائم حاليا في قطاع غزة وتأصيله حقوقيا وقانونيا وإنسانيا وواقعيا بصورة واضحة الدلالة والمقاصد.
ابتداء، لا بد من التأشير إلى أن الخطابات أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة تنطوي على أبعاد مهمة على مستوى القانون الدولي بالنظر الى أن هذا الجهاز الرئيس في الأمم المتحدة الذي تتمتع فيه الدول الاعضاء جميعها بتمثيل متساو، الأمر الذي يضع الدول جميعا أمام مسؤولياتها وأمام أيضا انتهاكاتها في اطار حقوق الانسان.
أما مضامين الخطاب الملكي فقد انطلقت في تأصيل واقع ما يحدث في قطاع غزة من حقيقة تاريخية ثابتة وهي أن الصراعات الاقليمية والاضطرابات العالمية والأزمات الانسانية تعصف بالمجتمع الدولي، لكن ما يجعل هذه الحقبة من العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة مفصلية هو أن خطورة هذا الوضع استثنائي وينبئ باختلالات تمس المجتمع الدولي بأكمله ولا ينحصر أثرها بمناطق العدوان.
وأول هذه الاختلالات ما أشار اليه الخطاب الملكي من شرعية دولية اصبحت تُضرب في صميم وجودها وتهدد بانهيار الثقة العالمية والسلطة الأخلاقية، ومن هجوم فعلي ومعنوي يستهدف الأمم المتحدة ذاتها، فعلم الأمم المتحدة الأزرق المرفوع فوق الملاجئ والمدارس في غزة يعجز عن حماية المدنيين الأبرياء من القصف العسكري الإسرائيلي. ويستطرد جلالة الملك في الاشارة إلى الحقيقة الأكثر ايلاما والأكثر وحشية في انتهاك مضامين حقوق الإنسان وهي أن شاحنات الإغاثة التابعة للأمم المتحدة بلا حراك، على بعد أميال فقط من فلسطينين يتضورون جوعا، اضافة الى استهداف ومهاجمة عمال الإغاثة الانسانية الذين يحملون شعار الأمم المتحدة بكل فخر، مع تحد واضح لقرارات محكمة العدل الدولية وتجاهل آرائها، فلا عجب من أن الثقة في المبادئ والقيم الاساسية للامم المتحدة قد بدأت بالانهيار.. ولا يمكننا القبول بذلك، بل علينا أن ندرك ان تقويض مؤسساتنا الدولية هو أكبر تهديد يواجه أمننا العالمي اليوم وفقا لجلالته.
معضلة أخرى أساسية أشار اليها الخطاب الأممي، وطرح تساؤلًا عميقا حولها يتعلق بجوهر حقوق الإنسان وقيمها الاساسية القائمة على المساواة وعدم التمييز التي من أجلها خاضت البشرية نضالات طويلة، ومن أجلها أيضا أنشات الأمم المتحدة؛ حيث كان التساؤل موجها للدول الاعضاء على النحو الآتي: إذا لم نكن أمما متحدة بالقناعة والايمان بأن جميع البشر متساوون في الحقوق والكرامة والقيمة وأن جميع الدول متساوية امام القانون، فما هو العالم الذي نختاره لأنفسنا؟
تساؤل عميق، يضرب في جذور كينونة حقوق الانسان وسؤال وجودها ابتداء، إنه تساؤل يتوجب قراءته في اطار ديباجة الأمم المتحدة التي تضمنت الاشارة لدى انشائها عام 1945 الى تعهد شعوب الامم المتحدة التي آلت على أنفسها ان تنقذ الأجيال القادمة من ويلات الحرب التي جلبت للإنسانية أحزانا يعجز عنها الوصف.
خطاب ملكي أممي يتضمن مقاربات تاريخية وإنسانية وحقوقية وقانونية قادرة على وضع الأمور في نصابها، ووضع المجتمع الدولي امام التزاماته والتذكير بالسلطة الأخلاقية والقانونية أيضا للأمم المتحدة التي تجمع بين حناياها دول العالم أجمع، انه خطاب يستشرف المستقبل وتبعات ما يحدث اليوم على حاضر الغد، واذا كان هناك من دولة رشيدة أو آذان عاقلة لوقفت طويلا امام ما اشار اليه الخطاب من حقيقة سيلمس العالم آثارها قريبا؛ فحصانة اسرائيل التي امتدت لعقود باتت أسوأ عدو لها.

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