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المحللون والمعلقون في الأزمات..!

9/28/2024 11:38:31 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

يتجه الناس بقوة في أوقات الأزمة والحرب إلى الاستماع للمحللين العسكريين والمعلقين على شاشات التلفزة والمواقع لمحاولة فهم ما يجري. وليس الناس متساوين في قدراتهم التحليلية أو ملَكة الحكم على مستوى التحليلات، ولذلك نسمع ونقرأ أحكامًا متفاوتة تُطلق على نوعية المحللين، عسكريين كانوا أم مدنيين. والمطلب الأساسي منهم هو ((الموضوعية)).
في الوضع المثالي، يُفترض أن تكون الوظيفة الأساسية للمحللين والمعلقين هي تقديم تحليل موضوعي ودقيق للأحداث العسكرية، والتحركات السياسية، بغض النظر عن انتمائهم الوطني أو السياسي او موقفهم الشخصي من الأطراف. لكن السؤال حول ما إذا كان يجب عليهم التركيز على خسائر المعسكر الذي ينتمون إليه أو على خسائر العدو يتطلب العثور على توازن دقيق بين المسؤولية المهنية والأهداف الإعلامية. وثمة العديد من الجوانب التي يترتب عليهم أخذها في الاعتبار.
يملي التحليل الموضوعي والمسؤولية المهنية على المحللين العسكريين والمعلقين ذكر الخسائر في كلا الجانبين مهما تكن. وينبغي أن يجلب اعتراف المحلل بالخسائر في معسكره ثقة الجمهور به وتصديقه. كما أن هذا النوع من التحليل يزود المشاهدين بصورة واضحة، يستحقونها، عن تطور الأحداث وتداعياتها. ويشير البعض إلى أن النقاش حول الخسائر الذاتية يحسن الأداء العسكري إذا عرض المحللون المتخصصون رأيًا سديدًا وذكيًا.
لكن التركيز من جهة أخرى على خسائر العدو وإنجازات الحليف يخدم مجموعة من الأغراض التي يصعب التقليل من وجاهتها. على سبيل المثال، يساعد هذا التركيز بالتأكيد في تعزيز الروح المعنوية للجمهور والمقاتلين. كما يؤثر إبراز خسائر العدو على معنويات العدو نفسه ويضعف دعمه الداخلي، خاصة إذا كان العدو يتابع نفس الوسائل الإعلامية. ويساعد تسليط الضوء على الإنجازات في حشد الدعم الشعبي للجهود الحربية وتبرير السياسات العسكرية.
في الحرب الحالية التي يواجه فيها الفلسطينيون وحلفاؤهم العدو الصهيوني وحلفاءه، يُلاحظ تركيز العدو الشديد على مسألة الإعلام والتحليل والتعليق السياسي، وحتى تصريحات المسؤولين. والطابع الغالب في كل هذا هو التكتم الشديد على الخسائر والتأكيد على القوة وتبرير الحرب، وإبراز المعلقين المتعصبين للسياسة الرسمية، وتشجيع الدعاية من خلال الصحف والمعلقين الموالين في الخارج، والتحكم في صياغة الخبر. وثمة رقابة وحظر كثيف على منشورات التواصل الاجتماعي الفردية ومحاسبة عليها. وبذلك، تعتبَر العدو إدارة الإعلام جزءًا أساسيًا من إدارة الحرب. ولوحِظ أيضًا أن العدو يضيق بالمعلقين والمحللين العرب الذين يبثون روحًا إيجابية، وهو شيء جدير بالملاحظة لدى تقييم أداء المعلقين.
وهكذا، يمكن القول، من جهة، أن الإفراط في التركيز على الخسائر الذاتية يضر بالروح المعنوية ويُضعف الدعم الشعبي، في حين أن التجاهل المفرط لها، من جهة أخرى، يمكن أن يُعتبر تلاعبًا بعواطف الجمهور أو خداعًا له. وفي الوضع المثالي، يطالِب العقلانيون، محقين من حيث المبدأ، بالعثور على نقطة التوازن الدقيق التي يصعب تحديدها في الحقيقة.
ثمة عوامل ((خارجية)) أتصور أنها تفرض في نهاية المطاف الاختلال في التوازن، أهمها على الإطلاق سياسة الجهة الإعلامية التي يظهر فيها التحليل العسكري أو التحليل السياسي، وسياسة الدولة التي تعمل فيها المؤسسة أو تبث منها. وربما يجعل ذلك من ظهور المعلقين المتوازنين شبه مستحيل في الإعلام، بكل وسائله وأشكاله. وثمة أمثلة معروفة على منافذ إعلامية لا تستشير سوى المحللين والمعلقين الذين يبثون روح التيئيس من فكرة المقاومة وإظهارها غير عقلانية والتوجيه إلى مناخات استسلامية وتبريرها. وبالتأكيد سيتم التركيز فيها على الخسائر وقتامة الآفاق، وعلى ما يفرق ولا يجمع، وبعضها يفسح مجالًا لمعلقي العدو وحلفائه لنشر دعايتهم، باسم التوازن. ولا يصعب العثور على دوافع هذه المنافذ وغاياتها.
وهناك منافذ تستشير محللين ومعلقين ربما يفرطون في عرض المكاسب ويقللون الخسائر، لكن كل ذلك يندرج في الإطار العام لسياسة المنفذ الإعلامي والجهة التي تملكها. ويغلب أن يكون هذا النوع من المعالجة أكثر جاذبية لأن الناس في أوقات الأزمات لا يرغبون في ارتياد الأماكن التي تثبط روحهم المعنوية وتسلبهم أي بوارق أمل. والمشكلة في هذه السياسة الإعلامية هي أنها قد ترفع الآمال إلى حد مفرط، بحيث تكون خيبة الأمل مفرطة أيضًا عندما تصطدم بالواقع.
باختصار، سوف تحدد الجهة الإعلامية التي يظهر، أو يكتب، فيها المحلل أو المعلق الاتجاه الذي ينبغي أن يسلكه إذا أراد أن يظهر هناك. وحتى لو كان ينطوي على وجهة نظر متوازنة، فإنه سيتبع مقولة ((ليس كل ما يُعرف يُقال))، من أجل ضمان العمل. وقد يكون مقتنعًا، عن وعي، بعامل الروح المعنوية ويغلّبها على الموضوعية التي قد يرى محبطة حيث لا يلزم الإحباط.
بشكل عام، ثمة فرز واضح على مستوى العالم بين منافد الإعلام الرجعية والتقدمية، والمرتبطة بالمؤسسة الرسمية وتلك الأميل إلى الشعبية. والمحطات والصحف في ((العالم الديمقراطي)) تستضيف غالبًا المعلقين الذين يميلون إلى انتماءاتها وغاياتها السياسية والأيديولوجية. ومن ((سي. إن. إن))، و))نيويورك تايمز)) إلى ((الصنداي تايمز)) و))لوموند ديبلوماتيك)) انحيازات لا يمكن تفويتها.
لذلك، من الموضوعية أيضًا في التقييم رؤية الظروف التي يعمل فيها المحللون والمعلقون، والاعتراف بأن الموضوعية قد تعني ألا تعمل وألا يستشيرك أحد – إلا مَن رحم ربي. وبخلاف ذلك، كان العالم ليكون جنة حرية الرأي الخيالية.

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